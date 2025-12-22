El uso masivo de fuegos artificiales en Navidad podría empeorar la calidad del aire en Lima Metropolitana, advierten especialistas. Las condiciones atmosféricas favorecerían la acumulación de contaminantes. | Andina

El uso masivo de fuegos artificiales en Navidad podría empeorar la calidad del aire en Lima Metropolitana, advierten especialistas. Las condiciones atmosféricas favorecerían la acumulación de contaminantes. | Andina

El uso masivo de fuegos artificiales durante la Navidad podría deteriorar la calidad del aire en Lima Metropolitana, especialmente durante la madrugada del 25 de diciembre. Además, especialistas advierten que las condiciones atmosféricas previstas no favorecerían la dispersión de contaminantes, lo que podría agravar la situación en distritos densamente poblados de la capital.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) alertó que la baja velocidad del viento y una mayor estabilidad atmosférica facilitarían la acumulación de contaminantes, y el uso intensivo de pirotécnicos eleva la concentración de material particulado fino. Según el organismo técnico, esta situación incrementa el riesgo para niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares, debido a la capacidad del PM2.5 de ingresar profundamente al sistema respiratorio.

TE RECOMENDAMOS MARIO VIZCARRA PIDE QUE NO LO CONFUNDAN CON MARTÍN | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Antecedente que refuerza la alerta

La advertencia se sustenta en lo ocurrido durante la Navidad de 2024, cuando se registró un deterioro significativo de la calidad del aire, principalmente en distritos de Lima norte y Lima este. Entre la noche del 24 y la madrugada del 25 de diciembre, las estaciones de monitoreo reportaron un marcado aumento de PM2.5.

En Puente Piedra, las mediciones mostraron un incremento del 23 % respecto al mismo periodo de 2023, alcanzando los 99.0 µg/m³. En San Juan de Lurigancho, el aumento fue de 18 %, con un valor de 80.7 µg/m³, de acuerdo con datos de la Subdirección de Evaluación del Ambiente Atmosférico del Senamhi.

PUEDES VER: Clausura escolar termina en violento enfrentamiento entre docente y madre de familia en Huánuco

Distritos bajo mayor observación del Senamhi

El análisis, realizado a partir de la Red de Estaciones de Monitoreo Automático de la Calidad del Aire (REMCA), incluyó estaciones ubicadas en Puente Piedra, San Martín de Porres, San Juan de Lurigancho, Santa Anita, Villa María del Triunfo y Campo de Marte. El periodo evaluado comprendió desde las 22:00 p.m. del 24 de diciembre hasta las 06:00 a.m. del 25 de diciembre.

Los picos más altos de contaminación se registraron entre la 01:00 y las 03:00 a.m., coincidiendo con el mayor uso de fuegos artificiales, lo que refuerza la relación directa entre la pirotecnia y el deterioro de la calidad del aire.

Ante este panorama, el Senamhi exhortó a la ciudadanía a celebrar de manera responsable y adoptar prácticas que contribuyan a proteger la salud pública y el ambiente.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.