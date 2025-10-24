HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO: mira 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho
EN VIVO: mira 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     EN VIVO: mira 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     EN VIVO: mira 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     
Deportes

Álex Valera rompe récord en Universitario tras anotar a Sporting Cristal: igualó a Esidio con 70 goles y va por el Top 10 de Raúl Ruidíaz

El goleador nacional brilló como MVP del partido, anotando el gol decisivo y alcanzando un récord de 70 tantos con Universitario, igualando a leyendas del club.

Valera sorprendió con histórico récord ante Sporting Cristal. Foto: Lr/L1 MAX
Valera sorprendió con histórico récord ante Sporting Cristal. Foto: Lr/L1 MAX

Universitario derrotó 1-0 a Sporting Cristal, en el Estadio Nacional, por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025. De este modo, los 'cremas' acarician el tricampeonato e incluso podrían consagrarse la próxima fecha en Tarma ante ADT. Álex Valera fue el MVP del partido por el gol del triunfo y las buenas intervenciones que tuvo en la ofensiva 'merengue'. Asimismo, el delantero de 29 años alcanzó un sorprendente récord.

La 'U' se mantiene invicta y sigue en la cima de la tabla de posiciones. El bicampeón de la Liga 1 no muestra grietas en defensa, pero su arma principal es el ataque liderado por Valera, Edison Flores y Jairo Vélez. El '9' atraviesa el mejor momento de su carrera y brilla en el 1-3-5-2.

PUEDES VER: Paulo Autuori responde fuerte sobre si la 'cancha está inclinada' en el Torneo Clausura: "No soy hombre de justificaciones"

lr.pe

¿Cuál es el sorprendente récord que igualo Álex Valera tras anotarle a Sporting Cristal por el Torneo Clausura?

Valera alcanzó la impresionante cifra de 70 goles con Universitario de Deportes, igualando así a figuras legendarias como Eduardo Esidio y Andrés ‘Balán’ Gonzáles. Desde su llegada en 2021, el delantero ha dejado una huella imborrable en la historia del club crema con golazos. Ahora, su próximo desafío es superar a Roberto Martínez, ya que registra 74 goles. Asimismo, Valera puede igualar al experimentado Raúl Ruidíaz, ubicado en el Top 10, con 80 anotaciones. Sin embargo, la marca de 'Lolo' todavía se ve lejana con 161 goles.

Los goleadores históricos de Universitario: Foto: Pase Filtrado.

Los goleadores históricos de Universitario: Foto: Pase Filtrado.

PUEDES VER: Sergio Peña cumple el sueño a un hincha de Alianza Lima: regaló sus chimpunes y joven rompió en llanto

lr.pe

¿Qué dijo Álex Valera luego del importante triunfo ante Sporting Cristal por el Torneo Clausura?

El delantero de Universitario sabe que falta poco para el objetivo, pero pidió calma a los hinchas. "No nos fuimos conformes tras el primer tiempo. Sabíamos que teníamos que mejorar, y el profe ajustó algunas cosas. Mientras los números no den, no decimos que somos tricampeones, seguimos paso a paso", enfatizó Álex Valera en zona mixta para L1 MAX.

PUEDES VER: Julio César Uribe acepta estar en deuda con el hincha tras derrota de Sporting Cristal ante Universitario: "No quiero hablar del partido"

lr.pe

Álvaro Barco se rinde al gran momento que atraviesa Universitario

"Un orgullo espectacular. Si bien es cierto, yo he pasado estas situaciones en mi carrera, pero esto es muy especial. "Hoy el hincha está mucho más comprometido. Hoy el club está pasando por un momento sumamente importante. Hay una doble satisfacción. Veo un equipo de trabajo, un equipo de futbolistas que partido a partido demuestran una clase y jerarquía que realmente es digno de poner en alto", sentenció el directivo 'crema'.

