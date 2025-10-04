HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Estas son las vías alternas por la procesión del Señor de los Milagros
Estas son las vías alternas por la procesión del Señor de los Milagros     Estas son las vías alternas por la procesión del Señor de los Milagros     Estas son las vías alternas por la procesión del Señor de los Milagros     
Deportes

Mr Peet se emociona con Eryc Castillo tras renovar con Alianza Lima hasta el 2028: "No recuerdo un delantero de esa potencia"

El narrador no pudo ocultar su emoción al ver la renovación del extremo en Alianza Lima. Además, reconoció que es el delantero más potente que tuvo el club.

Mr Peet se rinde ante Eryc Castillo por su importante renovación. Foto: Lr/Madrugol
Mr Peet se rinde ante Eryc Castillo por su importante renovación. Foto: Lr/Madrugol

Eryc Castillo se ganó el corazón de los hinchas de Alianza Lima, tras una gran campaña goleadora en Copa Sudamericana y sus imparables regates en Liga 1. El extremo ecuatoriano se ganó el respeto de los rivales por su velocidad y potencia en las bandas. Por este motivo, Mr Peet se emocionó por la renovación del experimentado delantero en el club aliancista hasta el 2028.

Castillo es una pieza clave en el esquema táctico de Néstor Gorosito, ya que suele priorizar el juego por las bandas para romper la defensa e incluso aprovecha la velocidad de los extremos al momento de contragolpear. Además, bajo el 1-4-3-3 se conecta muy bien con Hernán Barcos y Kevin Quevedo. Sin duda, la figura de Alianza Lima en Copa Sudamericana.

PUEDES VER: Universitario estrena inédita camiseta en honor al Señor de los Milagros: los detalles de la indumentaria que lucirá ante Juan Pablo II

lr.pe

¿Qué dijo Mr Peet sobre la renovación de Eryc Castillo con Alianza Lima?

"Es el jugador más desequilibrante e importante que tuvo Alianza Lima en Copa Sudamericana. Tengo 50 años viendo al club y no he visto algo así. No quiero compararlo con la calidad de con Escobar, Jefferson Farfán, André Carillo, Julio Baylón o Waldir Saenz. Bueno, Perico León jugaba de '9' y Castillo de '7' o extremo. Es un jugador distinto al resto por su fuerza, resistencia y velocidad. No recuerdo un delantero de esa potencia", reveló el experimentado periodista deportivo.

Luis Escobar y Jefferson Farfán. Es una buena noticia para Alianza Lima de ver hasta el 2028 a Eryc Castllo. Sin duda, fue una de los jugadores más determinantes e importantes en la temporada. Es un futbolista determinante", aseguró Mr Peet en 'Madrugol'.

PUEDES VER: Conor McGregor confirma su regreso a la UFC: la inédita condición que exigió para pelear en el histórico evento de la Casa Blanca

lr.pe

¿Qué dijo Mr. Peet sobre Alianza Lima en Copa Sudamericana 2025?

Mr. Peet destacó la campaña de Alianza Lima en la Copa Sudamericana como meritoria, a pesar de la eliminación en cuartos de final. “La diferencia fue un gol (...). Cómo no sentirnos orgullosos de lo que se ha logrado este año”, señaló. Además, valoró que el cuadro íntimo asumiera con decisión el reto de buscar el título continental. “Yo lo aplaudo. Era ahora o nunca”, agregó.

¿Cuándo juega Alianza Lima por el Torneo Clausura?

Alianza Lima jugará ante Alianza Universidad d Roberto Mosquera, el domingo 5 de octubre desde las 12.00 p. m. (hora local), por la fecha 13 del Torneo Clausura. La plataforma L1 Max móvil será la encargada de transmitir el Alianza Lima contra Alianza Universidad. En caso no puedas acceder a este medio, otra opción para seguir el cotejo es a través de la cobertura online gratis que tiene preparada La República Deportes.

