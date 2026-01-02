El plantel que viene armando Alianza Lima para el 2026 está dando de qué hablar. El fichaje de Federico Girotti significó un hecho importante para el mercado de pases. La llegada de un delantero argentino con proyección, sumado a los futbolistas que tiene en el plantel 'blanquiazul', emocionan a su hinchada. Incluso, desde Argentina, destacan la delantera que viene formando los 'íntimos' para afrontar esta temporada.

El periodista argentino Nahuel Ferreira, usó sus redes sociales para resaltar la presencia de atacantes como Federico Girotti y Alan Cantero, hasta se atrevió a decir que esa dupla de ataque podría competir en el campeonato argentino. "La dupla de ataque que tendrá Alianza Lima sería interesante para el fútbol argentino, imaginen para el fútbol peruano que es menos competitivo", mencionó en su cuenta de X.

Periodista argentino destaca los delanteros de Alianza Lima

Nahuel Ferreira indicó que Girotti y Cantero serán letales en la ofensiva del equipo dirigido por Pablo Guede. Incluso, la presencia y la experiencia de Paolo Guerrero será de mucha utilidad. "Alan Cantero-Federico Girotti. Mucho nivel en la ofensiva. Si se complica el partido, Paolo Guerrero con toda su experiencia", indicó el comunicador.

¿Cuándo será el siguiente el partido de Alianza Lima?

Los partidos más próximos que tendrán los 'blanquiazules' será su participación en la Serie Río de La Plata, la cual inicia el 10 de enero. Tengamos en cuenta que los 'íntimos' enfrentarán a Independiente (10/01), Unión de Santa Fe (14/01) y Colo Colo (18/01).

Estos encuentros de pretemporada servirán de cara a lo que será el inicio de la Liga 1 2026 y como preparación internacional previo a disputar la primera fase de la Copa Libertadores 2026.

¿Cuándo será la presentación de Alianza Lima?

La 'Noche Blanquiazul' se llevará a cabo el 24 de enero y tendrá inicio a las 8.00 p. m. Alianza Lima enfrentará al Inter Miami, el cual vendrá con estrellas de nivel mundial como Lionel Messi y Luis Suárez.

Recordemos que desde el Ministerio del Interior dieron luz verde para que este evento pueda realizarse con todas las garantías. La presentación de la institución 'blanquiazul' se dará el mismo día que la de su compadre, con la 'Noche Crema'.