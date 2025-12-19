El pasado jueves 18, Carlos Zambrano dialogó con los medios durante la conferencia en la que se anunciaron los precios del partido entre Inter Miami y Alianza Lima. En ese espacio, el defensor fue consultado sobre la actualidad del conjunto blanquiazul y se refirió a Pablo Guedes, su nuevo entrenador, señalando que el técnico ya había dejado clara su metodología de trabajo. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue cuando mencionó que el argentino ya estaba al tanto de las salidas nocturnas.

A partir de estas declaraciones, Eddie Fleischman analizó las palabras del zaguero íntimo y le dio un severo consejo a la directiva de Alianza Lima. El periodista sostuvo que, si estuviera en el lugar de los dirigentes, no mantendría al jugador en el plantel, al considerar que este tipo de comentarios no deberían hacerse públicamente.

Eddie Fleischamn y su consejo a la directiva de Alianza Lima

Durante la más reciente edición del programa 'Juego Cruzado' el 'Colorado' no dudo en dar a conocer su opinión tras las declaraciones de Zambrano, donde resaltaba que a pesar de que Guedes no se mete en la vida íntima de los jugadores, este tipo de acciones no las va a permitir.

"Si yo fuera dirigente de Alianza, lo separo, lo busco que prestar o le busco un lugar en otro equipo. Con una declaración de esa naturaleza y una confesión tan fehaciente de cómo se comportó, yo no lo mantengo en el equipo. Si fuese dirigente de Alianza, me parecería indignante", fueron las palabras del periodista deportivo.

¿Qué dijo Carlos Zambrano sobre su conversación con Pablo Guedes?

Cabe recordar que Carlos Zambrano reveló que ya sostuvo conversaciones con el nuevo entrenador Pablo Guede. El defensor indicó que el técnico explicó con claridad su forma de trabajo y manifestó su compromiso de arrancar con todo la temporada 2026 en Alianza Lima.

"Sí, justo hablé con él ni bien llegó a Lima. Después ya nos juntamos personalmente y con un par de compañeros más. Nos puso los puntos claros, qué es lo que quería él para el grupo. Ya sabía todo el put**** que había pasado en Alianza. Nos lo puso claro. Él prácticamente no se mete en la vida privada, pero estos errores extrafutbolísticos no los va a permitir. Nosotros como jugadores somos conscientes de que hemos metido la pata en ese sentido porque más se habló de lo extrafutbolístico que lo futbolístico. Al final, nos terminó costando el año", declaró.