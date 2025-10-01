HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Fútbol brasileño alista reformas para el 2026: cambiará calendario del Brasileirao e implementará medidas de la Premier League

El presidente de la CBF anunció cambios a partir del próximo año en la Primera División de Brasil, así como en los torneos de ascenso, para evitar la sobrecarga de partidos.

El Brasileirao se juega con 20 equipos, a dos ruedas de todos contra todos en un total de 38 fechas. Foto: Instagram Erick Noriega
El Brasileirao se juega con 20 equipos, a dos ruedas de todos contra todos en un total de 38 fechas. Foto: Instagram Erick Noriega

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) alista importantes cambios para sus torneos locales a partir del 2026. Este miércoles 1 de octubre, el presidente de la entidad, Samir Xaud, informó que tanto el campeonato de primera división (Brasileirao) como los de ascenso, torneos estaduales y la Copa de Brasil experimentarán cambios en su calendario desde la próxima temporada.

Uno de las principales modificaciones en el certamen de la máxima categoría será el adelanto de su fecha de inicio, pues ahora se disputará desde enero hasta diciembre, en lugar de empezar en marzo, como tradicionalmente sucedía. Además, entrará en pausa entre junio y julio mientras dure el Mundial.

PUEDES VER: Asistente de DT de Gremio explicó por qué Noriega no jugó los 90 minutos contra Botafogo: 'La estrategia se diseñó así'

lr.pe

¿Qué cambios tendrá el Brasileirao a partir del 2026?

Además de las modificaciones a su calendario, el Brasileirao implementará el Fair Play Financiero y el offside semiautomático, dos medidas que actualmente se aplican en la Premier League de Inglaterra.

El primero es un conjunto de normas cuyo objetivo es evitar que los clubes se endeuden gastando más dinero del que generan. En los últimos años, el poderío económico de los equipos brasileños ha crecido, pero también lo han hecho sus gastos a raíz de los ostentosos fichajes realizados.

En cuanto a la herramienta para detectar el fuera de juego, consiste en un sistema de detección que analiza los puntos del cuerpo con los que se puede marcar gol para trazar líneas que alerten sobre la posible posición adelantada. Aunque el fallo final depende del VAR, la alerta temprana que este sistema emite permite ahorrar tiempo en la revisión de la jugada.

PUEDES VER: Con Lamine Yamal, Barcelona decepcionó y perdió 1-2 ante PSG por la Champions League

lr.pe

¿Qué otros cambios se darán en el fútbol brasileño?

En cuanto a los campeonatos estaduales, su desarrollo se mantendrá entre enero y marzo (en paralelo con el Brasileirao), pero se reducirá la cantidad de fechas de 16 a 11. Para la Copa de Brasil, aumentará el número de clubes participantes, de 92 a 126, y los clubes de primera división disputarán menos partidos que antes.

En cuanto a los torneos de ascenso, la segunda división (Serie B) se jugará de marzo a noviembre; la tercera división (Serie C), de abril a octubre y la cuarta división (Serie D), de abril a septiembre. La idea de todos estos cambios es reducir la carga de partidos pensando también en los distintos torneos internacionales (Copa Libertadores y Sudamericana) en los que compiten los clubes de primera.

