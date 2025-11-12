HOYSuscripcion LR Focus

'Puma' Carranza revela la historia detrás de reconciliación con 'Chemo' del Solar: "Fue para la cámara, no voy a mentir"

A pesar de que el propio Carranza mencionó que "la amistad siempre perduró", en esta nueva versión indicó que dicha postal fue 'armada' y no hay forma de recuperar la relación.

El 'Puma' Carranza y 'Chemo' del Solar levantaron varios títulos con Universitario. Foto: composición LR/Universitario/Entre Ceja y Ceja
El 'Puma' Carranza y 'Chemo' del Solar levantaron varios títulos con Universitario. Foto: composición LR/Universitario/Entre Ceja y Ceja

En el 2024, José Carranza y José Guillermo del Solar sorprendieron a los hinchas de Universitario de Deportes con una fotografía en el marco del centenario de la institución. En aquel momento todo indicaba que el distanciamiento entre ambos personajes llegaba a su fin, incluso el propio 'Puma' declaró que siempre "perdura la amistad"; sin embargo, en las últimas horas sorprendió al mencionar que la relación sigue rota.

"Siempre va a perdurar la amistad. Nosotros hemos sido amigos desde muy chicos, cada uno tiene su carácter. (...) Terminó el partido y yo me fui solo porque tenía que firmar unos papeles en la oficina. Es él que se acerca a saludarme, ahí hablamos un rato. Prefiero no entrar en detalles, soy de guardarme ese tipo de cosas para mí. (...) Con ‘Chemo’ siempre tuve una amistad muy fuerte. Yo siempre he sido muy claro, él a veces es frío por lo mismo que ha jugado en Europa y yo lo comprendo", fue la primera versión del excapitán de la 'U'.

'Puma' Carranza revela historia detrás de reconciliación con 'Chemo'

Después de un año, el popular 'Puma' Carranza señaló que dicha fotografía con 'Chemo' del Solar solo "fue para las cámaras". Asimismo, remarcó que no existe ninguna relación entre los dos.

"Eso fue solo para las cámaras. No tengo por qué mentir. Cuando la relación está rota, es como el amor, no hay forma de recuperarla. (...) Son cosas que pasaron en ese momento, en el entrenamiento de la 'U' y listo", sostuvo en diálogo con el programa 'Entre Ceja y Ceja'.

"Cuando se dice 'te voy a llamar' y no pasa, es porque no hay nada. Listo. Con Roberto Martínez, sí, porque es mi 'hermano'. Estamos cada uno en su mundo, pero es mi hermano como 'Puchungo', 'Cuto', Grondona, 'Loco' Vargas. Es como con todos, me llevo bien con los de Alianza y Cristal", agregó.

Las duras palabras del 'Puma' Carranza a Óscar Ibáñez

Por otra parte, el exfutbolista de 61 años manifestó que no tiene nada que conversar con Óscar Ibáñez, quien también fue su compañero en Universitario. En ese sentido, Carranza hizo referencia al paso del exportero como técnico de la selección peruana.

"Yo converso con la gente que me suma. Si tú mismo estás viendo que uno persona es irrespetuosa y está agarrando la selección. Juan (Reynoso) es el mejor entrenador que hay acá en el Perú, le duela a quien le duela, es la realidad", indicó.

