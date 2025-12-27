HOYSuscripcion LR Focus

Alianza Lima en Serie Río de la Plata 2026: posibles rivales y fechas para los amistosos del conjunto blanquiazul

Alianza Lima se alista para el torneo de pretemporada Serie Río de la Plata 2026 bajo la dirección de Pablo Guedes, certamen que servirá como preparación para la Liga 1 y la Copa Libertadores.

Alianza Limia ya tendría a sus posibles rivales para el torneo Serie Río de la Plata 2026. Foto: composición LR/Alianza Lima IG
Alianza Limia ya tendría a sus posibles rivales para el torneo Serie Río de la Plata 2026. Foto: composición LR/Alianza Lima IG

Alianza Lima se prepara para lo que será su participación en el torneo Serie Río de la Plata 2026, bajo la dirección de Pablo Guedes. Se espera que los blanquiazules realicen una buena campaña en el certamen uruguayo, pues servirá de preparación para la temporada 2026 de la Liga 1 y, sobre todo, para la fase previa de la Copa Libertadores.

Es en este contexto que se pudo conocer quiénes podrían ser los probables rivales de los íntimos, esto según información del periodista Gerson Cuba. No obstante, cabe señalar que, de momento, el ente organizador no ha hecho oficial la información sobre los cruces confirmados.

PUEDES VER: FPV le da la razón a Universitario en reclamo contra Alianza Lima: cremas ganan 3-0 el partido por la Liga Peruana de Vóley

lr.pe

¿Quiénes serán los posibles rivales de Alianza Lima en Serie Río de la Plata 2026?

Alianza Lima cuenta con tres posibles rivales con altas probabilidades para esta edición 2026, aunque no se descarta que se sume uno más, dependiendo de las gestiones que se lleven a cabo en las próximas semanas.

  • Alianza Lima vs Independiente de Avellaneda - 10 de enero
  • Alianza Lima vs San Lorenzo - 14 de enero
  • Alianza Lima vs Colo Colo - 18 de enero

Cabe señalar que, según el periodista, también existe la posibilidad de que en la última fecha se enfrente a Olimpia de Paraguay. Sin embargo, todo quedará pendiente hasta que la próxima semana se confirme el fixture.

PUEDES VER: Alianza Lima responde al pedido del Mininter para reprogramar su Noche Blanquiazul: "No tendría que existir contratiempo"

lr.pe

¿Dónde ver partidos de Alianza Lima por la Serie Río de la Plata 2026?

Los partidos de Alianza Lima en la Serie Río de la Plata 2026 se transmitirán en vivo a través de Disney Plus para toda Latinoamérica. Además, algunos encuentros también podrán verse por ESPN, aunque la cadena todavía no ha confirmado qué cotejos emitirá para su audiencia.

