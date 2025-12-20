HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Deportes

Carlos Zambrano 'compromete' a Luis Advíncula por su hinchaje: "Es de Alianza Lima, pero tiene sentimiento por Sporting Cristal"

El experimentado defensor sorprendió al confesar el verdadero hinchaje de Advíncula y el fuerte interés de Alianza Lima por el lateral.

Carlos Zambrano habló sobre el hinchaje de Luis Advíncula. Foto: Lr/Latina
Carlos Zambrano habló sobre el hinchaje de Luis Advíncula. Foto: Lr/Latina

Carlos Zambrano ya piensa en la próxima temporada con Alianza Lima, tras un irregular 2025 en Liga 1 y en Copa Sudamericana. El experimentado defensor estuvo presente en la conferencia de prensa de la Noche Blanquiazul 2026 ante Inter Miami y no pudo ocultar su deseo por ver a Luis Advíncula con la camiseta 'blanquiazul'. Además, lo puso en aprietos al confirmar su verdadero hinchaje.

Luis Advíncula se encuentra en un momento crucial. El lateral ha captado la atención de dos importantes clubes peruanos: Alianza Lima y Sporting Cristal. Ambos equipos lo han incluido en sus planes y están en una intensa competencia por asegurar su incorporación pese al contrato vigente que ostenta con Boca Juniors.

PUEDES VER: Sporting Cristal presenta a Gabriel Santana y Julio César Uribe anuncia llegada de 2 extranjeros más: "El próximo año será como lo queremos"

lr.pe

¿Qué dijo Carlos Zambrano sobre el hinchaje de Luis Advíncula?

El zaguero peruano confesó que en varias ocasiones conversó con Luis Advíncula sobre Alianza Lima. "He hablado con él; ojalá se pueda concretar eso. Lo he dicho muchas veces, él es aliancista, pero también tiene un sentimiento por Sporting Cristal. Obviamente, depende de las decisiones de él al final; el jugador decide al final. "Yo lo veo más cerca de La Victoria, y esperemos que sea así“, declaró Zambrano en Latina.

Asimismo, confirmó el interés de Alianza por Advíncula. "El interés del club está; ojalá se pueda concretar porque tampoco es fácil; aún pertenece a Boca Juniors, tiene un año más de contrato y tendrían que haber muchas negociaciones de por medio. No es fácil, pero ojalá que se pueda concretar la contratación del Lucho. Es un gran jugador, para mí uno de los mejores marcadores derechos, y creo que le vendría bien al equipo", agregó en una entrevista con Latina Deportes.

PUEDES VER: Alejandro Duarte confía en reivindicarse como futbolista tras fichaje por Alianza Lima: “Posicionarme en lo más alto del fútbol peruano”

lr.pe

Fichajes de Alianza Lima para el 2026

  • Jairo Vélez (procedente de César Vallejo)
  • Luis Ramos (procedente de Cusco FC)
  • D' Alesandro Montenegro (procedente de ADT)
  • Cristian Carbajal (procedente de Sport Boys)
  • Alejandro Duarte (procedente de Sporting Cristal)
  • Federico Girotti (rumor - procedente de Talleres)

PUEDES VER: Fichajes de Universitario 2026: altas, bajas y rumores en el club crema para la Liga 1 y Copa Libertadores

lr.pe

¿Cuándo será la Noche Blanquiazul 2026 de Alianza Lima?

Este martes 16 de diciembre, Alianza Lima dio a conocer los detalles principales de su partido de presentación para la próxima temporada. A través de sus redes sociales, el club oficializó la Noche Blanquiazul 2026, que se disputará frente al Inter Miami de Lionel Messi, programada para el sábado 24 de enero a las 8.00 p. m. en el estadio Alejandro Villanueva.

Notas relacionadas
Eddie Fleischman y su consejo a la directiva de Alianza Lima tras declaraciones de Carlos Zambrano: “No lo mantengo en el equipo”

Eddie Fleischman y su consejo a la directiva de Alianza Lima tras declaraciones de Carlos Zambrano: “No lo mantengo en el equipo”

LEER MÁS
Carlos Zambrano y su curiosa respuesta tras ser consultado sobre Hernán Barcos: ¿Quieres la verdad o la mentira?"

