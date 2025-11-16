España aplastó 4-0 a Georgia y está a un paso de asegurar su boleto a Norteamérica 2026

Las Eliminatorias Europeas van llegando a su fin y poco a poco se definen a los clasificados al Mundial Norteamérica 2026. Una selección que está a punto de sumarse a la lista de Inglaterra, Francia y Croacia es España, que ayer no tuvo compasión de Georgia y lo aplastó 4-0 en el estadio Boris Paichadze.

Durante la primera mitad, la “Roja” se hizo invencible. Ya que sobre los 11 minutos un penal ejecutado por Mikel Oyarzabal abría el camino del triunfo. Martín Zubimendi (22’) y Ferran Torres (35’) se encargaron de ir decretando la goleada en los 45 iniciales.

Para el complemento los dirigidos por Luis de la Fuente bajaron un poco la guardia y aumentaron cifras con otra anotación de Oyarzabal (63’) manteniendo el primer lugar del Grupo E con 15 puntos, seguido muy de cerca por Turquía (12) que venció 2-0 a Bulgaria y a quién enfrentará en la última jornada en el Estadio La Cartuja de Sevilla este martes (2:45 p.m.).

Portugal sin “CR7”

Expulsado en el último partido ante Irlanda, Cristiano Ronaldo no estará apto para el compromiso que hoy sostendrá Portugal frente a Armenia en el Estadio Do Drago de Porto (9:00 a.m.).

Al conjunto luso solo le vale el triunfo para asegurar su presencia en la próxima Copa del Mundo. De igualar o perder, debe esperar que Hungría no sume de a tres ante Irlanda.

En tanto, Bélgica deberá esperar hasta la última fecha para definir su cupo luego de igualar 1-1 ante Kazajistán.