Notas relacionadas
Paulo Autuori responde fuerte sobre si la 'cancha está inclinada' en el Torneo Clausura: "No soy hombre de justificaciones"

Paulo Autuori responde fuerte sobre si la 'cancha está inclinada' en el Torneo Clausura: "No soy hombre de justificaciones"

LEER MÁS
Jesús Castillo olvida sus orígenes en Sporting Cristal y lanzó picante mensaje tras triunfo de Universitario: "Demostrando de qué estamos hechos"

Jesús Castillo olvida sus orígenes en Sporting Cristal y lanzó picante mensaje tras triunfo de Universitario: "Demostrando de qué estamos hechos"

LEER MÁS
Álvaro Barco se rinde ante Álex Valera, pero evita hablar sobre su renovación en Universitario: "Merece ir a una liga más competitiva"

Álvaro Barco se rinde ante Álex Valera, pero evita hablar sobre su renovación en Universitario: "Merece ir a una liga más competitiva"

LEER MÁS
Real Madrid vs Barcelona: fecha, horarios y canales de transmisión del partido por la jornada 10 de LaLiga EA Sports

Real Madrid vs Barcelona: fecha, horarios y canales de transmisión del partido por la jornada 10 de LaLiga EA Sports

LEER MÁS
¿Dónde ver Real Madrid vs Barcelona en Perú por el superclásico de LaLiga EA Sports 2025-26?

¿Dónde ver Real Madrid vs Barcelona en Perú por el superclásico de LaLiga EA Sports 2025-26?

LEER MÁS
¿Qué países ya clasificaron al Mundial 2026 y cuáles pueden hacerlo a través del repechaje?

¿Qué países ya clasificaron al Mundial 2026 y cuáles pueden hacerlo a través del repechaje?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Álvaro Barco y su firme mensaje a Néstor Gorosito tras decir que la cancha está 'inclinada': “Me quedaría callado”

Álvaro Barco y su firme mensaje a Néstor Gorosito tras decir que la cancha está 'inclinada': “Me quedaría callado”

LEER MÁS
Jesús Castillo olvida sus orígenes en Sporting Cristal y lanzó picante mensaje tras triunfo de Universitario: "Demostrando de qué estamos hechos"

Jesús Castillo olvida sus orígenes en Sporting Cristal y lanzó picante mensaje tras triunfo de Universitario: "Demostrando de qué estamos hechos"

LEER MÁS
Julio César Uribe acepta estar en deuda con el hincha tras derrota de Sporting Cristal ante Universitario: "No quiero hablar del partido"

Julio César Uribe acepta estar en deuda con el hincha tras derrota de Sporting Cristal ante Universitario: "No quiero hablar del partido"

LEER MÁS
Aldo Corzo y Christofer Gonzáles protagonizaron fuerte cruce tras la victoria de Universitario ante Sporting Cristal

Aldo Corzo y Christofer Gonzáles protagonizaron fuerte cruce tras la victoria de Universitario ante Sporting Cristal

LEER MÁS
Paulo Autuori responde fuerte sobre si la 'cancha está inclinada' en el Torneo Clausura: "No soy hombre de justificaciones"

Paulo Autuori responde fuerte sobre si la 'cancha está inclinada' en el Torneo Clausura: "No soy hombre de justificaciones"

LEER MÁS
La sincera reacción de Miguel Araujo tras la caída de Sporting Cristal ante Universitario: "Nos duele en el alma"

La sincera reacción de Miguel Araujo tras la caída de Sporting Cristal ante Universitario: "Nos duele en el alma"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Joven mujer es asesinada camino a su trabajo en pleno estado de emergencia en el Callao

¿Por qué en Halloween los niños piden caramelos y dulces en las casas?

Paulo Autuori responde fuerte sobre si la 'cancha está inclinada' en el Torneo Clausura: "No soy hombre de justificaciones"

Deportes

Paulo Autuori responde fuerte sobre si la 'cancha está inclinada' en el Torneo Clausura: "No soy hombre de justificaciones"

Jesús Castillo olvida sus orígenes en Sporting Cristal y lanzó picante mensaje tras triunfo de Universitario: "Demostrando de qué estamos hechos"

Álvaro Barco se rinde ante Álex Valera, pero evita hablar sobre su renovación en Universitario: "Merece ir a una liga más competitiva"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Luis Magallanes podría reincorporarse a la PNP en los próximos días, anuncia Óscar Arriola

Carlincatura expone cómo la venta informal de chips beneficia a extorsionadores

Generación Z presentará proyecto de ley para derogar las leyes 'procrimen' aprobadas desde el Congreso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025