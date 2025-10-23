HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Deportes

Entradas Liga Peruana de Vóley: precios, cuándo y dónde comprar los boletos para la fecha 1

La nueva temporada de la Liga Peruana de Vóley arrancará en el Coliseo Miguel Grau del Callao. La organización del torneo confirmó el día y hora para el inicio de la venta de entradas.

La Liga Peruana de Vóley 2025-26 se jugará de octubre a mayo. Foto: Joinnus
La Liga Peruana de Vóley 2025-26 se jugará de octubre a mayo. Foto: Joinnus

La primera fecha de la Liga Peruana de Vóley 2025-26 se desarrollará entre este sábado 25 y domingo 26 de octubre. Los 12 clubes participantes buscarán arrancar el certamen con el pie derecho, para lo cual les será fundamental contar con el apoyo de sus hinchas en las tribunas del Coliseo Miguel Grau del Callao.

La organización del torneo anunció vía redes sociales la fecha de lanzamiento a la venta de las entradas, la cual está disponible para público en general. Tal como indicó el presidente de la Federación Peruana de Vóley (FPV), Gino Vegas, los precios se mantiene igual que en la temporada anterior pese a que se jugará en un recinto con aforo más reducido.

PUEDES VER: Dónde ver la Liga Peruana de Vóley 2025: canal oficial y por qué ya no estará en YouTube

lr.pe

¿Cuándo empieza la venta de entradas a la Liga Peruana de Vóley?

La venta de entradas para asistir a la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025-26 empezaron este jueves 23 de octubre, desde las 4.00 p. m.

¿Dónde comprar las entradas para la Liga Peruana de Vóley?

La única plataforma autorizada para comercializar por internet las entradas a la Liga Peruana de Vóley es Joinnus. Si quieres comprar tus boletos por esta vía, crea una cuenta en la página web de la ticketera y tu correo electrónico.

¿Cuánto cuestan las entradas para la Liga Peruana de Vóley?

Estos son los precios de acuerdo a tu sector de preferencia. Los boletos son válidos para asistir a los 3 partidos del día.

  • General: 20 soles
  • Sur preferente: 25 soles
  • Norte preferente: 25 soles
  • Oriente preferente: 35 soles
  • Occidente preferente: 45 soles.

PUEDES VER: Alianza Lima Vóley 2025: programación completa, días, horarios y canal de la Noche Blanquiazul

lr.pe

Liga Peruana de Vóley: programación de la fecha 1

Estos son los días y horarios de cada partido por la primera jornada de la Liga Peruana de Vóley 2025-26.

  • Deportivo SOAN vs Rebaza Acosta | sábado 25 de octubre | 2.45 p. m.
  • San Martín vs Olva Latino | sábado 25 de octubre | 5.00 p. m.
  • Universitario vs Géminis | sábado 25 de octubre | 7.00 p. m.
  • Regatas vs Deportivo Wanka | domingo 26 de octubre | 12.30 p. m.
  • Alianza Lima vs Kazoku No Perú | domingo 26 de octubre | 3.30 p. m.
  • Circolo vs Atenea | domingo 26 de octubre | 5.00 p. m.

¿Dónde ver los partidos de la Liga Peruana de Vóley?

En caso de que no puedas asistir al coliseo a presenciar estos partidazos, también podrás verlos por la señal de Latina (canal 2), vía web y app completamente gratis.

Notas relacionadas
Así podrás ver la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley en Latina Televisión: partidos, horarios y transmisión

Así podrás ver la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley en Latina Televisión: partidos, horarios y transmisión

LEER MÁS
Dónde ver la Liga Peruana de Vóley 2025: canal oficial y por qué ya no estará en YouTube

Dónde ver la Liga Peruana de Vóley 2025: canal oficial y por qué ya no estará en YouTube

LEER MÁS
DT de Universitario elige a Miriam Patiño como su nueva capitana para la Liga Peruana de Vóley: "Tiene ganas de empujar a la U"

DT de Universitario elige a Miriam Patiño como su nueva capitana para la Liga Peruana de Vóley: "Tiene ganas de empujar a la U"

LEER MÁS
Real Madrid vs Barcelona: fecha, horarios y canales de transmisión del partido por la jornada 10 de LaLiga EA Sports

Real Madrid vs Barcelona: fecha, horarios y canales de transmisión del partido por la jornada 10 de LaLiga EA Sports

LEER MÁS
¿Dónde ver Real Madrid vs Barcelona en Perú por el superclásico de LaLiga EA Sports 2025-26?

¿Dónde ver Real Madrid vs Barcelona en Perú por el superclásico de LaLiga EA Sports 2025-26?

LEER MÁS
¿Qué países ya clasificaron al Mundial 2026 y cuáles pueden hacerlo a través del repechaje?

¿Qué países ya clasificaron al Mundial 2026 y cuáles pueden hacerlo a través del repechaje?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Dónde ver Sporting Cristal vs Universitario EN VIVO HOY por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025?

¿Dónde ver Sporting Cristal vs Universitario EN VIVO HOY por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025?

LEER MÁS
Nolberto Solano hace peculiar comparación entre la selección peruana y la de Pakistán: "Estamos mucho mejor"

Nolberto Solano hace peculiar comparación entre la selección peruana y la de Pakistán: "Estamos mucho mejor"

LEER MÁS
Administrador de Universitario deja fuerte mensaje previo a crucial partido ante Sporting Cristal: "No hemos logrado nada"

Administrador de Universitario deja fuerte mensaje previo a crucial partido ante Sporting Cristal: "No hemos logrado nada"

LEER MÁS
¿Qué resultados necesita Universitario en la próxima fecha del Torneo Clausura para ser campeón de la Liga 1 2025?

¿Qué resultados necesita Universitario en la próxima fecha del Torneo Clausura para ser campeón de la Liga 1 2025?

LEER MÁS
¿Sporting Cristal ante Universitario se jugará tras declararse estado de emergencia en Lima y Callao? Esto dice el decreto de ley

¿Sporting Cristal ante Universitario se jugará tras declararse estado de emergencia en Lima y Callao? Esto dice el decreto de ley

LEER MÁS
Néstor Gorosito renueva con Alianza Lima porque "se siente en deuda", pero advierte: "La cancha no está igual para todos"

Néstor Gorosito renueva con Alianza Lima porque "se siente en deuda", pero advierte: "La cancha no está igual para todos"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Afiliados a las AFP podrían aumentar monto límite de retiro: ¿qué se necesita para desembolsar más de S/21.400?

¿Fin de la época dorada? Precio del oro cae por segundo día consecutivo

Jefe de la ONU arremete contra Donald Trump y pide frenar la desinformación sobre el cambio climático

Deportes

Mirar Real Madrid vs Juventus EN VIVO HOY por la Champions League: horario y canal de TV del partido

Programación de la Liga Peruana de Vóley por Latina Televisión: partidos y horarios de la fecha 1

La Liga Peruana de Vóley no podrá verse gratis por Youtube: el único canal que transmitirá todos los partidos

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

TC falla a favor del JNE y partido de Duberlí Rodríguez no podrá inscribirse para elecciones 2026

Jorge Montoya estigmatiza a sanmarquinos: “Sendero Luminoso está en las universidades, vayan a San Marcos”

San Marcos envía carta notarial a congresista Jorge Montoya y exige rectificación por terruqueo sin pruebas

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025