HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Deportes

Christian Cueva vivió tenso momento con Jack Durán en pichanga: 'Aladino' le propinó un codazo y su rival lo encaró

Durante un evento deportivo, el exmediocampista de la selección peruana y el atacante se 'pecharon' mutuamente. La seguridad del lugar intervino para calmar la situación.

Christian Cueva y Jack Durán se agredieron mutuamente en la 'pichanga'. Foto: captura de Rayo Sports/TikTOK
Christian Cueva y Jack Durán se agredieron mutuamente en la 'pichanga'. Foto: captura de Rayo Sports/TikTOK

Christian Cueva tuvo su primer 'encontronazo' en una cancha de fútbol tras volver al Perú, aunque no en un partido oficial, sino más bien durante una 'pichanga' en Trujillo. El último sábado por la noche, el mediocampista de Juan Pablo II protagonizó un tenso careo con el también futbolista Jack Durán que casi termina con ambos yéndose a las manos.

Los dos jugadores participaron de un evento organizado por Gerald Oropeza, en el cual se puso en juego una suma de 150.000 dólares. En un determinado momento, los ánimos se caldearon e incluso el personal de seguridad del evento tuvo que intervenir para separar a ambos personajes.

PUEDES VER: Perú vs Bolivia: hora, canal y alineaciones del último partido amistoso del año desde Chincha

lr.pe

¿Qué pasó entre Christian Cueva y Jack Durán?

Un video difundido por la cuenta de TikTok Rayo Sports muestra cómo Cueva y Durán se agreden mutuamente en una jugada previa. Mientras que el extremo le propina un golpe a 'Aladino' al intentar sacárselo de encima, este replica con un codazo directo al rostro.

La reacción del otrora '10' de la selección peruana no le gustó nada al jugador de 34 años, quien rápidamente fue a encararlo para reclamarle. El de Huamachuco no se quedó callado y le devolvió la 'pechada', aunque después de algunos segundos, y la intervención del árbitro, la situación se calmó. Al final, Cueva y Durán se dieron un abrazo para dar por zanjado el conato de bronca.

Notas relacionadas
Christian Cueva responde a las críticas en medio de su conflicto con Pamela López: "Es fácil opinar desde afuera"

Christian Cueva responde a las críticas en medio de su conflicto con Pamela López: "Es fácil opinar desde afuera"

LEER MÁS
Balean local donde anunciaron partido de fútbol entre Christian Cueva y Gerald Oropeza, en Trujillo: extorsionadores exigen S/50.000

Balean local donde anunciaron partido de fútbol entre Christian Cueva y Gerald Oropeza, en Trujillo: extorsionadores exigen S/50.000

LEER MÁS
Paul Michael, actual pareja de Pamela López, lanza mensaje a Christian Cueva y le pide que acelere el divorcio: “Que se apure para entregar el diamante"

Paul Michael, actual pareja de Pamela López, lanza mensaje a Christian Cueva y le pide que acelere el divorcio: “Que se apure para entregar el diamante"

LEER MÁS
Futbolista de la selección de Palestina estaría cerca de llegar a Universitario para la Liga 1 y Copa Libertadores: "Conversaciones avanzadas"

Futbolista de la selección de Palestina estaría cerca de llegar a Universitario para la Liga 1 y Copa Libertadores: "Conversaciones avanzadas"

LEER MÁS
Ricardo Gareca resalta la llegada de Pedro Gallese a Deportivo Cali: "Espero que la pase como realmente merece"

Ricardo Gareca resalta la llegada de Pedro Gallese a Deportivo Cali: "Espero que la pase como realmente merece"

LEER MÁS
Néstor Gorosito confiesa que la derrota con U. de Chile le quitó su gran chance de dirigir a Perú: ''Teníamos muchas posibilidades''

Néstor Gorosito confiesa que la derrota con U. de Chile le quitó su gran chance de dirigir a Perú: ''Teníamos muchas posibilidades''

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿A qué hora juega Perú vs Bolivia HOY por partido amistoso de la Safap desde Chincha?

¿A qué hora juega Perú vs Bolivia HOY por partido amistoso de la Safap desde Chincha?

LEER MÁS
Sporting Cristal y su primer gran problema para jugar la Copa Libertadores: no es el rival ni los fichajes

Sporting Cristal y su primer gran problema para jugar la Copa Libertadores: no es el rival ni los fichajes

LEER MÁS
Alineaciones de Perú contra Bolivia: el once de Safap que usaría Gerardo Ameli con Pedro Gallese como capitán

Alineaciones de Perú contra Bolivia: el once de Safap que usaría Gerardo Ameli con Pedro Gallese como capitán

LEER MÁS
Alianza Lima vs Universitario HOY vía Latina: ¿a qué hora inicia el clásico por la Liga Peruana de Vóley?

Alianza Lima vs Universitario HOY vía Latina: ¿a qué hora inicia el clásico por la Liga Peruana de Vóley?

LEER MÁS
Universitario en el mercado de fichajes: altas, bajas y rumores del tricampeón de la Liga 1

Universitario en el mercado de fichajes: altas, bajas y rumores del tricampeón de la Liga 1

LEER MÁS
Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: últimas noticias en el mercado de pases de Perú hoy, 21 de diciembre

Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: últimas noticias en el mercado de pases de Perú hoy, 21 de diciembre

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Putin no descarta la paz con Ucrania y advierte que Rusia no atacará si la respetan: "No somos responsables de las muertes"

Juez evaluó archivamiento de Caso Cócteles: José Domingo Pérez pidió que proceso regrese a la Fiscalía

Iquitos: habría fingido su secuestro para quedarse con dinero y termina detenido

Deportes

Fichajes de Alianza Lima 2026: últimos movimientos del club blanquiazul, llegadas y salidas para la siguiente temporada en la Liga 1

Roberto Mosquera protestó por técnicos extranjeros que llegan sin experiencia al fútbol peruano: "Aquí viene cualquiera"

Néstor Gorosito confiesa que la derrota con U. de Chile le quitó su gran chance de dirigir a Perú: ''Teníamos muchas posibilidades''

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juez evaluó archivamiento de Caso Cócteles: José Domingo Pérez pidió que proceso regrese a la Fiscalía

Gobierno de José Jerí evalúa continuar estado de emergencia en Lima y Callao, pese aumento de homicidios con 113 casos

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025