Christian Cueva tuvo su primer 'encontronazo' en una cancha de fútbol tras volver al Perú, aunque no en un partido oficial, sino más bien durante una 'pichanga' en Trujillo. El último sábado por la noche, el mediocampista de Juan Pablo II protagonizó un tenso careo con el también futbolista Jack Durán que casi termina con ambos yéndose a las manos.

Los dos jugadores participaron de un evento organizado por Gerald Oropeza, en el cual se puso en juego una suma de 150.000 dólares. En un determinado momento, los ánimos se caldearon e incluso el personal de seguridad del evento tuvo que intervenir para separar a ambos personajes.

¿Qué pasó entre Christian Cueva y Jack Durán?

Un video difundido por la cuenta de TikTok Rayo Sports muestra cómo Cueva y Durán se agreden mutuamente en una jugada previa. Mientras que el extremo le propina un golpe a 'Aladino' al intentar sacárselo de encima, este replica con un codazo directo al rostro.

La reacción del otrora '10' de la selección peruana no le gustó nada al jugador de 34 años, quien rápidamente fue a encararlo para reclamarle. El de Huamachuco no se quedó callado y le devolvió la 'pechada', aunque después de algunos segundos, y la intervención del árbitro, la situación se calmó. Al final, Cueva y Durán se dieron un abrazo para dar por zanjado el conato de bronca.