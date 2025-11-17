Jorge Kieffer dejó un mensaje final en el último partido que transmitió GOLPERU de la Liga 1. | Foto: composición LR/GOLPERU/IG - Jorge Kieffer

Jorge Kieffer dejó un mensaje final en el último partido que transmitió GOLPERU de la Liga 1. | Foto: composición LR/GOLPERU/IG - Jorge Kieffer

Luego de la emisión del duelo entre Sport Boys y Alianza Atlético en el estadio Miguel Grau del Callao, GOLPERU puso fin a una etapa y se despidió oficialmente de la Liga 1. Con ello, concluyen diez años de transmisiones en los que el canal ofreció a sus televidentes la cobertura de los principales partidos de la Primera División del fútbol peruano.

El cierre de la casa televisiva en la transmisión de los partidos de la Liga 1 estuvo acompañado por un emotivo mensaje final del periodista deportivo Jorge Kieffer, quien expresó su agradecimiento por el tiempo compartido con la audiencia.

PUEDES VER: GOLPERU cierra su etapa en la Liga 1 con una última transmisión en el Callao tras 10 años de cobertura

El mensaje de Jorge Kieffer tras el pitazo final del partido entre Sport Boys y Alianza Atlético de Sullana

Jorge Kieffer, una de las voces más conocidas de la cadena televisiva, lanzó un mensaje conmovedor, aunque también polémico debido a las constantes críticas que han recibido en los últimos años por las supuestas preferencias futbolísticas de narradores y comentaristas. Sin embargo, resaltó el profesionalismo de sus compañeros y el esfuerzo que realizaron para brindar la mejor transmisión posible durante el tiempo en que fueron el canal oficial de la Liga 1.

''Damas y caballeros, amigos de todo el país, ha sido y siempre un honor estar con todos ustedes. No somos monedas de oro, no le podemos gustar a todos, pero quiero que sepan que siempre hicimos el trabajo con el corazón y profesionalismo del caso'', declaró para despedirse de los televidentes de GOLPERU tras la finalización de contrato entre la cadena televisiva y la Liga 1.

PUEDES VER: GOLPERU y su firme postura sobre volver a negociar con la FPF los derechos de TV para el 2025 tras reunión de clubes

Asimismo, el narrador complementó el mensaje final al cierre de la transmisión de GOLPERU, tras la victoria por la mínima diferencia de Alianza Atlético sobre Sport Boys, y agradeció a todos los televidentes por haber acompañado al canal número uno de la Liga 1 a lo largo de estos años.

''Ha sido un gusto, como siempre, todos los fines de semana, un placer estar con todos ustedes. Ha ganado Sullana'', añadió en su mensaje final.

El fin de las transmisiones de la Liga 1 en GOLPERU

El final de GOLPERU con las transmisiones en vivo de los partidos de la Liga 1 marcó la culminación de una era de una década. Entre 2016 y 2022, el canal tuvo la exclusividad de casi todo el torneo; sin embargo, entre 2023 y 2025, solo transmitió los partidos de local de Universitario de Deportes, Sport Boys y Carlos A. Mannucci, cuando este último formó parte de la Primera División.

El conflicto por los derechos televisivos de la Liga 1 entre GOLPERU y la Federación Peruana de Fútbol (FPF) se convirtió, desde 2023, en uno de los temas más polémicos del balompié nacional, luego de que la máxima entidad del fútbol peruano intentara implementar un nuevo modelo de transmisión. Por ello, varios clubes rechazaron desde un inicio la propuesta de la FPF, al alinearse con 1190 Sports y oponerse a la modificación en la forma de comercializar las transmisiones del torneo. Sin embargo, la mayoría de equipos de la Liga 1 terminó por acatar los lineamientos establecidos por la federación para evitar futuras sanciones.