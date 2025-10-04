Eryc Castillo se ganó el corazón de los hinchas de Alianza Lima, tras una gran campaña goleadora en Copa Sudamericana y sus imparables regates en Liga 1. El extremo ecuatoriano se ganó el respeto de los rivales por su velocidad y potencia en las bandas. Por este motivo, Mr Peet se emocionó por la renovación del experimentado delantero en el club aliancista hasta el 2028.

Castillo es una pieza clave en el esquema táctico de Néstor Gorosito, ya que suele priorizar el juego por las bandas para romper la defensa e incluso aprovecha la velocidad de los extremos al momento de contragolpear. Además, bajo el 1-4-3-3 se conecta muy bien con Hernán Barcos y Kevin Quevedo. Sin duda, la figura de Alianza Lima en Copa Sudamericana.

¿Qué dijo Mr Peet sobre la renovación de Eryc Castillo con Alianza Lima?

"Es el jugador más desequilibrante e importante que tuvo Alianza Lima en Copa Sudamericana. Tengo 50 años viendo al club y no he visto algo así. No quiero compararlo con la calidad de con Escobar, Jefferson Farfán, André Carillo, Julio Baylón o Waldir Saenz. Bueno, Perico León jugaba de '9' y Castillo de '7' o extremo. Es un jugador distinto al resto por su fuerza, resistencia y velocidad. No recuerdo un delantero de esa potencia", reveló el experimentado periodista deportivo.

Luis Escobar y Jefferson Farfán. Es una buena noticia para Alianza Lima de ver hasta el 2028 a Eryc Castllo. Sin duda, fue una de los jugadores más determinantes e importantes en la temporada. Es un futbolista determinante", aseguró Mr Peet en 'Madrugol'.

¿Qué dijo Mr. Peet sobre Alianza Lima en Copa Sudamericana 2025?

Mr. Peet destacó la campaña de Alianza Lima en la Copa Sudamericana como meritoria, a pesar de la eliminación en cuartos de final. “La diferencia fue un gol (...). Cómo no sentirnos orgullosos de lo que se ha logrado este año”, señaló. Además, valoró que el cuadro íntimo asumiera con decisión el reto de buscar el título continental. “Yo lo aplaudo. Era ahora o nunca”, agregó.

¿Cuándo juega Alianza Lima por el Torneo Clausura?

Alianza Lima jugará ante Alianza Universidad d Roberto Mosquera, el domingo 5 de octubre desde las 12.00 p. m. (hora local), por la fecha 13 del Torneo Clausura. La plataforma L1 Max móvil será la encargada de transmitir el Alianza Lima contra Alianza Universidad. En caso no puedas acceder a este medio, otra opción para seguir el cotejo es a través de la cobertura online gratis que tiene preparada La República Deportes.

