Nicaragua vs Costa Rica EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el partido por las Eliminatorias Concacaf 2026?

Nicaragua vs Costa Rica se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO este viernes 5 de setiembre por las Eliminatorias Concacaf 2026. El encuentro entre ambas selecciones se desarrollará en el Estadio Nacional de Fútbol, a partir de las 9.00 p. m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de la señala de Universo. Además, podrás seguirlo por la cobertura ONLINE GRATIS de La República Deportes con el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del compromiso.

El equipo de Nicaragua afronta este duelo decisivo tras caer 3-0 frente a Panamá y conseguir un triunfo por la mínima diferencia 1-0 contra Guyana. Por su parte, Costa Rica viene de dos empates por la Concacaf Gold Cup ante Estados Unidos y México.

¿A qué hora juegan Costa Rica vs Nicaragua?

En suelo peruano, el choque entre Costa Rica y Nicaragua por las Eliminatorias Concacaf se jugará desde las 9.00 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.

México, Costa Rica: 8.00 p. m.

Colombia, Perú y Ecuador: 9.00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 10.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Ecuador: 11.00 p. m.

¿Dónde ver Costa Rica vs Nicaragua?

El enfrentamiento entre Costa Rica y Nicaragua se podrá ver por la señal de Universo. Además, podrás seguirlo por la cobertura ONLINE GRATIS de La República Deportes.

Costa Rica vs Nicaragua: posibles alineaciones

Costa Rica : Keylor Navas; Carlos Mora, Francisco Calvo, Juan Pablo Vargas, Julio Cascante; Joseph Mora; Orlando Galo, Brandon Aguilera, Josimar Alcocer; Alonso Martínez y Manfred Ugalde.

Nicaragua: Miguel Rodríguez; Josueé Quijano, Henry Niño, Justin Cano, Óscar Acevedo; Jason Coronel, Junior Arteaga, Ariel Aráuz, Juan Barrera; Jaime Moreno y Ariagner Smith.

Últimos encuentros entre Costa Rica y Nicaragua

Costa Rica 4 - 0 Nicaragua, Concacaf Gold Cup

Costa Rica 0 - 0 Nicaragua, Copa Centroamericana

Costa Rica 1 - 0 Nicaragua, Amistosos

Costa Rica 3 - 0 Nicaragua, Copa Centroamericana

Costa Rica 2 - 0 Nicaragua, Copa Centroamericana

Últimos encuentros de Costa Rica

Estados Unidos 2 - 2 Costa Rica, Concacaf Gold Cup

México 0 - 0 Costa Rica, Concacaf Gold Cup

Costa Rica 2 - 1 República Dominicana, Concacaf Gold Cup

Costa Rica 4 - 3 Surinam, Concacaf Gold Cup

Costa Rica 2 - 1 Trinidad y Tobago, Calificación de CONCACAF a la Copa Mundial

Últimos encuentros de Nicaragua