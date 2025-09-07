HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Amigos y colegas dan último adiós a Jaime Chincha
Amigos y colegas dan último adiós a Jaime Chincha     Amigos y colegas dan último adiós a Jaime Chincha     Amigos y colegas dan último adiós a Jaime Chincha     
Deportes

Panamá vs Guatemala EN VIVO: horario y canal para ver partido del grupo A Eliminatorias Concacaf

Sigue AQUÍ la transmisión del partido Panamá vs Guatemala en directo por la segunda fecha de las Eliminatorias Concacaf 2026.

Panamá y Guatemala todavía no logran ganar en el grup A de las Eliminatorias Concacaf. Foto: composición LR/Fepafut/Concacaf
Panamá y Guatemala todavía no logran ganar en el grup A de las Eliminatorias Concacaf. Foto: composición LR/Fepafut/Concacaf

VER Panamá vs Guatemala EN VIVO este lunes 8 de setiembre por la fecha 2 del grupo A de las Eliminatorias Concacaf rumbo al Mundial 2026. Ambas escuadras se enfrentarán en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, a partir de las 8.30 p. m. (hora panameña) y 7.30 p. m. (hora guatemalteca), y la transmisión estará a cargo de las señales de RPC TV y Tigo Sports. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto con todas las incidencias a través de la cobertura online gratis que realizará La República Deportes.

Los 'Chapines' llegan a este cotejo luego de perder su primer cotejo frente a El Salvador. Por su parte, los Canaleros cedieron un sorpresivo empate en su visita a Surinam.

PUEDES VER: Exárbitro confesó que perjudicó a Alianza Lima hace 20 años en Copa Libertadores: lo hizo para favorecer a apostadores

lr.pe

¿A qué hora juegan Panamá vs Guatemala?

En Panamá vs Guatemala, el partido entre ambos se podrá seguir a partir de las 8.30 p. m. (Panamá) y 7.30 p. m. (Guatemala). Para otros países de Sudamérica, revisa la siguiente guía de horarios.

  • México: 7.30 p. m.
  • Guatemala: 7.30 p. m.
  • Panamá: 8.30 p. m.
  • Colombia, Ecuador, Perú: 8.30 p. m.
  • Bolivia, Chile, Venezuela: 9.30 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 9.30 p. m.
  • Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 10.30 p. m.
  • España: 3.30 a. m. (martes 9).

¿Dónde ver Panamá vs Guatemala?

El enfrentamiento entre Panamá vs Guatemala se podrá ver por las señales de RPC TV, TVMax y Telemetro en suelo panameño, mientras que en el país de los 'Chapines' se podrá sintonizar vía Tigo Sport Guatemala. Además, otra opción para seguirlo es la cobertura ONLINE GRATIS de La República Deportes.

PUEDES VER: Reimond Manco y el DT de lujo que le pide a Jean Ferrari para la selección peruana: '¿Bustos y Gorosito? No me terminan de convencer'

lr.pe

Nicaragua vs Costa Rica: posibles alineaciones

  • Panamá: Orlando Mosquera, Michael Amir Murillo, Fidel Escobar, Andrés Andrade, Jorge Gutiérrez, Aníbal Godoy, Cristian Martínez, Adalberto Carrasquilla, José Luis Rodríguez, Édgar Yoel Bárcenas, José Fajardo.
  • Guatemala: Nicholas Hagen, Aarón Herrera, José Carlos Pinto, Nicolás Samayoa, José Morales Concua, Stheven Robles, Jonathan Franco, Rudy Muñoz, Olger Escobar, Rubio Rubin, Óscar Santis.
Notas relacionadas
Costa Rica saca un empate frente a Nicaragua por las Eliminatorias Concacaf

Costa Rica saca un empate frente a Nicaragua por las Eliminatorias Concacaf

LEER MÁS
¡Italia es campeón del mundo! Ganó 3-2 a Turquía en un partidazo por la final del Mundial de Vóley 2025

¡Italia es campeón del mundo! Ganó 3-2 a Turquía en un partidazo por la final del Mundial de Vóley 2025

LEER MÁS
Canal confirmado del Ecuador contra Argentina por la última fecha de las Eliminatorias 2026

Canal confirmado del Ecuador contra Argentina por la última fecha de las Eliminatorias 2026

LEER MÁS
Chile vs Brasil EN VIVO por Eliminatorias 2026 vía Chilevisión Globo Movistar Deportes

Chile vs Brasil EN VIVO por Eliminatorias 2026 vía Chilevisión Globo Movistar Deportes

LEER MÁS
Ecuador vs Paraguay HOY EN VIVO por Eliminatorias: hora y canal para ver el importante partido por la clasificación al Mundial

Ecuador vs Paraguay HOY EN VIVO por Eliminatorias: hora y canal para ver el importante partido por la clasificación al Mundial

LEER MÁS
Colombia vs Bolivia HOY EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el partido por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026?

Colombia vs Bolivia HOY EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el partido por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Cuánto pagó el 5y6 de la Rinconada hoy, 7 de septiembre: dividendos del INH para los cuadros con 6 aciertos, ganadores y nuevo monto sellado récord

Cuánto pagó el 5y6 de la Rinconada hoy, 7 de septiembre: dividendos del INH para los cuadros con 6 aciertos, ganadores y nuevo monto sellado récord

LEER MÁS
Reimond Manco y el DT de lujo que le pide a Jean Ferrari para la selección peruana: “¿Bustos y Gorosito? No me terminan de convencer”

Reimond Manco y el DT de lujo que le pide a Jean Ferrari para la selección peruana: “¿Bustos y Gorosito? No me terminan de convencer”

LEER MÁS
Mr. Peet reveló el primer desacuerdo que habrían tenido Agustín Lozano y Jean Ferrari tras eliminación de Perú: "Hubo corto circuito"

Mr. Peet reveló el primer desacuerdo que habrían tenido Agustín Lozano y Jean Ferrari tras eliminación de Perú: "Hubo corto circuito"

LEER MÁS
Resultados 5y6 La Rinconada EN VIVO del domingo 7 de septiembre 2025: ganadores, todas las carreras de hoy y transmisión de INH

Resultados 5y6 La Rinconada EN VIVO del domingo 7 de septiembre 2025: ganadores, todas las carreras de hoy y transmisión de INH

LEER MÁS
Diego Rebagliati apuntó contra Carlos Zambrano por esperar jugar ante Uruguay tras viaje a Alemania: "No vengas y pidas ser titular"

Diego Rebagliati apuntó contra Carlos Zambrano por esperar jugar ante Uruguay tras viaje a Alemania: "No vengas y pidas ser titular"

LEER MÁS
¡Italia es campeón del mundo! Ganó 3-2 a Turquía en un partidazo por la final del Mundial de Vóley 2025

¡Italia es campeón del mundo! Ganó 3-2 a Turquía en un partidazo por la final del Mundial de Vóley 2025

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Nicanor de la Fuente Sifuentes, Nixa, el poeta eterno

Canal confirmado de Argentina contra Venezuela por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026

Canal de Perú contra Uruguay por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026: ¿dónde ver ONLINE?

Deportes

Canal confirmado de Argentina contra Venezuela por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026

Canal de Perú contra Uruguay por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026: ¿dónde ver ONLINE?

Argentina vs Venezuela: día, hora y canal de partido por Eliminatorias en el Monumental

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Martín Vizcarra se pronuncia tras su excarcelación: "Esta decisión corrige un error que nunca debió cometerse"

Alejandro Toledo es trasladado a clínica para recibir atención médica

Martín Vizcarra sale en libertad: Poder Judicial ordena su excarcelación

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota