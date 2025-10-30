HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Deportes

Canal de TV para ver el Real Madrid - Valencia por la fecha 11 de LaLiga de España

Luego de imponerse contra Barcelona en el clásico, el equipo de Mbappé y compañía buscará un nuevo triunfo para seguir en la cima del torneo. Revisa cómo ver la transmisión del Real Madrid vs Valencia.

Real Madrid solo perdió un partido en lo que va de LaLiga de España. Foto: LaLiga
Real Madrid solo perdió un partido en lo que va de LaLiga de España. Foto: LaLiga

Real Madrid ya se prepara para volver a la acción luego de gran triunfo en el clásico de España contra Barcelona. El equipo comandado por Xabi Alonso se verá las caras contra Valencia por la decimoprimera jornada de LaLiga. El duelo entre el conjunto merengue y el cuadro 'che' se disputará este sábado 1 de noviembre en el mítico estadio Santiago Bernabéu.

Los hinchas del gigante español esperan que su equipo sume una nueva victoria para mantenerse en lo más alto de la tabla de posiciones. Para no perderte este partidazo, el canal DSports se encargará de la transmisión del duelo que contará con jugadores de la talla de Kylian Mbappé y Vinícius Júnior.

PUEDES VER: Barcelona está cerca de cerrar amistoso con Perú tras millonaria oferta, afirman desde España: 'Irrechazable'

lr.pe

Canal de TV del Real Madrid versus Valencia

El canal de TV para ver el Real Madrid versus Valencia será DSports en toda Sudamérica. Por otra parte, en España se podrá sintonizar vía Movistar LaLiga.

  • Argentina: DSports, DGo
  • Colombia: DSports, DGo
  • Venezuela: DSports, DGo
  • Ecuador: DSports, DGo
  • Perú: DSports, DGo
  • Paraguay: DSports, DGo
  • Bolivia: Tigo Sports
  • Chile: DSports, DGo
  • Brasil: Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium
  • Estados Unidos: ESPN Deportes
  • España: Movistar+, Movistar LaLiga.

Dónde ver ONLINE Real Madrid - Valencia por LaLiga de España

La plataforma DGo será la encargada de transmitir el partido Real Madrid contra Valencia por internet. En caso no puedas acceder a este medio, otra opción para seguir el cotejo es a través de la cobertura online gratis que tiene preparada La República Deportes.

PUEDES VER: Boca Juniors - River Plate: fecha, hora y canal TV del superclásico del fútbol argentino

lr.pe

¿A qué hora juega Real Madrid ante Valencia?

En suelo peruano, el cotejo entre Real Madrid versus Valencia por la decimoprimera jornada de LaLiga de España 2025-26 se jugará desde las 3.00 p. m.

  • México: 2.00 p. m.
  • Colombia, Perú y Ecuador: 3.00 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 4.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 5.00 p. m.
  • España: 10.00 p. m.
Notas relacionadas
Vinícius Jr. se disculpó con hinchas del Real Madrid por enojarse al ser cambiado en el clásico, pero no mencionó a Xabi Alonso

Vinícius Jr. se disculpó con hinchas del Real Madrid por enojarse al ser cambiado en el clásico, pero no mencionó a Xabi Alonso

LEER MÁS
Vinicius Jr. y Lamine Yamal protagonizan tenso momento al finalizar el Real Madrid vs Barcelona: “Hablas mucho”

Vinicius Jr. y Lamine Yamal protagonizan tenso momento al finalizar el Real Madrid vs Barcelona: “Hablas mucho”

LEER MÁS
Vinícius 'estalló' tras ser cambiado en el clásico Real Madrid vs Barcelona: se fue de frente al vestuario ignorando a Xabi Alonso

Vinícius 'estalló' tras ser cambiado en el clásico Real Madrid vs Barcelona: se fue de frente al vestuario ignorando a Xabi Alonso

LEER MÁS
Real Madrid vs Barcelona: fecha, horarios y canales de transmisión del partido por la jornada 10 de LaLiga EA Sports

Real Madrid vs Barcelona: fecha, horarios y canales de transmisión del partido por la jornada 10 de LaLiga EA Sports

LEER MÁS
¿Dónde ver Real Madrid vs Barcelona en Perú por el superclásico de LaLiga EA Sports 2025-26?

¿Dónde ver Real Madrid vs Barcelona en Perú por el superclásico de LaLiga EA Sports 2025-26?

LEER MÁS
¿Qué países ya clasificaron al Mundial 2026 y cuáles pueden hacerlo a través del repechaje?

¿Qué países ya clasificaron al Mundial 2026 y cuáles pueden hacerlo a través del repechaje?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Filtran provocativa celebración de jugadores de Universitario bailando el Gallo Negro, de Alianza Lima, tras el tricampeonato en la Liga 1

Filtran provocativa celebración de jugadores de Universitario bailando el Gallo Negro, de Alianza Lima, tras el tricampeonato en la Liga 1

LEER MÁS
Álvaro Barco se pronuncia sobre la continuidad de Jorge Fossati como DT de Universitario en 2026: ''Más oficial no puede ser''

Álvaro Barco se pronuncia sobre la continuidad de Jorge Fossati como DT de Universitario en 2026: ''Más oficial no puede ser''

LEER MÁS
Diego Churín pone en duda su continuidad con Universitario tras obtención del tricampeonato: “Si sigo acá o no, no lo sé”

Diego Churín pone en duda su continuidad con Universitario tras obtención del tricampeonato: “Si sigo acá o no, no lo sé”

LEER MÁS
LDU vs Palmeiras EN DIRECTO por Copa Libertadores 2025: horarios y canales para ver la semifinal de vuelta HOY

LDU vs Palmeiras EN DIRECTO por Copa Libertadores 2025: horarios y canales para ver la semifinal de vuelta HOY

LEER MÁS
Señalan que Universitario tendría que pagar un precio alto a César Vallejo por fichaje de Jairo Vélez: "No es un sueldo barato"

Señalan que Universitario tendría que pagar un precio alto a César Vallejo por fichaje de Jairo Vélez: "No es un sueldo barato"

LEER MÁS
Boca Juniors - River Plate: fecha, hora y canal TV del superclásico del fútbol argentino

Boca Juniors - River Plate: fecha, hora y canal TV del superclásico del fútbol argentino

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima enfrentaría a Inter Miami de Lionel Messi en su presentación del 2026: "Ya se hizo el contacto"

Denuncian por presunta estafa al Miss Perú de Jessica Newton: reina de belleza Thalía Vera lanza acusación tras ganar como Miss Región La Libertad

SBS: siete nuevas entidades financieras y tres billeteras digitales calientan su ingreso a Perú, ¿a quiénes apuntan y en qué beneficia?

Deportes

Alianza Lima enfrentaría a Inter Miami de Lionel Messi en su presentación del 2026: "Ya se hizo el contacto"

Palmeiras vs LDU EN VIVO HOY por Copa Libertadores 2025: horarios y canales para ver la semifinal de vuelta

¿A qué hora juegan Lanús vs U. de Chile EN VIVO HOY y dónde ver la Copa Sudamericana 2025?

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Dina Boluarte y exministros son denunciados constitucionalmente por caso Matarani: podrían ser inhabilitados 10 años

"No me van a doblegar": Martín Vizcarra reacciona a la ratificación de su proceso penal por cobro de coimas

Asesor de congresista Lucinda Vásquez tras ser captado cortándole las uñas: "Tiene cáncer avanzado"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025