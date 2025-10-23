Entradas Liga Peruana de Vóley: precios, cuándo y dónde comprar los boletos para la fecha 1

La primera fecha de la Liga Peruana de Vóley 2025-26 se desarrollará entre este sábado 25 y domingo 26 de octubre. Los 12 clubes participantes buscarán arrancar el certamen con el pie derecho, para lo cual les será fundamental contar con el apoyo de sus hinchas en las tribunas del Coliseo Miguel Grau del Callao.

La organización del torneo anunció vía redes sociales la fecha de lanzamiento a la venta de las entradas, la cual está disponible para público en general. Tal como indicó el presidente de la Federación Peruana de Vóley (FPV), Gino Vegas, los precios se mantiene igual que en la temporada anterior pese a que se jugará en un recinto con aforo más reducido.

¿Cuándo empieza la venta de entradas a la Liga Peruana de Vóley?

La venta de entradas para asistir a la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025-26 empezaron este jueves 23 de octubre, desde las 4.00 p. m.

¿Dónde comprar las entradas para la Liga Peruana de Vóley?

La única plataforma autorizada para comercializar por internet las entradas a la Liga Peruana de Vóley es Joinnus. Si quieres comprar tus boletos por esta vía, crea una cuenta en la página web de la ticketera y tu correo electrónico.

¿Cuánto cuestan las entradas para la Liga Peruana de Vóley?

Estos son los precios de acuerdo a tu sector de preferencia. Los boletos son válidos para asistir a los 3 partidos del día.

General: 20 soles

Sur preferente: 25 soles

Norte preferente: 25 soles

Oriente preferente: 35 soles

Occidente preferente: 45 soles.

Liga Peruana de Vóley: programación de la fecha 1

Estos son los días y horarios de cada partido por la primera jornada de la Liga Peruana de Vóley 2025-26.

Deportivo SOAN vs Rebaza Acosta | sábado 25 de octubre | 2.45 p. m.

San Martín vs Olva Latino | sábado 25 de octubre | 5.00 p. m.

Universitario vs Géminis | sábado 25 de octubre | 7.00 p. m.

Regatas vs Deportivo Wanka | domingo 26 de octubre | 12.30 p. m.

Alianza Lima vs Kazoku No Perú | domingo 26 de octubre | 3.30 p. m.

Circolo vs Atenea | domingo 26 de octubre | 5.00 p. m.

¿Dónde ver los partidos de la Liga Peruana de Vóley?

En caso de que no puedas asistir al coliseo a presenciar estos partidazos, también podrás verlos por la señal de Latina (canal 2), vía web y app completamente gratis.