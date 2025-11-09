HOYSuscripcion LR Focus

Reportan fuerte incendio en San Juan de Lurigancho
Deportes

Juanfer Quintero estalla y protagoniza fuerte cruce con periodista tras derrota de River Plate ante Boca Juniors: "No eres profesional"

"En la cancha no demuestran que se jueguen la piel", le dijo el periodista. Ante ello, el futbolista colombiano tuvo una contundente respuesta negando que le estén haciendo la "camita" a su DT Marcelo Gallardo.

Juanfer Quintero regresó a River Plate en julio del 2025. Foto: composición LR/capura de Sportscenter
River Plate no pudo dar el golpe en La Bombonera y perdió 2-0 ante Boca Juniors por el superclásico argentino. El Millonario atraviesa un presente más que complicado, el cual se ha visto agudizado con la derrora ante el clásico rival. Uno de los que habló con la prensa a la salida del mítico estadio fue Juanfer Quintero, quien protagonizó un tenso cruce con un periodista de Dsports.

En medio de una pregunta por parte de un periodista, el mediocampista colombiano reconoció al comunicador por una consulta pasada que él consideró controversial y cuestionó las intenciones de sus interrogantes.

lr.pe

Juanfer Quintero estalla contra periodista tras el Boca Juniors vs River Plate

"¿Tú fuiste el que hiciste la pregunta la vez pasada, cierto? Tú haces preguntas muy especiales. Defiendo a mis compañeros, a este escudo gradísimo, he hecho historia en este club, a nadie se le puede olvidar, obviamente estamos viviendo un presente muy difícil, pero tampoco le damos de comer a cosas que no importan", dijo en un primer momento.

Luego, otra periodista entró en escena y le preguntó si la molestia pasaba porque se piensa que los jugadores "le habían soltado la mano a Gallardo", algo que Quintero negó rotundamente. En ese momento, el futbolista de 32 años remarcó que su colega fue el que había mencionado eso.

Tras ello, el comunicador de DSports no se quedó callado y se defendió. "En la cancha no demuestran que se jueguen la piel o que entreguen todo. Eso se nota", dijo. "Es tu percepción. Si yo le digo a tu jefe cómo trabajas tú. ¿Qué diría? Parece que no eres profesional por esta situación", contestó el volante del Millonario.

Quintero aseguró que las palabras pasadas del periodista, donde deslizaba que existe una "camita" por parte de ellos hacia el 'Muñeco' Gallardo, le habían dolido; sin embargo, a pesar de la seria acusación, precisó que mantuvo el temple para no caer en faltas de respeto. Juanfer negó que haya alguna intención detrás contra su entrenador y le dejó un picante mensaje al periodista.

"Discúlpame, te respondo, cada quien tiene su profesión, se respeta. Esas cosas, traumas o las preguntas, ahí siempre está el morbo. Hay que respetar un poco. Me disculpas por decírtelo, pero soy así, lo digo defrente. Aquí nadie pone en duda eso y te lo digo porque me dolió, aún así nunca te falté el respeto. Jamás le haría la cama a un entrenador. Escabar donde no hay o meterle carbón a la cosa no tiene nada que ver. Tenemos una oportunidad, ojalá Dios quiera ganemos y cuando quedemos campeones no digas nada. Un abrazo", finalizó.

lr.pe

River Plate complicó sus chances de acceder a la Copa Libertadores 2026

El triunfo de Boca Juniors les dio la clasificación a la siguiente edición de la Copa Conmebol Libertadores y, en contaste, complicó seriamente las opciones de River Plate de acceder al certamen continental, algo que significaría un duro golpe para el Millonario. Solo falta una jornada para el final del Clausura de la Liga Profesional y tendrían que darse una serie de resultados para que el equipo de Marcelo Gallardo obtenga un cupo al certamen.

