Canal de TV para ver el Real Madrid - Valencia por la fecha 11 de LaLiga de España

Real Madrid solo perdió un partido en lo que va de LaLiga de España. Foto: LaLiga

Real Madrid ya se prepara para volver a la acción luego de gran triunfo en el clásico de España contra Barcelona. El equipo comandado por Xabi Alonso se verá las caras contra Valencia por la decimoprimera jornada de LaLiga. El duelo entre el conjunto merengue y el cuadro 'che' se disputará este sábado 1 de noviembre en el mítico estadio Santiago Bernabéu.

Los hinchas del gigante español esperan que su equipo sume una nueva victoria para mantenerse en lo más alto de la tabla de posiciones. Para no perderte este partidazo, el canal DSports se encargará de la transmisión del duelo que contará con jugadores de la talla de Kylian Mbappé y Vinícius Júnior.

Canal de TV del Real Madrid versus Valencia

El canal de TV para ver el Real Madrid versus Valencia será DSports en toda Sudamérica. Por otra parte, en España se podrá sintonizar vía Movistar LaLiga.

Argentina: DSports, DGo

Colombia: DSports, DGo

Venezuela: DSports, DGo

Ecuador: DSports, DGo

Perú: DSports, DGo

Paraguay: DSports, DGo

Bolivia: Tigo Sports

Chile: DSports, DGo

Brasil: Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium

Estados Unidos: ESPN Deportes

España: Movistar+, Movistar LaLiga.

Dónde ver ONLINE Real Madrid - Valencia por LaLiga de España

La plataforma DGo será la encargada de transmitir el partido Real Madrid contra Valencia por internet. En caso no puedas acceder a este medio, otra opción para seguir el cotejo es a través de la cobertura online gratis que tiene preparada La República Deportes.

¿A qué hora juega Real Madrid ante Valencia?

En suelo peruano, el cotejo entre Real Madrid versus Valencia por la decimoprimera jornada de LaLiga de España 2025-26 se jugará desde las 3.00 p. m.