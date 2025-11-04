HOYSuscripcion LR Focus

Últimas noticias del Perú y el mundo hoy, 4 de noviembre
Últimas noticias del Perú y el mundo hoy, 4 de noviembre     
Conmoción en Serbia: DT falleció tras sufrir descompensación y sus jugadores se enteraron en pleno partido

A sus 44 años, el técnico Mladen Zizovic falleció tras desvanecerse durante un partido de la Superliga de Serbia. Sus dirigidos habían seguido jugado hasta que se confirmó su muerte.

Mladen Zizovic llevaba apenas 10 días en el cargo. Foto: composición de LR/Radnicki 1923/captura de Arena 3 Premium
Mladen Zizovic llevaba apenas 10 días en el cargo. Foto: composición de LR/Radnicki 1923/captura de Arena 3 Premium

El fútbol serbio está de luto. El último lunes 3 de noviembre, el técnico bosnio Mladen Zizovic falleció luego de sufrir una descompensación mientras dirigía el partido de su equipo, Radnicki 1923, contra el Mladsot por la jornada 14 de la Superliga de Serbia. El DT de 44 años se había desvanecido a los 22' del primer tiempo y, tras ser trasladado a un hospital, murió aproximadamente 20 minutos después.

Mientras el entrenador era atendido, sus dirigidos continuaron jugando debido a que el árbitro optó por reanudar el encuentro. Recién cuando la noticia de su fallecimiento llegó al estadio se ordenó la suspensión del cotejo.

lr.pe

¿Quién era Mladen Zizovic?

Zizovic, padre de tres hijos, fue un exmediocampista que empezó su carrera como entrenador en el 2017. Dirigió clubes de su natal Bosnia y Herzegovina, Macedonia del Norte y Arabia Saudita antes de llegar a Serbia, país en el que apenas 10 días antes de su fallecimiento había asumido su último cargo.

Según reportó la prensa local, el técnico había sentido ciertos dolores a los que no prestó mucha atención. "Durante el almuerzo se quejó de un malestar estomacal, pero nadie le dio mucha importancia. Lo trasladaron en ambulancia al Centro de Salud de Lucani. Allí intentaron reanimarlo, pero sin éxito. Sufrió un paro cardíaco en el estadio y no hubo forma de salvarlo", informaron los medios serbios.

Vía redes sociales, el Radnicki 1923 lamentó la muerte de su estratega y expresó condolencias a la familia: "Nuestro club ha perdido no solo a un gran experto, sino sobre todo a un buen hombre, amigo y deportista, que con su conocimiento, energía y nobleza dejó una huella profunda en los corazones de todos los que lo conocieron. El club de fútbol Radnicki 1923 envía sus más sinceras condolencias a sus familiares, amigos y a todos los que compartieron el amor al fútbol con él. Descansa en paz, joven”.

