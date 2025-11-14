HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Últimas noticias de Perú y el mundo hoy, 14 de noviembre
Últimas noticias de Perú y el mundo hoy, 14 de noviembre     Últimas noticias de Perú y el mundo hoy, 14 de noviembre     Últimas noticias de Perú y el mundo hoy, 14 de noviembre     
Calculadora de CTS: revisa cuánto debes cobrar
Calculadora de CTS: revisa cuánto debes cobrar     Calculadora de CTS: revisa cuánto debes cobrar     Calculadora de CTS: revisa cuánto debes cobrar     
Deportes

Ricardo Gareca no le cierra las puertas a dirigir en la Liga 1 si un club lo llama para el 2026: "Lo voy a considerar"

El técnico argentino dio por culminada su etapa en la selección peruana, pero no rechazó la idea de volver a nuestro balompié en el caso sea contactado por alguna institución.

Ricardo Gareca dirigió en el fútbol peruano en el 2007-2008. Foto: composición LR/captura de RPP Noticias
Ricardo Gareca dirigió en el fútbol peruano en el 2007-2008. Foto: composición LR/captura de RPP Noticias

Ricardo Gareca ya mira para el futuro. El tema de la selección peruana es un capítulo cerrado en su vida y ahora está mentalizado en analizar las opciones que tiene para el próximo año como entrenador. Aún desconoce si dirigirá a una selección o a un equipo, pero lo que sí tiene claro es que no le cierra las puertas a nadie. Bajo esta premisa, aseguró que consideraría la posibilidad de regresar al fútbol peruano si algún equipo de la Liga 1 se lo ofrece.

Recordemos que el único club del Perú que dirigió Gareca fue Universitario. Esto sucedió en un ya lejano 2008, temporada en la que el 'Tigre' levantó el Torneo Apertura.

PUEDES VER: Waldir Sáenz se va a los puñetes con exjugador de Sport Boys en Copa Leyendas: 'Cachito' Ramírez tuvo que separarlos

lr.pe

Ricardo Gareca no descarta dirigir a algún equipo de la Liga 1

En la última edición del programa 'Fútbol como cancha', de RPP Noticias, Gareca habló sobre su futuro. En sus declaraciones, enfatizó que le guarda un gran cariño a nuestro país, por lo que nunca le cerraría las puertas a ningún club.

"Si algún club me llega a hablar en algún momento, lo voy a considerar, por supuesto. Perú es un país que yo quiero y siempre he trabajado en un Universitario, he trabajado en la selección, en cualquier momento se puede dar alguna otra posibilidad", declaró.

PUEDES VER: Ricardo Gareca responde a Agustín Lozano tras señalar que no fue honesto sobre salida de la selección peruana: Tengo la última conversación

lr.pe

Ricardo Gareca habla sobre su salida de la selección peruana

En otro momento de la entrevista, Ricardo Gareca fue consultado sobre su abrupta salida de la selección peruana. Como se recuerda, Agustín Lozano deslizó la idea de que el argentino no fue totalmente honesto cuando habló sobre su partida. Ante ello, el 'Flaco' decidió responderle.

"Yo no tengo nada que decirte. ¿Qué puedo aportar de lo que ya ustedes me conocen? Eso hay que preguntarle y que diga la verdad. Yo tengo en mi teléfono la última conversación que tuve con él, es algo muy privado. Tengo toda la cronología que tiene que ver con eso. Pero eso ya es pasado. Es algo que se habló en su momento. Ahora se tendrá que enfocar él en todo lo que tenga que ver con su cambio. No te olvides que se pasó de una selección de 7 años y medio de proceso a un proceso de conducción donde hay 4 técnicos en Perú. Yo no tengo nada que hablar. ¿Qué puedo hablar yo? Yo no puedo hablar de nada. Yo no hablo de dinero, de contratos. Todo lo que tuve que hablar con Lozano fue en lo deportivo", sostuvo.

Notas relacionadas
Ricardo Gareca responde fuerte a los que desmerecen la clasificación de selección peruana a Rusia 2018: "No es suerte, es trabajo"

Ricardo Gareca responde fuerte a los que desmerecen la clasificación de selección peruana a Rusia 2018: "No es suerte, es trabajo"

LEER MÁS
Ricardo Gareca responde a Agustín Lozano tras señalar que no fue honesto sobre salida de la selección peruana: "Tengo la última conversación"

Ricardo Gareca responde a Agustín Lozano tras señalar que no fue honesto sobre salida de la selección peruana: "Tengo la última conversación"

LEER MÁS
Aldo Corzo revela que su papá encaró a Ricardo Gareca por no ser titular en la selección peruana: "¿Por qué no pones a mi hijo?"

