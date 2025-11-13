Ayacucho FC es uno de los 4 clubes que llegan a la última fecha del Torneo Clausura con chances de perder la categoría. Los 'Zorros' se ubican en zona de descenso directo; sin embargo, esperan el fallo por la suspensión del partido contra Comerciantes Unidos, el cual iban ganando hasta los minutos finales; dicha resolución podría ser determinante para su futuro.

En medio de este panorama, 'Los Guerreros Wari' denunciaron una serie de maltratos por parte de la FPF, pues consideran que la entidad tomó represalias luego de que la justicia peruana decretara su permanencia en primera división.

Comunicado de Ayacucho FC. Foto: Ayacucho FC

Ayacucho FC denuncia maltratos de la FPF

"Venimos sufriendo constantes maltratos por parte de la FPF, los cuales se acrecentaron después de obtener justicia definitiva en la jurisdicción constitucional sobre nuestra participación en la Liga 1. Hecho que, evidentemente, no fue bien recibido por la FPF y, a partir del cual, fueron más incisivos en perjudicarnos de diferentes maneras como programaciones desventajosas, arbitrajes controversiales, anulación de goles, penales en contra, expulsiones direccionadas; que se repiten fecha tras fecha", se lee en la primera parte del comunicado.

Por otra parte, Ayacucho FC cuestionó que, a pesar de su solicitud para cambiar de árbitro, se programara a Diego Haro como juez principal en el partido ante Comerciantes Unidos. En ese sentido, la institución indicó que el colegiado suspendió el cotejo de "manera tendenciosa" y, además, incumplió con los protocolos para presentar su informe.

"Inexplicable y extrañamente el árbitro principal no cumplió con subir su informe del partido, ni bien concluidos los hechos antes detallados, al sistema COMET, como lo exige la normativa correspondiente. Contrariamente, después de más de 48 horas recién elevó su informe en el cual sospechosamente ha omitido registrar todo el procedimiento de reinicio realizado y la renuncia del equipo Comerciantes Unidos a reiniciar el partido; más aún ha registrado como que el partido no ha sido guardado en el sistema COMET como "JUGADO". Con lo cual evidentemente estaría tratando de favorecer al club que no quiso reiniciar el partido pese a darse todas las condiciones para su reinicio, así como se pretendería modificar el resultado deportivo obtenido en cancha", agregaron.

Comunicado de Ayacucho FC. Foto: Ayacucho FC

Respecto a una posible sanción que implique perder el partido, los ayacuchanos remarcaron que en el reglamento no se contempla esta alternativa, solo se puede proceder con multas económicas en caso de "manifestarse agresiones desde las tribunas".

¿Cómo se define el descenso de la Liga 1?

Ayacucho FC, Comerciantes Unidos, Juan Pablo II y UTC son los clubes que lucharán por no descender en la última fecha del Torneo Clausura 2025. Hasta el momento, los 'Zorros' son el único elenco que no depende de sí mismo para salvarse; no obstante, este escenario podría cambiar con la resolución de la FPF sobre la suspensión del duelo de la fecha 18.

¿Qué equipos lucha por no descender en la Liga 1?

A la espera de la resolución del Ayacucho vs Comerciantes, así marcha la zona del descenso en la tabla acumulada de la Liga 1.