Revelan imágenes en las que Kylian Mbappé habría desobedecido a Xabi Alonso tras perder la final de la Supercopa de España
Imágenes inéditas tras la final de la Supercopa entre Real Madrid y FC Barcelona muestran cómo Kylian Mbappé hace que todo el equipo lo siga, desatendiendo las órdenes de Xabi Alonso.
Nuevas imágenes surgen tras la final de la Supercopa de España entre Real Madrid y FC Barcelona. La derrota no solo significó un trofeo menos en la vitrina merengue, sino que también provocó el despido de Xabi Alonso como DT, debido al mal resultado y al bajo rendimiento que el equipo venía mostrando en sus últimos partidos.
No obstante, han circulado numerosos rumores sobre el vestuario merengue, ya que algunos afirman que Xabi no supo manejar los egos de sus jugadores. En este contexto, se ha viralizado un video en el que se puede ver a la estrella Kylian Mbappé ignorando las indicaciones del español y logrando que el resto del equipo lo siguiera antes que a su DT.