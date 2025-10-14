Carlos Zambrano es uno de los jugadores que siempre se ha tratado de mantener distante de las críticas que suele recibir. Afuera del campo, el central de Alianza Lima solo fue cuestionado una vez tras unos videos difundidos en una fiesta en el 2024 luego de una derrota del cuadro íntimo que los alejaba del título nacional. En una reciente entrevista, el 'León' fue consultado sobre cómo lidia con este tipo de comentarios de algunos hinchas por lo que hace en su vida personal.

Minutos antes, el central reconoció que sí suele beber y bromeó con querer realizar un gol para hacer una celebración como si estuviera tomando. Todo inició cuando, mientras brindaban por la entrevista en curso, el exarquero Diego Penny le mencionó "yo sé que no tomas porque eres deportista". Estas palabras fueron refutadas rápidamente por el defensor nacional, quien confesó que sí ingiere bebidas, pero que comenzó a hacerlo "tarde".

Carlos Zambrano sobre las críticas que recibe: "Mi esposa lo toma distinto que yo"

"¿Yo no tomo? Recontra tomo. Yo quiero hacer un gol para celebrar así como Dayro Moreno (ademán con la mano sirviendo en un vaso). Comencé a tomar tarde, hace 10 u 11 años, en el 2014", reveló en el programa deportivo 'Denganche'.

En ese momento, el panelista y exportero José Carvallo le preguntó a su excompañero en la selección peruana sobre qué piensa de las críticas que recibe por decidir salir con su esposa Marcia Succar a divertirse o a pasar el rato con su familia. Zambrano fue rotundo y aseguró que a él "no le interesa" lo que piensa la gente de él.

"Tomamos las críticas de distinta manera. Mi esposa lo toma distinto que yo. A ella le puede afectar o incomodar, y es entendible que a la familia le choque y le afecte, pero a mí no me interesa. Lo digo así fuerte, no sé cómo lo tome la gente, pero lo hablo como lo siento, porque es mi vida. Yo no me meto en la vida de los demás, entiendo que el fútbol es el juego donde se mete mucha gente, opinan y todo, pero tenga esta mentalidad", respondió.

El jugador de 36 años fue enfático en señalar que su trabajo con Alianza Lima es en la cancha y las sesiones de entrenamientos, pero que luego todo lo demás él lo maneja como desea. "Mi trabajo son 90 minutos en el campo, los entrenamientos y mis tiempos libres los manejo como yo quiero. No voy a vivir la vida que la gente quiera que yo viva", apuntó.

¿Hasta cuándo tiene contrato Carlos Zambrano con Alianza Lima?

El 'León' tiene vínculo con los íntimos hasta diciembre del 2026. Todo parece indicar que el acuerdo se respetará, pues tanto el futbolista como Alianza Lima han mostrado deseos de seguir unidos.