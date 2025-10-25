HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Bomberos afectados tras atender incendio cerca al Congreso
Bomberos afectados tras atender incendio cerca al Congreso     Bomberos afectados tras atender incendio cerca al Congreso     Bomberos afectados tras atender incendio cerca al Congreso     
Fútbol Peruano

Mr. Peet 'destroza' con comentario la contratación de Felipe Vizeu por Sporting Cristal tras eliminación del Torneo Clausura: “La erraron feo con el '9'”

El periodista también subrayó que, aunque Irven Ávila sea el máximo goleador histórico de Cristal, no es el delantero más adecuado para enfrentar a zagueros como Williams Riveros o Carlos Zambrano.

Mr. Peet fue muy critico con la contratación de Felipe Vizeu. Foto: composición LR/Madrugol/difusión
Mr. Peet fue muy critico con la contratación de Felipe Vizeu. Foto: composición LR/Madrugol/difusión

Tras la derrota de Sporting Cristal frente a Universitario de Deportes, el conjunto celeste quedó sin posibilidades de pelear por el Torneo Clausura. Con una campaña irregular, los dirigidos por Paulo Autuori atraviesan un mal momento y los hinchas ya piensan en la próxima temporada. No obstante, Mr. Peet, fiel a su estilo, salió a analizar esta situación.

En sus declaraciones, fue muy crítico con la contratación de Felipe Vizeu, el brasileño que llegó para reforzar el ataque rimense, pero cuyo rendimiento ha estado lejos de las expectativas. Peet cuestionó duramente su incorporación y señaló que Sporting Cristal “se equivocó muy feo” con la elección de su nuevo ‘9’.

PUEDES VER: Edison Flores y su tajante respuesta a Yoshimar Yotún tras decir que Universitario tiene "suerte del campeón": "La buscamos en cada partido"

lr.pe

Mr. Peet destroza contratación de Felipe Vizeu por Sporting Cristal

"La erraron feo con el '9'. No compraron a un '9' que por ejemplo tiene Cusco FC, Alianza Lima, Universitario, Melgar. Osea, Cristal que históricamente casi siempre lideraba la tabla de goleadores, por eso salió el apelativo de la 'Máquina Celeste'. ¿Quién es el goleador de Cristal? Irven Ávila y aparece en el puesto 15. Ahí encuentras la explicación de lo liviano que es Cristal en ataque", explicó en un primer momento.

"Maxloren Castro tiene unas condiciones bárbaras, pero no tiene una relación con el gol. Santiago González no es un extremo con gol. No es lo que en su momento fue Gabriel Costa, Julinho. Cristal no tiene un Adrián Czornomaz, Flavio Maestri, Herrera, Cristal no tiene un '9'. ¿Mejoró la defensa? Sí. ¿Tiene un arquero seguro? Sí, Tiene un crack como Yotún pero no tiene '9'", complementó Mr. Peet.

Mr. Peet aconseja a Sporting Cristal comprar un nuevo delantero

En otro momento, el periodista indicó que Irven Ávila, máximo goleador histórico del club rimense, no es un delantero capaz de imponerse ante defensores como Williams Riveros o Carlos Zambrano, quienes destacan por su fortaleza en el esquema defensivo.

"Irven Ávila es un goleador histórico en Sporting Cristal, pero no es el típico '9' que le va a ganar a Williams Riveros, Carlos Zambrano. Debería tener un típico '9' que le pelee a Alianza, la 'U', Cusco FC y Melgar. No es posible que el '9' de Cristal tenga menos goles. Hoy el goleador de Cristal tiene menos goles que el de Alianza Universidad, Melgar, Cusco FC, Alianza, Universitario y no sé si tendrá menos que el de Alianza Atlético de Sullana o Comerciantes Unidos", finalizó.

