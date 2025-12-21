HOYSuscripcion LR Focus

Sporting Cristal y su primer gran problema para jugar la Copa Libertadores: no es el rival ni los fichajes

El club rimense empezará su participación en el torneo continental desde la fase previa 2. Con la fecha de su partido como local ya definida, le surgió una complicación.

Sporting Cristal clasificó a la Copa Libertadores 2026 como Perú 3. Foto: composición de LR/Sebastián Blanco
Sporting Cristal clasificó a la Copa Libertadores 2026 como Perú 3. Foto: composición de LR/Sebastián Blanco

Sporting Cristal tendrá que superar dos rondas de eliminación directa para clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Lejos de preocuparse por qué club será su rival, o con qué jugadores se reforzarán los rimenses, la incertidumbre ha embargado a los hinchas por otra razón: el cuadro bajopontino podría no jugar en el Estadio Nacional, como suele hacer.

La razón de esto se debe a que el Coloso de José Díaz ya estaba separado desde meses antes para los conciertos que el cantante español Alejandro Sanz ofrecerá en febrero del próximo año. Las dos fechas en las que el intérprete brindará su espectáculo prácticamente coinciden con la que le toca jugar a Cristal, pues tiene previstas presentaciones para los dos días posteriores al encuentro deportivo (25 y 26 de febrero).

PUEDES VER: Sporting Cristal goleó 3-0 a Alianza Lima en la final del Torneo Juvenil sub-18 y clasificó a la Copa Libertadores sub-20

lr.pe

Ante este imprevisto, los del Rímac tendrían que encontrar un escenario alterno que esté disponible en la fecha requerida. Otra solución es esperar a que la productora cambie de sede para la gira del artista y así poder usar el Nacional, pero esa opción sería poco viable dado que ya se vendieron todas las entradas puestas a la venta para el show musical.

Rival de Sporting Cristal en la Copa Libertadores

El primer equipo a vencer para Sporting Cristal en la Copa Libertadores 2026 será el ganador del cruce entre 2 de Mayo y Alianza Lima. El sorteo de las rondas previas determinó que los cerveceros podrían enfrentar al elenco blanquiazul, que parte como favorito en la serie ante la escuadra paraguaya.

En caso de superar esta llave, el siguiente rival a sortear para los celestes saldrá del vencedor entre Carabobo de Venezuela y Huachipato de Chile. Los dirigidos por Paulo Autuori deben salir airosos también de ese hipotético lance, correspondiente a la fase previa 3, para meterse en zona de grupos. En caso de perder en dicha instancia, recibirán el premio consuelo de la clasificación a Copa Sudamericana.

PUEDES VER: Zambrano 'compromete' a Luis Advíncula por su hinchaje: 'Es de Alianza Lima, pero tiene sentimiento por Sporting Cristal'

lr.pe

¿Cuándo juega Sporting Cristal por Copa Libertadores?

De acuerdo con el fixture de la Conmebol, la ida entre Sporting Cristal y 2 de Mayo o Alianza Lima se jugará el martes 17 de febrero del 2026, desde las 7.30 p. m. (hora peruana), en un estadio aún por definir. La vuelta se disputará el martes 24 de ese mes, a la misma hora, en un recinto que también está pendiente de confirmación.

Carlos Zambrano 'compromete' a Luis Advíncula por su hinchaje: "Es de Alianza Lima, pero tiene sentimiento por Sporting Cristal"

Carlos Zambrano 'compromete' a Luis Advíncula por su hinchaje: "Es de Alianza Lima, pero tiene sentimiento por Sporting Cristal"

Fichajes de Sporting Cristal para Liga 1 y Copa Libertadores: todas las altas, bajas y renovaciones del club rimense

Fichajes de Sporting Cristal para Liga 1 y Copa Libertadores: todas las altas, bajas y renovaciones del club rimense

Luzmaría Buse: “Los lectores somos buscadores de objetos perdidos”

Luzmaría Buse: “Los lectores somos buscadores de objetos perdidos”

Futbolista de la selección de Palestina estaría cerca de llegar a Universitario para la Liga 1 y Copa Libertadores: "Conversaciones avanzadas"

Futbolista de la selección de Palestina estaría cerca de llegar a Universitario para la Liga 1 y Copa Libertadores: "Conversaciones avanzadas"

Ricardo Gareca resalta la llegada de Pedro Gallese a Deportivo Cali: "Espero que la pase como realmente merece"

Ricardo Gareca resalta la llegada de Pedro Gallese a Deportivo Cali: "Espero que la pase como realmente merece"

Néstor Gorosito confiesa que la derrota con U. de Chile le quitó su gran chance de dirigir a Perú: ''Teníamos muchas posibilidades''

Néstor Gorosito confiesa que la derrota con U. de Chile le quitó su gran chance de dirigir a Perú: ''Teníamos muchas posibilidades''

