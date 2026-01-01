Manchester City no pudo contra el Sunderland y dejó escapar la oportunidad de acercarse más al líder Arsenal

¡Sonríe el Arsenal! El Manchester City no pudo iniciar el 2026 con un triunfo y tuvo que conformarse con un 0-0 ante el Sunderland en el Estadio de Luz. En un compromiso donde fueron amplios dominadores, los dirigidos por el Pep Guardiola se quedaron en la segunda casilla de la Premier League con 41 puntos, cuatro menos que los “Gunners”, líderes de la competición.

Los “Ciudadanos” tuvieron la posesión total del balón, buscando transiciones de un lado a otro y sin encontrar los espacios para generar peligro. La aguerrida defensa de los locales, sumada a la poca puntería de sus atacantes y una milimétrica posición adelantada cobrada por el VAR, obligaron a un marcador inesperado y que corta una racha de 8 triunfos de manera consecutiva.

Los grandes protagonistas de este duelo fueron los goleros: Gianluigi Donnarumma en menor medida para los de Manchester; mientras que Robin Roefs en tienda local. El golero italiano tuvo hasta tres salvadas con destino de gol y su colega tuvo mayor relevancia, convirtiéndose en la figura.

Durante la primera mitad, se le anuló un gol a Bernardo Silva (6’). Erling Haaland intentó un pase en profundidad, pero Silva estaba en fuera de juego.

Para el complemento Savinho falló un remate con la izquierda y Haaland tampoco pudo batir la portería. El tiempo no dio para más y el City se tuvo que conformar con un 0-0.

Cede terreno

Liverpool cortó su racha de tres victorias ‘al hilo’ y ayer no pudo contra el Leeds United en Anfield (0-0). Los “Reds” entraron en demasiadas imprecisiones e incluso el golero Alisson Becker por poco y comete un blooper. En otros compromisos: Crystal Palace 1-1 Fulham y Brentford 0-0 Tottenham.