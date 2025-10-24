HOYSuscripcion LR Focus

Fútbol Peruano

Julio César Uribe acepta estar en deuda con el hincha tras derrota de Sporting Cristal ante Universitario: "No quiero hablar del partido"

El popular 'Diamante' expresó su agradecimiento por el gran número de hinchas que llegaron al Nacional para apoyar a Sporting Cristal frente a Universitario. "No es momento de evaluar", añadió.

Julio César Uribe destacó a la hinchada pese a derrota de Sporting Cristal. Foto: composición LR/captura de Arte109
Julio César Uribe destacó a la hinchada pese a derrota de Sporting Cristal. Foto: composición LR/captura de Arte109

Sporting Cristal sucumbió en el Estadio Nacional y cayó 1-0 ante Universitario por la fecha pendiente del Torneo Clausura 2025. A pesar de que dominaron en distintos pasajes del partido, los rimenses pagaron caro una desatención defensiva, la cual fue bien aprovechada por Álex Valera para marcar el único tanto del encuentro. Con este resultado, Cristal quedó fuera de la lucha por el título. En medio de este panorama, uno de los que salió a dar la cara fue Julio César Uribe.

El director general de fútbol del club señaló que están en deuda con la hinchada, quienes asistieron al coloso José Díaz para alentar a su equipo. Asimismo, aseguró que aún no es momento de hacer una evaluación, ya que faltan algunas fechas para que culmine el campeonato.

PUEDES VER: Aldo Corzo y Christofer Gonzáles protagonizaron fuerte cruce tras la victoria de Universitario ante Sporting Cristal

lr.pe

Julio César Uribe agradeció apoyo del hincha pese a derrota de Sporting Cristal

"No quiero hablar del partido, pero quiero agradecer la presencia de la hinchada celeste, merece subrayarse. Se generó una deuda con ellos que esperemos saldarla en el tiempo. Su apoyo es muy importante; se ha generado un compromiso más intenso de cara al futuro, que tiene que ser mucho mejor al que nos corresponde en este momento", expresó Uribe en un primer momento.

Asimismo, destacó el esfuerzo del plantel para sacar el partido adelante; sin embargo, reconoció que se deben mejorar muchos aspectos de cara al arco. "No es momento de evaluar. Reconocemos el esfuerzo del grupo, el buen trabajo del comando técnico, y estamos cerca de ellos para tratar de mejorar la productividad, que es lo que nos preocupa. Las intenciones son buenas, pero la productividad es lo que marca la diferencia", añadió.

Finalmente, pidió que se mantenga la calma en este tramo final de la temporada. "Tenemos que ser realistas, quedan cuatro partidos, se van a interpretar como corresponde y esperaremos el final para ver qué nos dice la suma y qué sucede", concretó.

PUEDES VER: Jesús Castillo olvida sus orígenes en Sporting Cristal y lanzó picante mensaje tras triunfo de Universitario: Demostrando de qué estamos hechos

lr.pe

Así va Sporting Cristal en la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025

Pos.EquipoPts.PJGEPGFGCDif.
1Universitario36141130269+17
2Cusco FC26138232112+9
3Alianza Lima24147342316+7
4Sporting Cristal2212643219+12
5FBC Melgar21155642015+5
6ADT211363417170
7Deportivo Garcilaso211456317170
8Comerciantes Unidos19135441517-2
9Cienciano18135351917+2
10Los Chankas18126061524-9
11Alianza Atlético1613445119+2
12Sport Huancayo151443724240
13Atlético Grau15134361617-1
14Sport Boys15144371219-7
15Alianza Universidad13134181526-11
16Juan Pablo II College1113256916-7
17Ayacucho FC11133281121-10
18UTC9132381118-7
19Deportivo Binacional00000000
