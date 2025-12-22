HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Jean Ferrari descartó la llegada de un DT de Europa para dirigir la selección peruana: "Es imposible"

El directivo la FFP rompió su silencio y aclaró que no llegará ningún técnico europeo para entrenar a la selección peruana en las próximas Eliminatorias.

Jean Ferrari descarta rumores sobre el arribo de un técnico europeo. Foto: Lr/Inka Digital
Jean Ferrari descarta rumores sobre el arribo de un técnico europeo. Foto: Lr/Inka Digital

Perú derrotó 2-0 a Bolivia, en Chincha, por el último partido amistoso del año. El cuadro nacional contó con caras nuevas en el once titular y fue superior a la visita. El equipo dirigido por Gerardo Ameli reaccionó en el último tramo, ya que encontró los goles gracias a Piero Magallanes en el minuto 87 y Bassco Soyer en el 90. Por este motivo, aprovechando las buenas sensaciones, Jean Ferrari sorprendió al dar más pistas sobre el nuevo DT de Perú.

Ferrari fue consultado sobre un posible jale europeo en la selección peruana como en Brasil, dado que en el epílogo de las Eliminatorias 2025 ficharon al flamante Carlo Ancelotti. Sin embargo, un entrenador de esa parte del mundo no garantiza éxito rotundo. Lajos Baroti pasó de dirigir a uno de las mejores equipos de Hungría a salir por la puerta falsa en Perú.

lr.pe

¿Qué dijo Jean Ferrari sobre el nuevo entrenador de la selección peruana?

El actual Director General de Fútbol no pudo ocultar su asombro, luego de la victoria peruana, al ser consultado por el posible fichaje de un DT de Europa. "No será un técnico europeo, eso es imposible. Vamos a tomar las cosas con calma, ya que el objetivo es llegar al Mundial 2030", reveló Jean Ferrari en Inka Digital.

Asimismo, analizó el triunfo 'bicolor' ante Bolivia. "Fue un partido donde la SAFAP fue responsable y la FPF dio un soporte. Estos jugadores pueden aportar a la selección. Hay chicos que han tenido hoy una participación importante, pero hay que llevarlo de a pocos. Vamos a seguir evaluando a los nuevos jugadores. Deben demostrar que la camiseta no les pesa", enfatizó Ferrari en zona mixta.

lr.pe

Ameli elogia la predisposición de la FPF y al SAFAP para el Perú vs Bolivia

"Salió bien, la verdad que hay que valorar el esfuerzo que hicieron los jugadores al sumarse porque no era obligatorio. Además, destacar la iniciativa que tuvieron la FPF y al SAFAP de hacer este partido, y también la predisposición que tuvieron toda la semana para afrontar el partido. La verdad que valoro mucho lo que hicieron, no solo por el resultado, sino también por mostrarse y aprovechar la oportunidad", sentenció en zona mixta.

