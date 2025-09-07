Panamá vs Guatemala EN VIVO: horario y canal para ver partido del grupo A Eliminatorias Concacaf

Panamá y Guatemala todavía no logran ganar en el grup A de las Eliminatorias Concacaf. Foto: composición LR/Fepafut/Concacaf

Panamá y Guatemala todavía no logran ganar en el grup A de las Eliminatorias Concacaf. Foto: composición LR/Fepafut/Concacaf

VER Panamá vs Guatemala EN VIVO este lunes 8 de setiembre por la fecha 2 del grupo A de las Eliminatorias Concacaf rumbo al Mundial 2026. Ambas escuadras se enfrentarán en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, a partir de las 8.30 p. m. (hora panameña) y 7.30 p. m. (hora guatemalteca), y la transmisión estará a cargo de las señales de RPC TV y Tigo Sports. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto con todas las incidencias a través de la cobertura online gratis que realizará La República Deportes.

Los 'Chapines' llegan a este cotejo luego de perder su primer cotejo frente a El Salvador. Por su parte, los Canaleros cedieron un sorpresivo empate en su visita a Surinam.

¿A qué hora juegan Panamá vs Guatemala?

En Panamá vs Guatemala, el partido entre ambos se podrá seguir a partir de las 8.30 p. m. (Panamá) y 7.30 p. m. (Guatemala). Para otros países de Sudamérica, revisa la siguiente guía de horarios.

México: 7.30 p. m.

Guatemala: 7.30 p. m.

Panamá: 8.30 p. m.

Colombia, Ecuador, Perú: 8.30 p. m.

Bolivia, Chile, Venezuela: 9.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 9.30 p. m.

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 10.30 p. m.

España: 3.30 a. m. (martes 9).

¿Dónde ver Panamá vs Guatemala?

El enfrentamiento entre Panamá vs Guatemala se podrá ver por las señales de RPC TV, TVMax y Telemetro en suelo panameño, mientras que en el país de los 'Chapines' se podrá sintonizar vía Tigo Sport Guatemala. Además, otra opción para seguirlo es la cobertura ONLINE GRATIS de La República Deportes.

