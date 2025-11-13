HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Metropolitano cierra temporalmente estaciones del Centro de Lima
Metropolitano cierra temporalmente estaciones del Centro de Lima      Metropolitano cierra temporalmente estaciones del Centro de Lima      Metropolitano cierra temporalmente estaciones del Centro de Lima      
Fútbol Peruano

Ayacucho FC denuncia maltratos de la FPF previo a la última fecha del Clausura que definie el descenso: "Fueron incisivos en perjudicarnos"

El conjunto ayacuchano apuntó contras el árbitro Diego Haro por "suspender de manera tendenciosa" el partido ante Comerciantes y por no cumplir con los procedimientos al momento de subir su informe.

Ayacucho FC espera por la resolución del partido suspendido ante Comerciantes Unidos. Foto: composición LR/Ayacucho FC
Ayacucho FC espera por la resolución del partido suspendido ante Comerciantes Unidos. Foto: composición LR/Ayacucho FC

Ayacucho FC es uno de los 4 clubes que llegan a la última fecha del Torneo Clausura con chances de perder la categoría. Los 'Zorros' se ubican en zona de descenso directo; sin embargo, esperan el fallo por la suspensión del partido contra Comerciantes Unidos, el cual iban ganando hasta los minutos finales; dicha resolución podría ser determinante para su futuro.

En medio de este panorama, 'Los Guerreros Wari' denunciaron una serie de maltratos por parte de la FPF, pues consideran que la entidad tomó represalias luego de que la justicia peruana decretara su permanencia en primera división.

PUEDES VER: Hincha rusa quedó anonadada al ver el golazo de Alex Valera: celebró el agónico empate de Perú en San Petersburgo

lr.pe
Comunicado de Ayacucho FC. Foto: Ayacucho FC

Comunicado de Ayacucho FC. Foto: Ayacucho FC

Ayacucho FC denuncia maltratos de la FPF

"Venimos sufriendo constantes maltratos por parte de la FPF, los cuales se acrecentaron después de obtener justicia definitiva en la jurisdicción constitucional sobre nuestra participación en la Liga 1. Hecho que, evidentemente, no fue bien recibido por la FPF y, a partir del cual, fueron más incisivos en perjudicarnos de diferentes maneras como programaciones desventajosas, arbitrajes controversiales, anulación de goles, penales en contra, expulsiones direccionadas; que se repiten fecha tras fecha", se lee en la primera parte del comunicado.

Por otra parte, Ayacucho FC cuestionó que, a pesar de su solicitud para cambiar de árbitro, se programara a Diego Haro como juez principal en el partido ante Comerciantes Unidos. En ese sentido, la institución indicó que el colegiado suspendió el cotejo de "manera tendenciosa" y, además, incumplió con los protocolos para presentar su informe.

"Inexplicable y extrañamente el árbitro principal no cumplió con subir su informe del partido, ni bien concluidos los hechos antes detallados, al sistema COMET, como lo exige la normativa correspondiente. Contrariamente, después de más de 48 horas recién elevó su informe en el cual sospechosamente ha omitido registrar todo el procedimiento de reinicio realizado y la renuncia del equipo Comerciantes Unidos a reiniciar el partido; más aún ha registrado como que el partido no ha sido guardado en el sistema COMET como "JUGADO". Con lo cual evidentemente estaría tratando de favorecer al club que no quiso reiniciar el partido pese a darse todas las condiciones para su reinicio, así como se pretendería modificar el resultado deportivo obtenido en cancha", agregaron.

Comunicado de Ayacucho FC. Foto: Ayacucho FC

Comunicado de Ayacucho FC. Foto: Ayacucho FC

Respecto a una posible sanción que implique perder el partido, los ayacuchanos remarcaron que en el reglamento no se contempla esta alternativa, solo se puede proceder con multas económicas en caso de "manifestarse agresiones desde las tribunas".

PUEDES VER: Perú vs Chile: fecha, hora y canal del segundo amistoso del equipo de Manuel Barreto por la Fecha FIFA 2025

lr.pe

¿Cómo se define el descenso de la Liga 1?

