Carlos Zambrano ya piensa en la próxima temporada con Alianza Lima, tras un irregular 2025 en Liga 1 y en Copa Sudamericana. El experimentado defensor estuvo presente en la conferencia de prensa de la Noche Blanquiazul 2026 ante Inter Miami y no pudo ocultar su deseo por ver a Luis Advíncula con la camiseta 'blanquiazul'. Además, lo puso en aprietos al confirmar su verdadero hinchaje.

Luis Advíncula se encuentra en un momento crucial. El lateral ha captado la atención de dos importantes clubes peruanos: Alianza Lima y Sporting Cristal. Ambos equipos lo han incluido en sus planes y están en una intensa competencia por asegurar su incorporación pese al contrato vigente que ostenta con Boca Juniors.

¿Qué dijo Carlos Zambrano sobre el hinchaje de Luis Advíncula?

El zaguero peruano confesó que en varias ocasiones conversó con Luis Advíncula sobre Alianza Lima. "He hablado con él; ojalá se pueda concretar eso. Lo he dicho muchas veces, él es aliancista, pero también tiene un sentimiento por Sporting Cristal. Obviamente, depende de las decisiones de él al final; el jugador decide al final. "Yo lo veo más cerca de La Victoria, y esperemos que sea así“, declaró Zambrano en Latina.

Asimismo, confirmó el interés de Alianza por Advíncula. "El interés del club está; ojalá se pueda concretar porque tampoco es fácil; aún pertenece a Boca Juniors, tiene un año más de contrato y tendrían que haber muchas negociaciones de por medio. No es fácil, pero ojalá que se pueda concretar la contratación del Lucho. Es un gran jugador, para mí uno de los mejores marcadores derechos, y creo que le vendría bien al equipo", agregó en una entrevista con Latina Deportes.

Fichajes de Alianza Lima para el 2026

Jairo Vélez (procedente de César Vallejo)

Luis Ramos (procedente de Cusco FC)

D' Alesandro Montenegro (procedente de ADT)

Cristian Carbajal (procedente de Sport Boys)

Alejandro Duarte (procedente de Sporting Cristal)

Federico Girotti (rumor - procedente de Talleres)

¿Cuándo será la Noche Blanquiazul 2026 de Alianza Lima?

Este martes 16 de diciembre, Alianza Lima dio a conocer los detalles principales de su partido de presentación para la próxima temporada. A través de sus redes sociales, el club oficializó la Noche Blanquiazul 2026, que se disputará frente al Inter Miami de Lionel Messi, programada para el sábado 24 de enero a las 8.00 p. m. en el estadio Alejandro Villanueva.