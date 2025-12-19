HOYSuscripcion LR Focus

Ricardo Gareca resalta la llegada de Pedro Gallese a Deportivo Cali: "Espero que la pase como realmente merece"

El 'Tigre' destacó la incorporación de Pedro Gallese a Deportivo Cali y habló sobre su paso en la selección peruana.

Ricardo Gareca resalta llegada de Pedro Gallese a Deportivo Cali. Foto: Composición LR
Ricardo Gareca hizo historia con la selección peruana, llevándola al Mundial después de 36 años. En aquel proceso, elevó el rendimiento de muchos futbolistas, que luego se volvieron emblemas del equipo. Uno de ellos, es Pedro Gallese, quien acaba de ser anunciado como nuevo jugador del Deportivo Cali. El estratega fue entrevistado por el periodista Juan Cortés y se habló sobre el arquero peruano.

El exentrenador de la 'Bicolor' destacó la llegada de Gallese al equipo colombiano y elogió al experimentado portero. "Aparte de un profesional con todas las letras y de una gran persona, la verdad que me pone contento que vaya a un grande como el Deportivo Cali y espero que en toda su estadía la pase como realmente merece, como se pasa en Cali, espectacular", mencionó el argentino para Golcaracol.

PUEDES VER: Diego Rebagliati explicó por qué Pedro Gallese decidió fichar por Deportivo Cali: "Le han hecho una oferta brutal"

lr.pe

Ricardo Gareca elogió a Pedro Gallese

No solo habló sobre la llegada de 'El Pulpo' al fútbol colombiano, Ricardo Gareca también se refirió acerca de cuando lo dirigió en el Perú. El técnico argentino destacó sus virtudes y mencionó que es uno de los mejores arqueros que ha tenido como entrenador.

"Pedro Gallese, un arquero que lo tuvimos prácticamente de inicio toda la era mía en Perú, en la selección, fue el arquero titular, salvo algún inconveniente que pudo haber tenido, después fue titular en todos los partidos. Es un arquero de una enorme experiencia, a parte de una gran capacidad, es de los mejores arqueros que he tenido en mi carrera como entrenador, indicó el estratega.

PUEDES VER: Pedro Gallese rompe su silencio y revela por qué ficho por Deportivo Cali: "Es un club con ganas de levantarse"

lr.pe

¿Qué equipos dirigió Ricardo Gareca?

El 'Tigre' tiene una amplia trayectoria dirigiendo en el fútbol profesional. Estos son los clubes que dirigió el entrenador argentino:

  • San Martín de Tucumán (Argentina)
  • Talleres (Argentina)
  • Independiente (Argentina)
  • Colón (Argentina)
  • Quilmes (Argentina)
  • Argentinos Jrs (Argentina)
  • América de Cali (Colombia)
  • Santa Fe (Colombia)
  • Universitario de Deportes (Perú)
  • Vélez Sarsfield (Argentina)
  • Palmeiras (Brasil)
  • Selección Peruana
  • Selección Chilena
