Ricardo Gareca ya mira para el futuro. El tema de la selección peruana es un capítulo cerrado en su vida y ahora está mentalizado en analizar las opciones que tiene para el próximo año como entrenador. Aún desconoce si dirigirá a una selección o a un equipo, pero lo que sí tiene claro es que no le cierra las puertas a nadie. Bajo esta premisa, aseguró que consideraría la posibilidad de regresar al fútbol peruano si algún equipo de la Liga 1 se lo ofrece.

Recordemos que el único club del Perú que dirigió Gareca fue Universitario. Esto sucedió en un ya lejano 2008, temporada en la que el 'Tigre' levantó el Torneo Apertura.

Ricardo Gareca no descarta dirigir a algún equipo de la Liga 1

En la última edición del programa 'Fútbol como cancha', de RPP Noticias, Gareca habló sobre su futuro. En sus declaraciones, enfatizó que le guarda un gran cariño a nuestro país, por lo que nunca le cerraría las puertas a ningún club.

"Si algún club me llega a hablar en algún momento, lo voy a considerar, por supuesto. Perú es un país que yo quiero y siempre he trabajado en un Universitario, he trabajado en la selección, en cualquier momento se puede dar alguna otra posibilidad", declaró.

Ricardo Gareca habla sobre su salida de la selección peruana

En otro momento de la entrevista, Ricardo Gareca fue consultado sobre su abrupta salida de la selección peruana. Como se recuerda, Agustín Lozano deslizó la idea de que el argentino no fue totalmente honesto cuando habló sobre su partida. Ante ello, el 'Flaco' decidió responderle.

"Yo no tengo nada que decirte. ¿Qué puedo aportar de lo que ya ustedes me conocen? Eso hay que preguntarle y que diga la verdad. Yo tengo en mi teléfono la última conversación que tuve con él, es algo muy privado. Tengo toda la cronología que tiene que ver con eso. Pero eso ya es pasado. Es algo que se habló en su momento. Ahora se tendrá que enfocar él en todo lo que tenga que ver con su cambio. No te olvides que se pasó de una selección de 7 años y medio de proceso a un proceso de conducción donde hay 4 técnicos en Perú. Yo no tengo nada que hablar. ¿Qué puedo hablar yo? Yo no puedo hablar de nada. Yo no hablo de dinero, de contratos. Todo lo que tuve que hablar con Lozano fue en lo deportivo", sostuvo.