Aldo Corzo revela que su papá encaró a Ricardo Gareca por no ser titular en la selección peruana: "¿Por qué no pones a mi hijo?"

LEER MÁS
Manuel Barreto lanzó fuerte crítica al césped del estadio por el 1-1 de la selección peruana ante Rusia: "No está a la altura"

Manuel Barreto lanzó fuerte crítica al césped del estadio por el 1-1 de la selección peruana ante Rusia: "No está a la altura"

LEER MÁS
Españoles se sorprenden con Joao Grimaldo y no entienden por qué aún juega en Letonia: "Me recuerda a Lamine Yamal"

Españoles se sorprenden con Joao Grimaldo y no entienden por qué aún juega en Letonia: "Me recuerda a Lamine Yamal"

LEER MÁS
Reimond Manco critica a Jairo Concha tras empate de Perú contra Rusia: "Se supone que en esta selección el llamado a ser ese conductor es él"

Reimond Manco critica a Jairo Concha tras empate de Perú contra Rusia: "Se supone que en esta selección el llamado a ser ese conductor es él"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Waldir Sáenz se va a los puñetes con exjugador de Sport Boys en Copa Leyendas: 'Cachito' Ramírez tuvo que separarlos

Waldir Sáenz se va a los puñetes con exjugador de Sport Boys en Copa Leyendas: 'Cachito' Ramírez tuvo que separarlos

LEER MÁS
Perú fue goleado 5 a 1 por FC Sochi en partido de práctica previo al duelo ante Chile: Gruber y Quispe fueron titulares

Perú fue goleado 5 a 1 por FC Sochi en partido de práctica previo al duelo ante Chile: Gruber y Quispe fueron titulares

LEER MÁS
Luis Advíncula lamentó el presente de Junior Ponce, promesa peruana que se probó en FC Barcelona: "Mucho talento y cero ganas"

Luis Advíncula lamentó el presente de Junior Ponce, promesa peruana que se probó en FC Barcelona: "Mucho talento y cero ganas"

LEER MÁS
Ricardo Gareca responde a Agustín Lozano tras señalar que no fue honesto sobre salida de la selección peruana: "Tengo la última conversación"

Ricardo Gareca responde a Agustín Lozano tras señalar que no fue honesto sobre salida de la selección peruana: "Tengo la última conversación"

LEER MÁS
DT de Rusia, Valeri Karpin dio su rotundo análisis sobre el empate de Perú vs Rusia: “Fue un buen y digno oponente”

DT de Rusia, Valeri Karpin dio su rotundo análisis sobre el empate de Perú vs Rusia: “Fue un buen y digno oponente”

LEER MÁS
GOLPERU cierra su etapa en la Liga 1 con una última transmisión en el Callao tras 10 años de cobertura

GOLPERU cierra su etapa en la Liga 1 con una última transmisión en el Callao tras 10 años de cobertura

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cae en Argentina ‘El Jorobado Deivi’, autor del atentado a la sede fiscal de La Libertad

Portugal vs Irlanda HOY vía ESPN 2 EN VIVO por las Eliminatorias UEFA: Cristiano Ronaldo se fue expulsado por un codazo

Paro de transporte este 14 de octubre: estas son las universidades que no tendrán clases presenciales

Deportes

Portugal vs Irlanda HOY vía ESPN 2 EN VIVO por las Eliminatorias UEFA: Cristiano Ronaldo se fue expulsado por un codazo

Cristiano Ronaldo metió brutal codazo en el Portugal vs Irlanda: se va expulsado y hace gestos provocativos frente a todo el estadio

Partidos amistosos internacionales en esta fecha FIFA: horarios y canales para ver a las selecciones de CONMEBOL

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Cae en Argentina ‘El Jorobado Deivi’, autor del atentado a la sede fiscal de La Libertad

¿Qué es Generación Z en Perú? Los jóvenes que toman protagonismo político en marchas

Extrabajador del Congreso que usó cámara en mitin blinda a Keiko Fujimori y Fuerza Popular: "Un error involuntario"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025