🔴 EN VIVO | Noticias del Perú y el mundo hoy 19 de diciembre

Deportes

Canal confirmado del Perú vs Bolivia: ¿dónde ver el último partido amistoso del año?

La selección peruana se enfrentará ante Bolivia en lo que será el último partido amistoso del 2025.

Perú enfrentará a Bolivia en el último partido amistoso del año. Foto: Composición LR
Perú enfrentará a Bolivia en el último partido amistoso del año. Foto: Composición LR

Se juega el último partido amistoso del año para la selección peruana. Este domingo 21 de diciembre, la 'Bicolor' se enfrentará ante su similar de Bolivia en Chincha. El enfrentamiento entre ambas selecciones tendrá algunas situaciones distintos a lo que se podía presenciar normalmente.

Lo diferente de este encuentro es que no se verá al equipo habitual de la selección. Al no ser una fecha FIFA y que el organizador sea la SAFAP, se podrán observar a una escuadra distinta a la que venía presentando la 'Bicolor'. De igual forma con el técnico, el encargado de dirigir este partido será el argentino Gerardo Ameli.

PUEDES VER: Fabio Gruber alcanzó exorbitante valor tras debutar con la selección peruana: ahora cuesta más que Renato Tapia

¿Qué canal transmitirá el partido entre Perú y Bolivia?

Se anunció que el canal que pasará este encuentro de manera exclusiva será América TV (canal 4). En caso, el público desee verlo por alguna aplicación, podrá hacerlo a través de la plataforma América tvGO. La transmisión iniciará desde las 3:20 p. m. con una pequeña antesala previo al partido.

PUEDES VER: Jean Ferrari revela pistas sobre el nuevo entrenador de la selección peruana: "El técnico va ser extranjero"

¿Cuándo y dónde se jugará el partido Perú vs Bolivia?

El encuentro entre Perú y Bolivia se disputará el domingo 21 de diciembre a las 3:30 p. m. El partido será en Chincha, el estadio Félix Castillo Tardío albergará este enfrentamiento en lo que será el último amistoso del año de la selección peruana.

Si bien este partido no tendrá a los convocados habituales en la 'Bicolor', ya que, lo está organizando la SAFAP, sirve para ver a nuevos valores que pueden aportar en la selección en el futuro. Además, servirá como preparación para Bolivia, quien deberá afrontar el repechaje para clasificar al próximo Mundial.

Jean Ferrari revela pistas sobre el nuevo entrenador de la selección peruana: "El técnico va ser extranjero"

Jean Ferrari revela pistas sobre el nuevo entrenador de la selección peruana: "El técnico va ser extranjero"

Fabio Gruber alcanzó exorbitante valor tras debutar con la selección peruana: ahora cuesta más que Renato Tapia

Fabio Gruber alcanzó exorbitante valor tras debutar con la selección peruana: ahora cuesta más que Renato Tapia

Lista de convocados de la selección peruana: Safap reveló nómina para el amistoso ante Bolivia en Chincha

Lista de convocados de la selección peruana: Safap reveló nómina para el amistoso ante Bolivia en Chincha

Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: Alianza Lima presenta a Jairo Vélez como flamante jale

Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: Alianza Lima presenta a Jairo Vélez como flamante jale

Fichajes Universitario 2026: últimas noticias sobre Jorge Fossati, Rodrigo Ureña y más novedades de los cremas

Fichajes Universitario 2026: últimas noticias sobre Jorge Fossati, Rodrigo Ureña y más novedades de los cremas

Mauro Cantoro critica a Jorge Fossati por su indecisión con Universitario: “Nunca querer ser más que el club”

Mauro Cantoro critica a Jorge Fossati por su indecisión con Universitario: "Nunca querer ser más que el club"

Sporting Cristal presenta a Gabriel Santana y Julio César Uribe anuncia llegada de 2 extranjeros más: "El próximo año será como lo queremos"

Sporting Cristal presenta a Gabriel Santana y Julio César Uribe anuncia llegada de 2 extranjeros más: "El próximo año será como lo queremos"

Eddie Fleischman y su consejo a la directiva de Alianza Lima tras declaraciones de Carlos Zambrano: “No lo mantengo en el equipo”

Eddie Fleischman y su consejo a la directiva de Alianza Lima tras declaraciones de Carlos Zambrano: "No lo mantengo en el equipo"

Futbolista de la selección de Palestina estaría cerca de llegar a Universitario para la Liga 1 y Copa Libertadores: "Conversaciones avanzadas"

Futbolista de la selección de Palestina estaría cerca de llegar a Universitario para la Liga 1 y Copa Libertadores: "Conversaciones avanzadas"

Roberto Mosquera confesó que Juan Pablo II le ofreció ser su DT en el 2026 antes de jugar el descenso con Alianza Universidad: "Le dije que no"

Roberto Mosquera confesó que Juan Pablo II le ofreció ser su DT en el 2026 antes de jugar el descenso con Alianza Universidad: "Le dije que no"

Pablo Bengoechea regresa al fútbol peruano después de 5 años: uruguayo es nuevo DT de sorpresivo club de Liga 2

Pablo Bengoechea regresa al fútbol peruano después de 5 años: uruguayo es nuevo DT de sorpresivo club de Liga 2

Carlos Zambrano y su curiosa respuesta tras ser consultado sobre Hernán Barcos: ¿Quieres la verdad o la mentira?"

Carlos Zambrano y su curiosa respuesta tras ser consultado sobre Hernán Barcos: ¿Quieres la verdad o la mentira?"

