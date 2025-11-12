HOYSuscripcion LR Focus

LR NOTICIAS EN VIVO: sigue lo último de la actualidad en Perú y el mundo     
Carlos Orozco se indigna por aparición de Marquina y otros talentos en nuevo canal de Jefferson Farfán: "Me perjudica"

Carlos Orozco expresó su indignación tras enterarse, por un anuncio, de que Marquina, Julio Peña y Pedro García formarían parte del nuevo canal de streaming de Jefferson Farfán.

Orozco se indigna por aparición de Marquina y otros talentos en nuevo canal de Farfán: "Me perjudica".
Orozco se indigna por aparición de Marquina y otros talentos en nuevo canal de Farfán: "Me perjudica". | Foto: Composición LR/Youtube.

Carlos Orozco expresó su indignación luego de que se revelara la lista de figuras que integrarían el nuevo canal de streaming de Jefferson Farfán, denominado Satélite+. Durante su programa del miércoles 12 de noviembre, el streamer mostró su sorpresa al enterarse de que nombres como Marquina, Julio Peña y Pedro García serían parte del proyecto, aunque, según indicó, los propios mencionados no habrían sido informados oficialmente sobre su participación.

"El problema viene cuando este lanzamiento me perjudica a mí directamente. Entonces, a mí en pleno programa ayer me llega esta presentación que rota en diversas agencias y agencias con las que nosotros trabajamos, que son agencias de medios y de marcas, me escriben a mí a decirme, "Oye, ¿cómo que se van los talentos que trabajan contigo?" Y me muestran esto", señaló Orozco.

lr.pe

Carlos Orozco muestra su fastidio tras anuncio de los nuevos conductores del nuevo streaming de Farfán

Carlos Orozco no pudo evitar su molestia al ver los nuevos programas y conductores del nuevo canal de streaming de Jefferson Farfán, esto debido a que se mostraba a 3 figuras que actualmente trabajan con él.

"Entonces yo digo, "P***, estoy quedando como un huevón. ¿Por qué? Ya mis talentos firmaron con otro canal y ni siquiera sé y me hacen pensar a mí que mis talentos me quieren...", comentó el streamer.

En tal sentido, explicó que luego de ver esta situación, él conversó con quienes aparecen como supuestos conductores del nuevo canal de Farfán, sin embargo, tanto como Marquina, Julio Peña y Pedro García descartaron tal anuncio. "Entonces, preguntando a todas y cada una de ellas, todas me han dado el descargo de aparecer ahí sin siquiera haber sido consultados, sin siquiera tener un preacuerdo", sostuvo en su programa 'Ouke'.

Asimismo, descartó que el exfutbolista Jefferson Farfán tenga conocimiento de este hecho. "Yo creo que de esto probablemente Jefferson, ni sepa, ni Cucurucho, que me cae muy bien", expresó.

