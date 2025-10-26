HOYSuscripcion LR Focus

Fútbol Peruano

Jean Ferrari se pronuncia tras histórico tricampeonato de Universitario en la Liga 1: “Me llena de orgullo”

A través de X, Jean Ferrari, actual director general de Fútbol de la FPF, compartió emotivas palabras en las que expresó su alegría por el club.

Jean Ferrari se pronuncio tras la obtención del tricampeonato de Universitario. Foto: Universitario
Jean Ferrari se pronuncio tras la obtención del tricampeonato de Universitario. Foto: Universitario

Jean Ferrari, actual director general de Fútbol de la Federación Peruana de Fútbol y exadministrador de Universitario de Deportes, expresó su entusiasmo por el tricampeonato del conjunto crema tras su victoria frente a ADT por el Torneo Clausura de la Liga 1. A través de X, Ferrari escribió unas emotivas palabras, señalando que ahora le toca ver festejar al equipo desde lejos; sin embargo, indicó que le llena de orgullo lo logrado por el club.

Como se recuerda, Ferrari dejó su cargo en la ‘U’ tras conseguir el Torneo Apertura, luego de casi cuatro años en la institución. En sus declaraciones, explicó que tomó la decisión debido a una “falta de respaldo” por parte de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT).

PUEDES VER: Alex Valera minimiza cruce con Hernán Barcos tras conseguir el tricampeonato con Universitario: "Al día siguiente me dedico a entrenar"

Jean Ferrari se pronuncia tras el tricampeonato de Universitario en la Liga 1

Ferrari y su mensaje para Universitario. Foto: vía X

Ferrari y su mensaje para Universitario. Foto: vía X

Vía X, el director general de la FPF no pudo ocultar su alegría y escribió unas emotivas palabras para el club, con el que logró grandes éxitos durante su etapa en la administración.

"Ha sido un año complejo, con decisiones difíciles, pero con la convicción de que siempre se puede mejorar. Hoy veo a la ‘U’ de lejos y me llena de orgullo. Felicitaciones a todos por este gran logro. Ahora el reto es aún más grande, porque es por nuestro amado Perú. ¡Vamos por la gloria!", escribió Ferrari.

¿Cuánto tiempo estuvo Jean Ferrari en Universitario?

Jean Ferrari se desempeñó como administrador de Universitario de Deportes desde 2021 hasta julio de 2025, permaneciendo en el cargo por casi cuatro años. Su renuncia se hizo efectiva el 22 de julio de 2025. Aunque no declaró de manera explícita que se alejaba del club, mencionó haber sentido una falta de respaldo por parte de la SUNAT. Tras su salida, Franco Velazco asumió el cargo.

PUEDES VER: Edison Flores le responde fuerte a los que critican dominio de Universitario: “Ahora no pueden decir que ganamos por un punto o gol”

¿Cómo le va a Jean Ferrari desde su incorporación a la FPF?

Desde que asumió el cargo de director general de Fútbol, Ferrari se ha mostrado muy activo dentro de la FPF, ofreciendo diversas entrevistas sobre los proyectos futuros de la selección peruana y el proceso de cambio generacional. Además, se ha mantenido muy involucrado en la búsqueda de un director técnico que pueda asumir y liderar este desafío de la Bicolor.

