Fútbol Peruano

Michael Hoyos no declaró tras su último partido con Independiente del Valle, pero descartó su fichaje por Universitario: "No voy a Perú"

El delantero estadounidense no se detuvo a conversar con la prensa; sin embargo, adelantó que su futuro no estará en Universitario de cara al 2026.

Michael Hoyos confirmó que no seguirá como jugador de Independiente del Valle. Foto: composición LR/captura de la Banda de Odriozola
Michael Hoyos confirmó que no seguirá como jugador de Independiente del Valle. Foto: composición LR/captura de la Banda de Odriozola

Michael Hoyos no será nuevo jugador de Universitario. El propio futbolista se encargó de descartar este fichaje tras jugar su último partido con Independiente del Valle. El delantero estadounidense, quien también cuenta con la nacionalidad ecuatoriana y argentina, venía siendo relacionado con la 'U' e incluso muchos daban por hecho su llegada a Ate. No obstante, la dirigencia crema tendrá que buscar una nueva opción en al ataque tras sus declaraciones.

Si bien no se detuvo a conversar con la prensa en zona mixta, Hoyos adelantó que su futuro no estará en Perú. En principio, se pensaba que podía recalar en nuestro fútbol por pedido expreso de Javier Rabanal, nuevo DT de Universitario. Sin embargo, su llegada está más que desechada.

Michael Hoyos descartó su llegada a Universitario para el 2026

“No voy a ir a Perú, si eso quieren saber, no voy a Perú. Eso es lo único", fue la escueta respuesta de Hoyos mientras dejaba las instalaciones del estadio.

Ante esto, la alternativa de Octavio Rivero volvió a encenderse en Universitario. El goleador de Barcelona SC no estaría dispuesto a continuar en el Ídolo por la crisis económica del club y su futuro podría estar en el Estadio Monumental.

Michael Hoyos no continuará en Independiente del Valle

En diálogo con MachDeportes FM, Michael Hoyos se refirió a cuál será el próximo rumbo de su carrera tras su etapa defendiendo los colores de Independiente del Valle. La declaración del máximo artillero del fútbol ecuatoriano deja en evidencia que su etapa en IDV ha llegado a su fin y que busca un nuevo destino en su trayectoria profesional.

"Yo creo que mi tiempo en Independiente del Valle ha terminado. No tengo propuestas aún. Mi futuro será una decisión familiar. No le cierro las puertas a ningún club", sostuvo.

