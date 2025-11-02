Leila Mejdalani Pereira es una empresaria y dirigente brasileña que marcó un antes y un después en la historia del fútbol sudamericano al convertirse en la primera mujer en presidir el club Palmeiras, uno de los más grandes de Brasil. Su llegada a la cima del fútbol no fue casualidad, sino el resultado de una trayectoria de esfuerzo, visión empresarial y pasión por el deporte.

Antes de incursionar en los negocios, Leila estudió Periodismo en la Universidad Estácio de Sá y trabajó como reportera deportiva durante el Mundial de Italia 1990, donde comenzó a forjar su carácter competitivo y su interés por el fútbol. Años más tarde, amplió su formación con estudios en Derecho en la Universidad Cândido Mendes, lo que consolidó su perfil como empresaria y gestora.

De periodista a empresaria exitosa: el camino que llevó a Leila Pereira al poder del Palmeiras

Junto a su esposo, José Roberto Lamacchia, Leila fundó Crefisa, una de las financieras más importantes de Brasil, y la Faculdade das Américas (FAM). Estas empresas no solo la posicionaron como una de las mujeres más influyentes del país, sino que también fueron el puente que la conectó directamente con el mundo del fútbol. A partir de 2015, Crefisa y FAM se convirtieron en principales patrocinadores del Palmeiras, lo que marcó el inicio de una relación estratégica que revitalizó la economía del club. El respaldo financiero permitió reforzar el plantel, modernizar la gestión y devolverle protagonismo al equipo en el escenario nacional e internacional.

En diciembre de 2021, Leila Pereira hizo historia al ser elegida presidenta del Palmeiras, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar el cargo en los 108 años de existencia del club. Su elección fue vista como un símbolo de cambio y empoderamiento en un entorno tradicionalmente dominado por hombres. Bajo su gestión, el Palmeiras ha vivido una etapa dorada: conquistó el Brasileirão 2022, la Supercopa de Brasil 2023 y el Campeonato Paulista 2024, consolidándose como uno de los clubes más exitosos del país.

Símbolo del liderazgo femenino en el fútbol: la mujer que transformó el poder en inspiración

Más allá de los títulos, Pereira ha sido reconocida por su liderazgo firme y enfoque empresarial. Ha promovido la profesionalización de las divisiones inferiores, el fortalecimiento del fútbol femenino y la expansión internacional de la marca Palmeiras. Su estilo directo y decidido le ha ganado respeto, pero también controversias, especialmente por su doble rol como dirigente y patrocinadora del club.

Con una historia que une periodismo, negocios y deporte, Leila Pereira se ha convertido en un referente de liderazgo femenino en el fútbol latinoamericano, demostrando que la pasión, la disciplina y la visión pueden transformar una institución tradicional en un modelo de éxito y modernidad.