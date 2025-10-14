HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Deportes

Carlos Zambrano revela que le gusta beber y no le interesa las críticas: "Mi tiempo libre lo manejo como quiero"

El defensor de Alianza Lima sorprendió al confesar que "recontra toma" y minimizó críticas. "No me interesa. Lo sigo así fuerte, no sé cómo lo tome la gente".

Carlos Zambrano tiene contrato con Alianza Lima hasta el 2026. Foto: composición LR/captura de 'Denganche'
Carlos Zambrano tiene contrato con Alianza Lima hasta el 2026. Foto: composición LR/captura de 'Denganche'

Carlos Zambrano es uno de los jugadores que siempre se ha tratado de mantener distante de las críticas que suele recibir. Afuera del campo, el central de Alianza Lima solo fue cuestionado una vez tras unos videos difundidos en una fiesta en el 2024 luego de una derrota del cuadro íntimo que los alejaba del título nacional. En una reciente entrevista, el 'León' fue consultado sobre cómo lidia con este tipo de comentarios de algunos hinchas por lo que hace en su vida personal.

Minutos antes, el central reconoció que sí suele beber y bromeó con querer realizar un gol para hacer una celebración como si estuviera tomando. Todo inició cuando, mientras brindaban por la entrevista en curso, el exarquero Diego Penny le mencionó "yo sé que no tomas porque eres deportista". Estas palabras fueron refutadas rápidamente por el defensor nacional, quien confesó que sí ingiere bebidas, pero que comenzó a hacerlo "tarde".

PUEDES VER: Diego Rebagliati contundente sobre el discreto debut de Felipe Chávez con Perú ante Chile: 'Se le se vio un poco frustrado'

lr.pe

Carlos Zambrano sobre las críticas que recibe: "Mi esposa lo toma distinto que yo"

"¿Yo no tomo? Recontra tomo. Yo quiero hacer un gol para celebrar así como Dayro Moreno (ademán con la mano sirviendo en un vaso). Comencé a tomar tarde, hace 10 u 11 años, en el 2014", reveló en el programa deportivo 'Denganche'.

En ese momento, el panelista y exportero José Carvallo le preguntó a su excompañero en la selección peruana sobre qué piensa de las críticas que recibe por decidir salir con su esposa Marcia Succar a divertirse o a pasar el rato con su familia. Zambrano fue rotundo y aseguró que a él "no le interesa" lo que piensa la gente de él.

"Tomamos las críticas de distinta manera. Mi esposa lo toma distinto que yo. A ella le puede afectar o incomodar, y es entendible que a la familia le choque y le afecte, pero a mí no me interesa. Lo digo así fuerte, no sé cómo lo tome la gente, pero lo hablo como lo siento, porque es mi vida. Yo no me meto en la vida de los demás, entiendo que el fútbol es el juego donde se mete mucha gente, opinan y todo, pero tenga esta mentalidad", respondió.

El jugador de 36 años fue enfático en señalar que su trabajo con Alianza Lima es en la cancha y las sesiones de entrenamientos, pero que luego todo lo demás él lo maneja como desea. "Mi trabajo son 90 minutos en el campo, los entrenamientos y mis tiempos libres los manejo como yo quiero. No voy a vivir la vida que la gente quiera que yo viva", apuntó.

PUEDES VER: Diego Rebagliati afirma que DT's reevaluaron dirigir a la selección peruana tras partido ante Chile: 'Bueno, conversemos'

lr.pe

¿Hasta cuándo tiene contrato Carlos Zambrano con Alianza Lima?

El 'León' tiene vínculo con los íntimos hasta diciembre del 2026. Todo parece indicar que el acuerdo se respetará, pues tanto el futbolista como Alianza Lima han mostrado deseos de seguir unidos.

