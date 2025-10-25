Tras la derrota de Sporting Cristal frente a Universitario de Deportes, el conjunto celeste quedó sin posibilidades de pelear por el Torneo Clausura. Con una campaña irregular, los dirigidos por Paulo Autuori atraviesan un mal momento y los hinchas ya piensan en la próxima temporada. No obstante, Mr. Peet, fiel a su estilo, salió a analizar esta situación.

En sus declaraciones, fue muy crítico con la contratación de Felipe Vizeu, el brasileño que llegó para reforzar el ataque rimense, pero cuyo rendimiento ha estado lejos de las expectativas. Peet cuestionó duramente su incorporación y señaló que Sporting Cristal “se equivocó muy feo” con la elección de su nuevo ‘9’.

Mr. Peet destroza contratación de Felipe Vizeu por Sporting Cristal

"La erraron feo con el '9'. No compraron a un '9' que por ejemplo tiene Cusco FC, Alianza Lima, Universitario, Melgar. Osea, Cristal que históricamente casi siempre lideraba la tabla de goleadores, por eso salió el apelativo de la 'Máquina Celeste'. ¿Quién es el goleador de Cristal? Irven Ávila y aparece en el puesto 15. Ahí encuentras la explicación de lo liviano que es Cristal en ataque", explicó en un primer momento.

"Maxloren Castro tiene unas condiciones bárbaras, pero no tiene una relación con el gol. Santiago González no es un extremo con gol. No es lo que en su momento fue Gabriel Costa, Julinho. Cristal no tiene un Adrián Czornomaz, Flavio Maestri, Herrera, Cristal no tiene un '9'. ¿Mejoró la defensa? Sí. ¿Tiene un arquero seguro? Sí, Tiene un crack como Yotún pero no tiene '9'", complementó Mr. Peet.

Mr. Peet aconseja a Sporting Cristal comprar un nuevo delantero

En otro momento, el periodista indicó que Irven Ávila, máximo goleador histórico del club rimense, no es un delantero capaz de imponerse ante defensores como Williams Riveros o Carlos Zambrano, quienes destacan por su fortaleza en el esquema defensivo.

"Irven Ávila es un goleador histórico en Sporting Cristal, pero no es el típico '9' que le va a ganar a Williams Riveros, Carlos Zambrano. Debería tener un típico '9' que le pelee a Alianza, la 'U', Cusco FC y Melgar. No es posible que el '9' de Cristal tenga menos goles. Hoy el goleador de Cristal tiene menos goles que el de Alianza Universidad, Melgar, Cusco FC, Alianza, Universitario y no sé si tendrá menos que el de Alianza Atlético de Sullana o Comerciantes Unidos", finalizó.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025