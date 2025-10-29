Vinícius Jr. jugó un buen partido en la reciente victoria de Real Madrid sobre Barcelona, pero lo más llamativo de su participación en dicho partido fue lo que ocurrió al momento de ser cambiado y al final de los 90 minutos. Antes de encarar a Lamine Yamal, el brasileño protagonizó un 'berrinche' al irse directo a los vestuarios luego de ser sustituido, una conducta de la cual ahora se muestra arrepentido.

Vía redes sociales, 'Vini' se excusó por su mala reacción, la cual atribuyó a su "pasión y carácter competitivo". En el mensaje compartido, expresó sus disculpas hacia los hinchas, sus compañeros del plantel, miembros del club merengue y hasta al presidente Florentino Pérez. Sin embargo, evitó nombrar de forma directa al entrenador Xabi Alonso.

Vinícius se disculpa con hinchas del Real Madrid

"Hoy quiero pedir disculpas a todos los madridistas por mi reacción al ser sustituido en el Clásico. Así como ya lo he hecho en persona durante el entrenamiento de hoy, también quiero pedir disculpas nuevamente a mis compañeros, club y presidente", se lee en el pronunciamiento de Vinícius este miércoles 29 de octubre.

Durante la transmisión por TV del partido las cámaras captaron al jugador de 25 años muy molesto por tener que dejar el terreno de juego. Xabi ni siquiera miró a su dirigido, quien en lugar de sentarse en el banquillo de suplentes se fue directamente al túnel rumbo a los vestuarios, aunque regresó al cabo de algunos minutos.

"A veces la pasión me gana por querer siempre vencer y ayudar a mi equipo. Mi carácter competitivo nace del amor que siento por este club y por todo lo que representa. Prometo seguir luchando cada segundo por el bien del Real Madrid, como lo he hecho desde el primer día", añadió el atacante.

¿Cómo está la relación entre Vinícius Jr. y Xabi Alonso?

Entre la prensa española se comenta que la relación entre Vinícius Jr. y Xabi Alonso no sería la más óptima debido a que el futbolista no es un titular indiscutible para el técnico. Todo ello ha alimentado los rumores de que el atacante podría dejar el club a fines de este año, aunque de momento no tendría un destino definido.