Notas relacionadas
Alineaciones Alianza Lima contra Alianza Universidad: el sorpresivo 11 de Néstor Gorosito para seguir con vida en el Torneo Clausura

Alineaciones Alianza Lima contra Alianza Universidad: el sorpresivo 11 de Néstor Gorosito para seguir con vida en el Torneo Clausura

LEER MÁS
Fanodric se pronuncia en sus redes sociales luego de su polémica agresión: ''Me emboscaron más de 15''

Fanodric se pronuncia en sus redes sociales luego de su polémica agresión: ''Me emboscaron más de 15''

LEER MÁS
Canal confirmado Alianza Lima contra Alianza Universidad por la fecha 13 del Torneo Clausura 2025

Canal confirmado Alianza Lima contra Alianza Universidad por la fecha 13 del Torneo Clausura 2025

LEER MÁS
Tabla acumulada de la Liga 1 2025: posiciones, clasificación a torneos internacionales y zona de descenso

Tabla acumulada de la Liga 1 2025: posiciones, clasificación a torneos internacionales y zona de descenso

LEER MÁS
Administrador de Universitario sobre cambio de localía para partido contra Los Chankas: "Si ellos quieren, están en su derecho"

Administrador de Universitario sobre cambio de localía para partido contra Los Chankas: "Si ellos quieren, están en su derecho"

LEER MÁS
Jugadores de Once Caldas festejaron antes de tiempo: llegaron al estadio trepados al techo del bus, pero perdieron en penales

Jugadores de Once Caldas festejaron antes de tiempo: llegaron al estadio trepados al techo del bus, pero perdieron en penales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Kevin Quevedo pidió ser desconvocado de la selección peruana y será baja para el partido ante Chile: "Por temas personales"

Kevin Quevedo pidió ser desconvocado de la selección peruana y será baja para el partido ante Chile: "Por temas personales"

LEER MÁS
Revelan a integrantes del comando técnico de Manuel Barreto en la selección peruana: lo acompañan 2 exjugadores de Alianza Lima

Revelan a integrantes del comando técnico de Manuel Barreto en la selección peruana: lo acompañan 2 exjugadores de Alianza Lima

LEER MÁS
Diego Rebagliati asegura que Ayacucho FC sería excluido de Liga 1: así quedaría tabla del Torneo Clausura con Alianza Lima y Sporting Cristal

Diego Rebagliati asegura que Ayacucho FC sería excluido de Liga 1: así quedaría tabla del Torneo Clausura con Alianza Lima y Sporting Cristal

LEER MÁS
Administrador de Universitario sobre cambio de localía para partido contra Los Chankas: "Si ellos quieren, están en su derecho"

Administrador de Universitario sobre cambio de localía para partido contra Los Chankas: "Si ellos quieren, están en su derecho"

LEER MÁS
Jhonny Vidales no se hace dramas por quedar fuera de la convocatoria de la selección peruana, pero advierte: "La edad no tiene nada que ver"

Jhonny Vidales no se hace dramas por quedar fuera de la convocatoria de la selección peruana, pero advierte: "La edad no tiene nada que ver"

LEER MÁS
Universitario estrena inédita camiseta en honor al Señor de los Milagros: los detalles de la indumentaria que lucirá ante Juan Pablo II

Universitario estrena inédita camiseta en honor al Señor de los Milagros: los detalles de la indumentaria que lucirá ante Juan Pablo II

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alcalde de Patáz fue intervenido por la Policía durante su 'marcha de sacrificio' hacia Lima

Israel intercepta el último barco de la flotilla a Gaza mientras continúan las protestas en varias partes del mundo

Estados Unidos revela las impactantes imágenes del nuevo ataque a una embarcación en el Caribe que deja 4 muertos

Deportes

Universitario estrenará inédita camiseta en honor al Señor de los Milagros: los detalles de la indumentaria que lucirá ante Juan Pablo II

Alex Pereria vs Magomed Ankalaev 2 por la UFC 320: hora y canales para ver la histórica revancha por el título mundial

Revelan a integrantes del comando técnico de Manuel Barreto en la selección peruana: lo acompañan 2 exjugadores de Alianza Lima

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Alcalde de Patáz fue intervenido por la Policía durante su 'marcha de sacrificio' hacia Lima

Vladimir Cerrón intenta alejarse del Gobierno de Boluarte y acusa a sus ministros de ser 'topos' de Acuña

Rosa María Palacios sobre movilizaciones ciudadanas: "En todas las partes del mundo los estudiantes lideran las protestas"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025