Canal confirmado del Perú vs Bolivia: ¿dónde ver el último partido amistoso del año?

Se juega el último partido amistoso del año para la selección peruana. Este domingo 21 de diciembre, la 'Bicolor' se enfrentará ante su similar de Bolivia en Chincha. El enfrentamiento entre ambas selecciones tendrá algunas situaciones distintos a lo que se podía presenciar normalmente.

Lo diferente de este encuentro es que no se verá al equipo habitual de la selección. Al no ser una fecha FIFA y que el organizador sea la SAFAP, se podrán observar a una escuadra distinta a la que venía presentando la 'Bicolor'. De igual forma con el técnico, el encargado de dirigir este partido será el argentino Gerardo Ameli.

¿Qué canal transmitirá el partido entre Perú y Bolivia?

Se anunció que el canal que pasará este encuentro de manera exclusiva será América TV (canal 4). En caso, el público desee verlo por alguna aplicación, podrá hacerlo a través de la plataforma América tvGO. La transmisión iniciará desde las 3:20 p. m. con una pequeña antesala previo al partido.

¿Cuándo y dónde se jugará el partido Perú vs Bolivia?

El encuentro entre Perú y Bolivia se disputará el domingo 21 de diciembre a las 3:30 p. m. El partido será en Chincha, el estadio Félix Castillo Tardío albergará este enfrentamiento en lo que será el último amistoso del año de la selección peruana.

Si bien este partido no tendrá a los convocados habituales en la 'Bicolor', ya que, lo está organizando la SAFAP, sirve para ver a nuevos valores que pueden aportar en la selección en el futuro. Además, servirá como preparación para Bolivia, quien deberá afrontar el repechaje para clasificar al próximo Mundial.