Kylian Mbappé igualó el récord de Cristiano Ronaldo: marcó gol de penal y celebró con el 'Siuuu'

Real Madrid derrotó 2-0 al Sevilla, en el imponente Estadio Santiago Bernabéu, por la fecha 17 de la Liga Española 2025. Kylian Mbappé anotó de penal y sentenció el partido ante el excampeón de la UEFA Europa League. Además, el '10' francés alcanzó el récord del legendario Cristiano Ronaldo e incluso celebró con el popular 'Siuuu'. El delantero de 27 años fue el MVP del duelo por su buen desborde por las bandas y el gol clave.

El actual goleador del Real Madrid le costó más de la cuenta el partido, ya que la 'Casa Blanca' tuvo que romper la defensa sevillana y contener los letales contragolpes liderados por el extremo chileno Alexis Sánchez. Sin embargo, la jerarquía del excampeón mundial terminó pesando.

¿Cómo fue la celebración de Mbappé en su gol de pena?

El '10' de Francia realizó el famoso salto de Cristiano Ronaldo, tras alcanzar la marca de 59 goles en un año calendario vistiendo la camiseta del Real Madrid. Al concluir el encuentro, expresó que este gesto fue un tributo a su ídolo, destacando la admiración que siente por la leyenda portuguesa.

¿Quién es el máximo goleador del Real Madrid en 2025?

El capitán francés se consolidó como el máximo goleador del Real Madrid en 2025, superando a Vinicius, ya que el brasileño apenas anotó 13 goles y el volante Bellingham logró 10. En contraste, en 2013, Cristiano Ronaldo fue el principal referente ofensivo del club con sus 59 tantos que representaron el 38,3% del total de goles del equipo. Ahora Mbappé firmó la misma cantidad de goles e incluso anotó en 11 ocasiones cuando el Madrid se encontraba en desventaja.

¿Qué dijo Mbbapé luego del igualar el récord de Cristiano Ronaldo?

"Es increíble, en mi primer año hacerlo como Cristiano, mi ídolo, el mejor jugador de la historia del Real Madrid. La celebración es para él, quería tener un guiño para él porque siempre ha estado bien conmigo, me ha ayudado a adaptarme a Madrid y ahora está bien ayudar yo al Madrid a ganar partidos. Hoy quería compartir eso con él, tengo una muy buena relación con él, es mi amigo ahora y le mando un saludo a él y a todos los madridistas y una feliz Navidad y feliz año nuevo",