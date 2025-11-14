HOYSuscripcion LR Focus

Últimas noticias de Perú y el mundo hoy, 14 de noviembre
Deportes

Luka Modric jugará su quinta Copa del Mundo con Croacia, que ayer venció 3-1 a Islas Feroe

Mientras que Alemania hizo su tarea y definirá su clasificación en la última jornada. Hoy España ante Georgia también puede sellar su pase al Mundial (2:45 p.m.).

Luka Modric jugará su quinto Mundial.
Luka Modric jugará su quinto Mundial. | Difusión

La edad son solo números para Luka Modric, que con 40 años ayer se puso a la Selección de Croacia al hombro y con tantos de Josko Gvardiol, Petar Musa y Nikola Vlasic derrotó 3-0 a Islas Feroe para convertirse en el tercer equipo europeo en clasificar a la Copa del Mundo Norteamérica 2026, detrás de Inglaterra y Francia.

 El partido arrancó complicado para los croatas que vieron cómo Géza Dávid Turi, a los 16 minutos, puso el primero para el conjunto visitante. Sin embargo, supo reponerse del ‘golpe’ y Josko Gvardiol (23’) colocó el empate parcial.

Sería en el complemento donde llegarían más emociones y la remontada del equipo capitaneado por Luka Modric. Petar Musa (57’) adelantó para el subcampeón del mundo en Rusia 2018 y sobre los 70 minutos Nikola Vlasic decretaría el 3-0 final y el primer lugar del Grupo L con 19 puntos, inalcanzable para República Checa (13).

Poderío teutón

Alemania cumplió con su tarea y gracias a un doblete de Nick Woltemade (49’ y 69’) derrotó 2-0 a Luxemburgo por lo que está a un paso de la Copa del Mundo. El elenco teutón es líder del Grupo A con 12 puntos, misma cantidad que Eslovaquia, su siguiente rival este lunes 17 de noviembre en el Red Bull Arena (2:45 p.m.).

Otras selecciones que pueden asegurar su presencia mundialista son España, que de ganar de visita Georgia (2:45 p.m.) clasificará. Suiza (10 puntos) también tiene un duro compromiso ante el colero Suecia (2:45 p.m.).