Notas relacionadas
Carlos Zambrano deja intrigante comentario sobre la abrupta salida de Ricardo Gareca de la selección peruana: "Yo sé todo lo que pasó"

Carlos Zambrano deja intrigante comentario sobre la abrupta salida de Ricardo Gareca de la selección peruana: "Yo sé todo lo que pasó"

LEER MÁS
Carlos Zambrano revela que sufrió dura lesión en la cadera durante su etapa en Alemania que casi lo obliga a retirarse: "No podía creerlo"

Carlos Zambrano revela que sufrió dura lesión en la cadera durante su etapa en Alemania que casi lo obliga a retirarse: "No podía creerlo"

LEER MÁS
Carlos Zambrano responde al mal momento de Alianza Lima: “Esto es fútbol, tenemos que poner la cara”

Carlos Zambrano responde al mal momento de Alianza Lima: “Esto es fútbol, tenemos que poner la cara”

LEER MÁS
Tabla acumulada de la Liga 1 2025: posiciones, clasificación a torneos internacionales y zona de descenso

Tabla acumulada de la Liga 1 2025: posiciones, clasificación a torneos internacionales y zona de descenso

LEER MÁS
Administrador de Universitario sobre cambio de localía para partido contra Los Chankas: "Si ellos quieren, están en su derecho"

Administrador de Universitario sobre cambio de localía para partido contra Los Chankas: "Si ellos quieren, están en su derecho"

LEER MÁS
Jugadores de Once Caldas festejaron antes de tiempo: llegaron al estadio trepados al techo del bus, pero perdieron en penales

Jugadores de Once Caldas festejaron antes de tiempo: llegaron al estadio trepados al techo del bus, pero perdieron en penales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El insólito caso de la peor selección FIFA que necesita ser goleada para mantener viva sus esperanzas de clasificar al Mundial 2026

El insólito caso de la peor selección FIFA que necesita ser goleada para mantener viva sus esperanzas de clasificar al Mundial 2026

LEER MÁS
Los 10 jugadores convocados por Manuel Barreto que no tuvieron minutos ante Chile y buscarán su revancha en amistosos de noviembre

Los 10 jugadores convocados por Manuel Barreto que no tuvieron minutos ante Chile y buscarán su revancha en amistosos de noviembre

LEER MÁS
Diego Rebagliati afirma que DT's reevaluaron dirigir a la selección peruana tras partido ante Chile: "Bueno, conversemos"

Diego Rebagliati afirma que DT's reevaluaron dirigir a la selección peruana tras partido ante Chile: "Bueno, conversemos"

LEER MÁS
Tabla acumulada de la Liga 1 2025: cómo marcha Universitario, Alianza Lima y los demás equipos del campeonato peruano

Tabla acumulada de la Liga 1 2025: cómo marcha Universitario, Alianza Lima y los demás equipos del campeonato peruano

LEER MÁS
Partidos restantes de Universitario y Cusco FC en el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Partidos restantes de Universitario y Cusco FC en el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

LEER MÁS
Marcos López y su fuerte postura sobre presunta incomodidad de Felipe Chávez tras debutar en la selección peruana: "Son situaciones de juego"

Marcos López y su fuerte postura sobre presunta incomodidad de Felipe Chávez tras debutar en la selección peruana: "Son situaciones de juego"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Reportan incendio de gran magnitud en almacén ubicado en jirón Miró Quesada, en el Centro de Lima

Piloto Jenrry Quispe llora tras ver cómo el fuego consume su auto en plena carrera de Caminos del Inca

Niño peruano de 9 años que vendió su bicicleta para ir al Mundial de Matemáticas ganó el oro

Deportes

Piloto Jenrry Quispe llora tras ver cómo el fuego consume su auto en plena carrera de Caminos del Inca

Thibaut Courtois vivió momento surrealista: rata invadió el partido Bélgica vs Gales y 'gambeteó' al portero del Real Madrid

El millonario monto que la selección peruana le estaría ofreciendo a Gustavo Álvarez para que deje la U. de Chile

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

José Jerí continúa realizando actividades pese a no tener ministros: participó en megaoperativo Ciclón en penal Castro Castro

Rafael López Aliaga mintió, dijo que no postularía a las Elecciones 2026: "Mi palabra vale oro"

José Jerí votó a favor de leyes procrimen en el Congreso: ahora se toma fotos en penales luchando contra la inseguridad

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025