Ayacucho FC, Comerciantes Unidos, Juan Pablo II y UTC son los clubes que lucharán por no descender en la última fecha del Torneo Clausura 2025. Hasta el momento, los 'Zorros' son el único elenco que no depende de sí mismo para salvarse; no obstante, este escenario podría cambiar con la resolución de la FPF sobre la suspensión del duelo de la fecha 18.

¿Qué equipos lucha por no descender en la Liga 1?

A la espera de la resolución del Ayacucho vs Comerciantes, así marcha la zona del descenso en la tabla acumulada de la Liga 1.

14. Juan Pablo II34-1533
15. Comerciantes Unidos33-1833
16. UTC34-2632
17. Ayacucho FC33-2229
18. Alianza Universidad34-3025
19. Binacional*18-1318
Notas relacionadas
¿Qué equipos están clasificando a la Copa Sudamericana a una fecha para el final de la Liga 1?

¿Qué equipos están clasificando a la Copa Sudamericana a una fecha para el final de la Liga 1?

LEER MÁS
Tabla acumulada de la Liga 1 del fútbol peruano: así va la clasificación a torneos internacionales y lucha por el descenso

Tabla acumulada de la Liga 1 del fútbol peruano: así va la clasificación a torneos internacionales y lucha por el descenso

LEER MÁS
Roberto Mosquera arremete contra jugadores indisciplinados de Alianza Universidad: "Viene alcoholizado y lo quieren proteger"

Roberto Mosquera arremete contra jugadores indisciplinados de Alianza Universidad: "Viene alcoholizado y lo quieren proteger"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Luis Advíncula lamentó el presente de Junior Ponce, promesa peruana que se probó en FC Barcelona: "Mucho talento y cero ganas"

Luis Advíncula lamentó el presente de Junior Ponce, promesa peruana que se probó en FC Barcelona: "Mucho talento y cero ganas"

LEER MÁS
Rodrigo Ureña niega que Universitario le haya pedido nacionalizarse peruano: "Si no me ofrecen algo, no voy a ir a la embajada"

Rodrigo Ureña niega que Universitario le haya pedido nacionalizarse peruano: "Si no me ofrecen algo, no voy a ir a la embajada"

LEER MÁS
'Puma' Carranza revela la historia detrás de reconciliación con 'Chemo' del Solar: "Fue para la cámara, no voy a mentir"

'Puma' Carranza revela la historia detrás de reconciliación con 'Chemo' del Solar: "Fue para la cámara, no voy a mentir"

LEER MÁS
Aseguran que Jorge Fossati es buscado por 2 clubes de México tras ser tricampeón con Universitario: "Una de las principales opciones"

Aseguran que Jorge Fossati es buscado por 2 clubes de México tras ser tricampeón con Universitario: "Una de las principales opciones"

LEER MÁS
Eddie Fleischman cuestionó que Hernán Barcos le pida la cinta de capitán a Carlos Zambrano en pleno partido y deslizó motivo: "No es normal"

Eddie Fleischman cuestionó que Hernán Barcos le pida la cinta de capitán a Carlos Zambrano en pleno partido y deslizó motivo: "No es normal"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Bus de la 50 arrolla a adulto mayor de 89 años y se da a la fuga en Barrios Altos: cámaras captaron el accidente

Petroperú alista venta de 55 inmuebles: adjudican servicio de tasación de propiedades prescindibles

Peruana que ganó los S/45 millones de La Tinka revela que compró su boleto minutos antes del sorteo: "Combiné fechas con números al azar"

Fútbol Peruano

'Puma' Carranza revela la historia detrás de reconciliación con 'Chemo' del Solar: "Fue para la cámara, no voy a mentir"

Luis Advíncula lamentó el presente de Junior Ponce, promesa peruana que se probó en FC Barcelona: "Mucho talento y cero ganas"

Programación de la última fecha de la Liga 1 2025 de Perú: fixture y tabla de posiciones del Torneo Clausura

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Tomás Gálvez ignora carta de Delia Espinoza: esperará la resolución de la JNJ que la repone al cargo de fiscal de Nación

Demolición fiscal: Carlincatura expone mecanismos para buscar desarticular equipos especiales en el Ministerio Público

Oxenford sobre demora en reponer a Delia Espinoza como fiscal de la Nación: "JNJ no puede hacer lo que se le da la gana"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025