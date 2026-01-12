HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Paro de transportistas en Lima y Callao será el 14 de enero
Paro de transportistas en Lima y Callao será el 14 de enero     Paro de transportistas en Lima y Callao será el 14 de enero     Paro de transportistas en Lima y Callao será el 14 de enero     
EN VIVO

🔴 TITULARES EN LA REPÚBLICA EDICIÓN TARDE | PROGRAMA DEL 12 DE ENERO | #TLR

Deportes

Revelan imágenes en las que Kylian Mbappé habría desobedecido a Xabi Alonso tras perder la final de la Supercopa de España

Imágenes inéditas tras la final de la Supercopa entre Real Madrid y FC Barcelona muestran cómo Kylian Mbappé hace que todo el equipo lo siga, desatendiendo las órdenes de Xabi Alonso.

Kylian Mbappé tuvo una reacción negativa ante las ordenes de Xabi Alonso. Foto: composición LR/vía X
Kylian Mbappé tuvo una reacción negativa ante las ordenes de Xabi Alonso. Foto: composición LR/vía X

Nuevas imágenes surgen tras la final de la Supercopa de España entre Real Madrid y FC Barcelona. La derrota no solo significó un trofeo menos en la vitrina merengue, sino que también provocó el despido de Xabi Alonso como DT, debido al mal resultado y al bajo rendimiento que el equipo venía mostrando en sus últimos partidos.

No obstante, han circulado numerosos rumores sobre el vestuario merengue, ya que algunos afirman que Xabi no supo manejar los egos de sus jugadores. En este contexto, se ha viralizado un video en el que se puede ver a la estrella Kylian Mbappé ignorando las indicaciones del español y logrando que el resto del equipo lo siguiera antes que a su DT.

Kylian Mbappé habría desobedecido a Xabi Alonso

Notas relacionadas
Real Madrid destituye a Xabi Alonso: DT deja el club a mitad de temporada tras perder la Supercopa de España contra Barcelona

Real Madrid destituye a Xabi Alonso: DT deja el club a mitad de temporada tras perder la Supercopa de España contra Barcelona

LEER MÁS
FC Barcelona conquistó por segunda vez consecutiva la Supercopa de España ante el Real Madrid (3-2) en Arabia Saudí.

FC Barcelona conquistó por segunda vez consecutiva la Supercopa de España ante el Real Madrid (3-2) en Arabia Saudí.

LEER MÁS
Barcelona bicampeón de la Supercopa de España: con doblete de Raphinha, venció al Real Madrid en la final

Barcelona bicampeón de la Supercopa de España: con doblete de Raphinha, venció al Real Madrid en la final

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Real Madrid destituye a Xabi Alonso: DT deja el club a mitad de temporada tras perder la Supercopa de España contra Barcelona

Real Madrid destituye a Xabi Alonso: DT deja el club a mitad de temporada tras perder la Supercopa de España contra Barcelona

LEER MÁS
André Carrillo y su emotivo mensaje a Luis Advíncula tras fichar por Alianza Lima: "Tu sueño hecho realidad"

André Carrillo y su emotivo mensaje a Luis Advíncula tras fichar por Alianza Lima: "Tu sueño hecho realidad"

LEER MÁS
Renato Tapia le refuta a Pedro García tras asumir que tiene amistad con Agustín Lozano: “¿Te consta?”

Renato Tapia le refuta a Pedro García tras asumir que tiene amistad con Agustín Lozano: “¿Te consta?”

LEER MÁS
Anderson Santamaría categórico tras el fichaje de Luis Advíncula por Alianza Lima: "Que le vaya bien, pero contra nosotros no"

Anderson Santamaría categórico tras el fichaje de Luis Advíncula por Alianza Lima: "Que le vaya bien, pero contra nosotros no"

LEER MÁS
Edison Flores explicó por qué asistió al partido de Alianza Lima por la Liga Peruana de Vóley: "Coincidencias de la vida"

Edison Flores explicó por qué asistió al partido de Alianza Lima por la Liga Peruana de Vóley: "Coincidencias de la vida"

LEER MÁS
Renato Tapia asegura que se cansó de la pésima organización y competitividad de la Liga 1: "No me apetece ver fútbol peruano"

Renato Tapia asegura que se cansó de la pésima organización y competitividad de la Liga 1: "No me apetece ver fútbol peruano"

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo Según elijas

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Partido Perú vs Brasil EN VIVO HOY: trasmisión del partido por la fecha 3 de la Kings World Cup Nations

Película peruana 'Uyariy' suma nuevas funciones tras controversia con Cineplanet: ¿en qué salas está disponible hoy 11 de enero?

[Latina, En Vivo] ¿A qué hora juega Alianza Lima vs Rebaza Acosta HOY por la Liga Peruana de Vóley?

Deportes

Partido Perú vs Brasil EN VIVO HOY: trasmisión del partido por la fecha 3 de la Kings World Cup Nations

[Latina, En Vivo] ¿A qué hora juega Alianza Lima vs Rebaza Acosta HOY por la Liga Peruana de Vóley?

Barcelona bicampeón de la Supercopa de España: con doblete de Raphinha, venció al Real Madrid en la final

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ciro Castillo: Poder Judicial dicta 24 meses de prisión preventiva y ordena su ubicación y captura

JEE rechazó tacha contra plancha presidencial de Avanza País: estos son los argumentos

Presidente del Consejo de Ministros minimiza paro de transportintas y los acusa de integrar bandas criminales

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025