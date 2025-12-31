HOYSuscripcion LR Focus

¿Habrá atención en bancos hoy, miércoles 31 de diciembre?
¿Rafael López Aliaga fuera? Admiten tacha contra Renovación Popular | Arde Troya con Juliana Oxenford

Roberto Carlos es operado de emergencia en Brasil: leyenda del Real Madrid tuvo un problema cardiaco

El exlateral izquierdo Roberto Carlos se presentó a un centro médico por trombosis y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente al detectarle problemas en el corazón.

Roberto Carlos tuvo que ser operado por alrededor de 3 horas. Foto: AFP

Roberto Carlos, exjugador del Real Madrid y la selección brasileña, está hospitalizado en un centro sanitario en Sao Paulo. El otrora lateral izquierdo se encontraba disfrutando de sus vacaciones, pero tuvo que ser operado de emergencia después de que los médicos le detectaron un problema cardiaco.

El campeón del mundo con la 'Canarinha' en el 2002 fue al hospital para realizarse unos estudios de una trombo en la pierna. Sin embargo, cuando le practicaban los exámenes pertinentes, los especialistas se percataron de que su corazón no estaba funcionando correctamente. Por ello, decidieron intervenirlo de inmediato.

PUEDES VER: Martín Távara supera a Lionel Messi: volante peruano lidera lista de jugadores sudamericanos con más goles de tiro libre

lr.pe

Roberto Carlos es operado de urgencia en Brasil por problemas cardiacos

La información fue brindada por el medio español AS. Según indicaron, la operación a Roberto Carlos se extendió por casi 3 horas debido a que tuvieron ciertas complicaciones durante la cirugía.

No obstante, todo terminó de forma favorable y la leyenda brasileña ya se encuentra estable, pero estará en observación por las próximas 48 horas. "Ahora ya estoy bien", fueron sus primeras declaraciones para dicho medio.

PUEDES VER: Rodrigo Ureña se despide de Universitario con duro mensaje: 'Me quedo con lo que es la 'U' real'

lr.pe

Roberto Carlos, un histórico del Real Madrid y Brasil

Decir el nombre de Roberto Carlos es sinónimo de grandeza. El exfutbolista de 52 años posee una gran relevancia internacional por lo que hizo en el Real Madrid y la selección brasileña.

Es considerado una leyenda en la Casa Blanca, donde jugó por más de 10 años y ganó todos los títulos posibles. Su palmarés con los merengues ostenta cuatro ligas, tres Copas de Europa, dos copas intercontinentales y decenas de títulos.

En lo que corresponde a Brasil, Roberto Carlos se consagró campeón del mundo en Corea-Japón 2002 e integró uno de los mejores equipos en la historia de la Verdeamarela. Asimismo, alzó dos Copas América y una Copa Confederaciones.

