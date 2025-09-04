HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Nicaragua vs Costa Rica EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el partido por las Eliminatorias Concacaf 2026?

En el comienzo de la tercera ronda de las Eliminatorias Concacaf, los 'ticos' chocarán ante Nicaragua en busca de su clasificación al próximo Mundial.

Costa Rica y Nicaragua jugarán desde las 9.00 p. m. Foto: composición LR/Gerson Cardoso
Costa Rica y Nicaragua jugarán desde las 9.00 p. m. Foto: composición LR/Gerson Cardoso

Nicaragua vs Costa Rica se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO este viernes 5 de setiembre por las Eliminatorias Concacaf 2026. El encuentro entre ambas selecciones se desarrollará en el Estadio Nacional de Fútbol, a partir de las 9.00 p. m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de la señala de Universo. Además, podrás seguirlo por la cobertura ONLINE GRATIS de La República Deportes con el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del compromiso.

El equipo de Nicaragua afronta este duelo decisivo tras caer 3-0 frente a Panamá y conseguir un triunfo por la mínima diferencia 1-0 contra Guyana. Por su parte, Costa Rica viene de dos empates por la Concacaf Gold Cup ante Estados Unidos y México.

¿A qué hora juegan Costa Rica vs Nicaragua?

En suelo peruano, el choque entre Costa Rica y Nicaragua por las Eliminatorias Concacaf se jugará desde las 9.00 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.

  • México, Costa Rica: 8.00 p. m.
  • Colombia, Perú y Ecuador: 9.00 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 10.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Ecuador: 11.00 p. m.

¿Dónde ver Costa Rica vs Nicaragua?

El enfrentamiento entre Costa Rica y Nicaragua se podrá ver por la señal de Universo. Además, podrás seguirlo por la cobertura ONLINE GRATIS de La República Deportes.

Costa Rica vs Nicaragua: posibles alineaciones

  • Costa Rica: Keylor Navas; Carlos Mora, Francisco Calvo, Juan Pablo Vargas, Julio Cascante; Joseph Mora; Orlando Galo, Brandon Aguilera, Josimar Alcocer; Alonso Martínez y Manfred Ugalde.
  • Nicaragua: Miguel Rodríguez; Josueé Quijano, Henry Niño, Justin Cano, Óscar Acevedo; Jason Coronel, Junior Arteaga, Ariel Aráuz, Juan Barrera; Jaime Moreno y Ariagner Smith.

Últimos encuentros entre Costa Rica y Nicaragua

  • Costa Rica 4 - 0 Nicaragua, Concacaf Gold Cup
  • Costa Rica 0 - 0 Nicaragua, Copa Centroamericana
  • Costa Rica 1 - 0 Nicaragua, Amistosos
  • Costa Rica 3 - 0 Nicaragua, Copa Centroamericana
  • Costa Rica 2 - 0 Nicaragua, Copa Centroamericana

Últimos encuentros de Costa Rica

  • Estados Unidos 2 - 2 Costa Rica, Concacaf Gold Cup
  • México 0 - 0 Costa Rica, Concacaf Gold Cup
  • Costa Rica 2 - 1 República Dominicana, Concacaf Gold Cup
  • Costa Rica 4 - 3 Surinam, Concacaf Gold Cup
  • Costa Rica 2 - 1 Trinidad y Tobago, Calificación de CONCACAF a la Copa Mundial

Últimos encuentros de Nicaragua

  • Panamá 3 - 0 Nicaragua, Calificación de CONCACAF a la Copa Mundial
  • Nicaragua 1 - 0 Guyana, Calificación de CONCACAF a la Copa Mundial
  • Puerto Rico 1 - 1 Nicaragua, Amistosos
  • Nicaragua 0 - 1 Guadalupe, Concacaf Gold Cup
  • Guadalupe 1 - 0 Nicaragua, Concacaf Gold Cup
