Irak vence sobre la hora a Emiratos Árabes Unidos y se perfila para ser posible rival de Bolivia en el Repechaje al Mundial 2026

Irak se perfila como posible rival de Bolivia en las semifinales del Repechaje Intercontinental, que se disputará en México en marzo de 2026.

Irak se clasificó al Repechaje Intercontinental y podría enfrentar a Bolivia en una hipotética semifinal.
Irak se clasificó al Repechaje Intercontinental y podría enfrentar a Bolivia en una hipotética semifinal. | Foto: composición LR

La selección de Irak logró un histórico triunfo ante Emiratos Árabes Unidos por 2-1 y clasificó al Repechaje Intercontinental rumbo al Mundial 2026 como representante de la AFC. Tras el empate 1-1 en la ida, el equipo iraquí tenía todo a su favor para definir como local en el Estadio Internacional de Basora, escenario que fue testigo de una victoria de 'los Leones de Mesopotamia' en el último minuto, gracias a un penal ejecutado con precisión por Amir Al-Ammari.

La clasificación de Irak al Repechaje Intercontinental

A pesar de que Emiratos Árabes Unidos comenzó ganando el partido en el minuto 52 del segundo tiempo, la selección iraquí no renunció a sus aspiraciones de remontar el encuentro. La igualdad llegó a los 66 minutos, gracias a un gol de Mohanad Ali, quien revivió el sueño mundialista de 'los Leones de Mesopotamia'. Cuando todo indicaba que el duelo se iría al tiempo suplementario, un córner ejecutado en el último minuto derivó en una mano clara dentro del área por parte de un jugador emiratí. Tras revisar la jugada en el VAR, el árbitro principal sancionó penal a favor de Irak. En ese momento, el volante Amir Al-Ammari, con temple y ante la atenta mirada de la hinchada local, convirtió desde los doce pasos en el minuto 107 del tiempo añadido y selló la clasificación de su equipo al Repechaje Intercontinental como representante asiático rumbo al Mundial 2026.

Amir Al-Ammari marcó el penal definitorio para darle el pase a Irak al Repechaje Intercontinental. Foto: Pulso

lr.pe

La algarabía en el país asiático fue tan grande que, tras el pitazo final, los jugadores iraquíes se quitaron un peso de encima y celebraron con euforia la clasificación a la repesca intercontinental, que se jugará en México en marzo de 2026, como representantes de la AFC. Cabe recordar que Irak podría regresar a un Mundial tras su única participación en México 1986, donde quedó eliminado en fase de grupos sin sumar puntos.

Irak se perfila como posible rival de Bolivia en el Repechaje Intercontinental

Tras el agónico triunfo ante Emiratos Árabes Unidos, Irak se convirtió en la cuarta selección clasificada al Repechaje Intercontinental, a la espera de que este martes se confirmen las otras dos selecciones provenientes de la Concacaf.

Debido a su ubicación en el puesto 57 del ranking FIFA, Irak podría enfrentar a Bolivia en una de las dos semifinales, tras confirmarse que la selección altiplánica deberá disputar dos encuentros por encontrarse por debajo de Irak y la República Democrática del Congo en la clasificación mundial.

Hasta el momento, las cuatro selecciones que participarán en el Repechaje Intercontinental son: Bolivia por Conmebol, Nueva Caledonia por Oceanía, República Democrática del Congo por África e Irak por Asia.