Carlos Zambrano y su curiosa respuesta tras ser consultado sobre Hernán Barcos: ¿Quieres la verdad o la mentira?"

LEER MÁS
Carlos Zambrano aseguró que el grupo en Alianza Lima está unido, pero aclara: "No todos somos amigos"

Carlos Zambrano aseguró que el grupo en Alianza Lima está unido, pero aclara: "No todos somos amigos"

LEER MÁS
Futbolista de la selección de Palestina estaría cerca de llegar a Universitario para la Liga 1 y Copa Libertadores: "Conversaciones avanzadas"

Futbolista de la selección de Palestina estaría cerca de llegar a Universitario para la Liga 1 y Copa Libertadores: "Conversaciones avanzadas"

LEER MÁS
Ricardo Gareca resalta la llegada de Pedro Gallese a Deportivo Cali: "Espero que la pase como realmente merece"

Ricardo Gareca resalta la llegada de Pedro Gallese a Deportivo Cali: "Espero que la pase como realmente merece"

LEER MÁS
Néstor Gorosito confiesa que la derrota con U. de Chile le quitó su gran chance de dirigir a Perú: ''Teníamos muchas posibilidades''

Néstor Gorosito confiesa que la derrota con U. de Chile le quitó su gran chance de dirigir a Perú: ''Teníamos muchas posibilidades''

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Canal confirmado del Perú vs Bolivia: ¿dónde ver el último partido amistoso del año?

Canal confirmado del Perú vs Bolivia: ¿dónde ver el último partido amistoso del año?

LEER MÁS
Carlos Galván y su respuesta a Jorge Fossati tras desmentir su información sobre su salida de Universitario: “Que se te caiga no es mi culpa”

Carlos Galván y su respuesta a Jorge Fossati tras desmentir su información sobre su salida de Universitario: “Que se te caiga no es mi culpa”

LEER MÁS
Alejandro Duarte confía en reivindicarse como futbolista tras fichaje por Alianza Lima: “Posicionarme en lo más alto del fútbol peruano”

Alejandro Duarte confía en reivindicarse como futbolista tras fichaje por Alianza Lima: “Posicionarme en lo más alto del fútbol peruano”

LEER MÁS
Alineaciones Perú contra Bolivia por amistoso organizado por SAFAP: El once que usaría Gerardo Ameli con Pedro Gallese como capitán

Alineaciones Perú contra Bolivia por amistoso organizado por SAFAP: El once que usaría Gerardo Ameli con Pedro Gallese como capitán

LEER MÁS
Néstor Gorosito rompe su silencio tras su salida de Alianza Lima y se queja sobre venta de Erick Noriega: "Era un jugador importantísimo"

Néstor Gorosito rompe su silencio tras su salida de Alianza Lima y se queja sobre venta de Erick Noriega: "Era un jugador importantísimo"

LEER MÁS
Paolo Guerrero aclara rumores sobre pelea con Hernán Barcos por la capitanía de Alianza Lima: "¿Querían que le dé la cinta riéndome?"

Paolo Guerrero aclara rumores sobre pelea con Hernán Barcos por la capitanía de Alianza Lima: "¿Querían que le dé la cinta riéndome?"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Juez evaluó archivamiento de Caso Cócteles: José Domingo Pérez pidió que proceso regrese a la Fiscalía

Iquitos: habría fingido su secuestro para quedarse con dinero y termina detenido

Retiro CTS al 100%: MTPE autoriza libre disponibilidad de ahorros en casos de cáncer o enfermedad terminal

Deportes

Fichajes de Alianza Lima 2026: últimos movimientos del club blanquiazul, llegadas y salidas para la siguiente temporada en la Liga 1

Roberto Mosquera protestó por técnicos extranjeros que llegan sin experiencia al fútbol peruano: "Aquí viene cualquiera"

Néstor Gorosito confiesa que la derrota con U. de Chile le quitó su gran chance de dirigir a Perú: ''Teníamos muchas posibilidades''

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juez evaluó archivamiento de Caso Cócteles: José Domingo Pérez pidió que proceso regrese a la Fiscalía

Gobierno de José Jerí evalúa continuar estado de emergencia en Lima y Callao, pese aumento de homicidios con 113 casos

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025