Minedu suspende clases presenciales este viernes por el paro
Guatemala vs Panamá EN VIVO HOY por Eliminatorias Concacaf: ¿a qué hora y dónde ver el partido?

Guatemala y Panamá se enfrentarán hoy, jueves 13, a las 9.00 p. m. (hora peruana) en un decisivo partido de las Eliminatorias Concacaf rumbo al Mundial 2026.

Panamá vs Guatemala hoy jueves 13. Composición LR/ FEDEFUTGUATE/Selección de Panamá
Panamá vs Guatemala hoy jueves 13. Composición LR/ FEDEFUTGUATE/Selección de Panamá

Guatemala y Panamá volverán a enfrentarse después de mucho tiempo hoy, jueves 13, desde las 9.00 p. m. (hora peruana), por las Eliminatorias Concacaf rumbo al Mundial 2026. Este será el quinto partido del grupo A y uno de los más decisivos. El encuentro se podrá ver vía YouTube a nivel internacional y, en Guatemala, por Tigo Sports. Además, La República Deportes transmitirá el minuto a minuto.

La selección panameña se ubica en el segundo lugar de la tabla, solo por debajo de Surinam, por lo que deberá ganar si quiere asegurar su clasificación o esperar un tropiezo de los líderes. Por su parte, Guatemala, que está tercera, dependerá de su planteamiento táctico para mejorar su posición.

PUEDES VER: DT de Rusia, Valeri Karpin dio su rotundo análisis sobre el empate de Perú vs Rusia: “Fue un buen y digno oponente”

lr.pe

¿A qué hora juega Guatemala vs Panamá?

El encuentro se podrá seguir desde las 9.00 p.m. (hora peruana). A continuación, la programación de horarios para otros países.

  • Perú: 9.00 p. m.
  • Colombia: 9.00 p. m.
  • Ecuador: 9.00 p. m.
  • Venezuela: 10.00 p. m.
  • Bolivia: 10.00 p. m.
  • Chile: 11.00 p. m.
  • Paraguay: 11.00 p. m.
  • Argentina: 11.00 p. m.
  • Uruguay: 11.00 p. m.
  • Brasil (Brasilia): 11.00 p. m.

¿Dónde ver Guatemala vs Panamá?

El partido entre Guatemala contra Panamá se podrá seguir a nivel internacional por YouTube. Además, La República Deportes te llevará el minuto a minuto y las incidencias de este gran partido.

PUEDES VER: Valentina Shevchenko recuerda a Perú y calienta la previa de la histórica pelea por UFC 322: "Mi mejor versión es ahora"

lr.pe

¿Cuándo juega Guatemala vs Panamá?

El encuentro se jugará hoy jueves 13, en el estadio Manuel Felipe Carrera, conocido popularmente como "Estadio Del Trébol", que cuenta con una capacidad para 7.500 espectadores.

