El club rimense renovó con Lutiger y Ávila, mientras que fichó a Gabriel Santana. Foto: composición de LR/Sporting Cristal

Sporting Cristal fue el último club de la Liga 1 que hizo anuncios oficiales en el mercado de fichajes. Luego de perder los playoffs ante Cusco FC, el cuadro rimense empezó a mover sus fichas y ya ha comunicado los primeros cambios en su plantel para afrontar la próxima temporada del fútbol peruano, así como la fase previa 2 de la Copa Libertadores.

Los dos grandes objetivos del equipo dirigido por Paulo Autuori serán volver a proclamarse campeones de la liga local y clasificar a fase de grupos del certamen internacional. Para cumplir con ambos, los hinchas vienen exigiéndole a la directiva la llegada de futbolistas que verdaderamente ayuden a potenciar el nivel colectivo.

¿Cuáles son los fichajes de Sporting Cristal?

De momento, el único jugador anunciado como refuerzo para el cuadro celeste es el brasileño Gabriel Santana. El mediocampista de 35 años viene de realizar una histórica campaña en el Mirassol de su país, con el cual clasificó por primera vez a la Copa Libertadores.

El director general de fútbol del conjunto cervecero, Julio César Uribe, indicó que buscarán fichar a dos extranjeros más para cubrir los puestos de laterales. En cuanto a Luis Advíncula, se retomaron las conversaciones para su posible contratación, siempre y cuando logre desvincularse de Boca Juniors, de acuerdo con el periodista Denilson Barrenechea.

El contrato de Gabriel Santana será por todo 2026. Foto: Sporting Cristal

¿Qué jugadores renovaron con Sporting Cristal?

En las últimas horas se confirmó lo que se venía comentando previamente: Rafael Lutiger e Irven Ávila renovaron sus contratos. El primero firmó por tres años más, hasta el 2028, mientras que el segundo lo hizo por todo el 2026.

Otros jugadores que estarían cerca de extender su vínculo son Martín Távara y Leandro Sosa. Sobre este último, Barrenechea indicó que ya existe un consenso para su permanencia en el plantel.

¿Quiénes dejan Sporting Cristal para el 2026?

Finalmente, ya son cuatro las bajas confirmadas hasta ahora, todos debido a que no se les renovará el contrato. A esta lista se sumaría Axel Cabellos, cuyo préstamo desde Racing Club ya terminó.