Canal de TV para ver el Real Madrid - Valencia por la fecha 11 de LaLiga de España
Luego de imponerse contra Barcelona en el clásico, el equipo de Mbappé y compañía buscará un nuevo triunfo para seguir en la cima del torneo. Revisa cómo ver la transmisión del Real Madrid vs Valencia.
Real Madrid ya se prepara para volver a la acción luego de gran triunfo en el clásico de España contra Barcelona. El equipo comandado por Xabi Alonso se verá las caras contra Valencia por la decimoprimera jornada de LaLiga. El duelo entre el conjunto merengue y el cuadro 'che' se disputará este sábado 1 de noviembre en el mítico estadio Santiago Bernabéu.
Los hinchas del gigante español esperan que su equipo sume una nueva victoria para mantenerse en lo más alto de la tabla de posiciones. Para no perderte este partidazo, el canal DSports se encargará de la transmisión del duelo que contará con jugadores de la talla de Kylian Mbappé y Vinícius Júnior.
Canal de TV del Real Madrid versus Valencia
El canal de TV para ver el Real Madrid versus Valencia será DSports en toda Sudamérica. Por otra parte, en España se podrá sintonizar vía Movistar LaLiga.
- Argentina: DSports, DGo
- Colombia: DSports, DGo
- Venezuela: DSports, DGo
- Ecuador: DSports, DGo
- Perú: DSports, DGo
- Paraguay: DSports, DGo
- Bolivia: Tigo Sports
- Chile: DSports, DGo
- Brasil: Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium
- Estados Unidos: ESPN Deportes
- España: Movistar+, Movistar LaLiga.
Dónde ver ONLINE Real Madrid - Valencia por LaLiga de España
La plataforma DGo será la encargada de transmitir el partido Real Madrid contra Valencia por internet. En caso no puedas acceder a este medio, otra opción para seguir el cotejo es a través de la cobertura online gratis que tiene preparada La República Deportes.
¿A qué hora juega Real Madrid ante Valencia?
En suelo peruano, el cotejo entre Real Madrid versus Valencia por la decimoprimera jornada de LaLiga de España 2025-26 se jugará desde las 3.00 p. m.
- México: 2.00 p. m.
- Colombia, Perú y Ecuador: 3.00 p. m.
- Bolivia y Venezuela: 4.00 p. m.
- Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 5.00 p. m.
- España: 10.00 p. m.