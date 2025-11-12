Carlos Galván arremetió contra Andy Polo tras una publicación en Instagram, donde el jugador, luego de conseguir el tricampeonato, escribió un mensaje en el que afirmaba que no cambiaría a Universitario de Deportes por dinero. Muchos hinchas interpretaron esto como una indirecta hacia Raúl Ruidíaz, hoy en Atlético Grau, y Miguel Trauco, actualmente en Alianza Lima. Este mensaje no fue bien recibido por uno de los históricos referentes del club, Carlos Galván.

El ‘Negro’, en una reciente edición del programa 'Blanco y Negro', salió en defensa de la ‘Pulga’, señalando que la publicación parecía más dirigida a Trauco. Además, criticó duramente las palabras de Polo, indicando que “hay que saber del tema para hablar” y que “hay que tener cara para decir la verdad”. Como se recuerda, Polo fue acusado por su esposa, Génesis Alarcón, en Estados Unidos por presunta violencia física y psicológica frente a sus hijos. El jurado del condado de Multnomah, en Oregón, lo declaró responsable de violencia doméstica, ordenándole además el pago de 600 mil dólares como indemnización.

¿Qué dijo Carlos Galván sobre Andy Polo tras polémica publicación?

“Me parece que es más para Trauco, sin duda, a Ruidíaz dinero no le falta, el ofrecimiento que le hizo Ferrari fue totalmente diferente a lo que la gente dice”, empezó diciendo Galván.

“La cosa no fue por plata, fue por otros temas, Andy hay que saber y tener un poco de cara para decir la verdad, las verdades se dicen, pero no se pueden decir en cámaras", complementó el exdefensor de la 'U'.

“Hay que ser claros, soy muy sincero y las cosas las digo de frente, hay que recordar que Polo tuvo un problema en Estados Unidos y acá el club que le abre las puertas, el único club que le abrió las puertas es Universitario de Deportes. Las cosas claras, solamente las digo, la gente no tiene memoria”, sentenció.

¿Qué publicó Andy Polo que causo la reacción de los hinchas de Universitario?

Vía Instagram, el jugador de 31 años publicó una foto donde se puede observar los tres campeonatos conseguidos. Sin embargo, llamó la atención al señalar que al conjunto crema no lo cambiaria, ni por el “dinero”, palabras que muchos hinchas interpretaron como indirecta.

“TRICAMPEONES. Orgulloso de pertenecer a esta gran familia que se formó. Gracias por su entrega y compromiso en cada partido. Siempre con humildad y mucha FE sin poner EXCUSAS. Gracias a Todos que lo hicieron posible. Esto también es para nuestra increíble hinchada que con su aliento y empuje nos da fuerza para luchar hasta el final. Este sentimiento y este amor que siento por mi querido club UNIVERSITARIO DE DEPORTES no me lo cambia ni el ‘dinero’. Y DALE “U” TODA LA VIDA", se lee en su post.