PUEDES VER: Referente de Sporting Cristal tiene tajante opinión sobre rendimiento de Yoshimar Yotún: “Uno de los que ya dio todo”

lr.pe

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025

Pos.EquipoPts.PJGEPGFGCDif.
1Universitario36141130269+17
2Cusco FC26138232112+9
3Alianza Lima24147342316+7
4Sporting Cristal2212643219+12
5FBC Melgar21155642015+5
6ADT211363417170
7Deportivo Garcilaso211456317170
8Comerciantes Unidos19135441517-2
9Cienciano18135351917+2
10Los Chankas18126061524-9
11Alianza Atlético1613445119+2
12Sport Huancayo151443724240
13Atlético Grau15134361617-1
14Sport Boys15144371219-7
15Alianza Universidad13134181526-11
16Juan Pablo II College1113256916-7
17Ayacucho FC11133281121-10
18UTC9132381118-7
19Deportivo Binacional00000000
Notas relacionadas
Referente de Sporting Cristal tiene tajante opinión sobre rendimiento de Yoshimar Yotún: “Uno de los que ya dio todo”

Referente de Sporting Cristal tiene tajante opinión sobre rendimiento de Yoshimar Yotún: “Uno de los que ya dio todo”

LEER MÁS
Edison Flores y su tajante respuesta a Yoshimar Yotún tras decir que Universitario tiene "suerte del campeón": "La buscamos en cada partido"

Edison Flores y su tajante respuesta a Yoshimar Yotún tras decir que Universitario tiene "suerte del campeón": "La buscamos en cada partido"

LEER MÁS
Reimond Manco analiza la estrategia que utilizó Universitario para vencer a Sporting Cristal: "La 'U' hizo partido un más inteligente"

Reimond Manco analiza la estrategia que utilizó Universitario para vencer a Sporting Cristal: "La 'U' hizo partido un más inteligente"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Referente de Sporting Cristal tiene tajante opinión sobre rendimiento de Yoshimar Yotún: “Uno de los que ya dio todo”

Referente de Sporting Cristal tiene tajante opinión sobre rendimiento de Yoshimar Yotún: “Uno de los que ya dio todo”

LEER MÁS
Edison Flores y su tajante respuesta a Yoshimar Yotún tras decir que Universitario tiene "suerte del campeón": "La buscamos en cada partido"

Edison Flores y su tajante respuesta a Yoshimar Yotún tras decir que Universitario tiene "suerte del campeón": "La buscamos en cada partido"

LEER MÁS
¡Con Alan Cantero y Miguel Trauco! Alineaciones Alianza Lima vs Melgar por la fecha 17 del Torneo Apertura 2025

¡Con Alan Cantero y Miguel Trauco! Alineaciones Alianza Lima vs Melgar por la fecha 17 del Torneo Apertura 2025

LEER MÁS
Jesús Castillo olvida sus orígenes en Sporting Cristal y lanzó picante mensaje tras triunfo de Universitario: "Demostrando de qué estamos hechos"

Jesús Castillo olvida sus orígenes en Sporting Cristal y lanzó picante mensaje tras triunfo de Universitario: "Demostrando de qué estamos hechos"

LEER MÁS
Tabla acumulada de la Liga 1 2025: posiciones, clasificación a torneos internacionales y descenso

Tabla acumulada de la Liga 1 2025: posiciones, clasificación a torneos internacionales y descenso

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cisterna choca con camión de carga y explota en la Panamericana Sur: ambos choferes murieron en Arequipa

Curwen afirma que no quiere canjes para su boda con Carlita y provoca divertida reacción: “Está pagando bien el ‘Pelao’”

Cuarto recorrido del Señor de los Milagros: todo sobre su regreso al Callao y llegada al hospital Carrión este 26 de octubre

Fútbol Peruano

Jesús Castillo olvida sus orígenes en Sporting Cristal y lanzó picante mensaje tras triunfo de Universitario: "Demostrando de qué estamos hechos"

Álvaro Barco se rinde ante Álex Valera, pero evita hablar sobre su renovación en Universitario: "Merece ir a una liga más competitiva"

Aldo Corzo y Christofer Gonzáles protagonizaron fuerte cruce tras la victoria de Universitario ante Sporting Cristal

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Luis Magallanes podría reincorporarse a la PNP en los próximos días, anuncia Óscar Arriola

Carlincatura expone cómo la venta informal de chips beneficia a extorsionadores

Generación Z presentará proyecto de ley para derogar las leyes 'procrimen' aprobadas desde el Congreso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025