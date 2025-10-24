Universitario derrotó 1-0 a Sporting Cristal, en el Estadio Nacional, por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025. De este modo, los 'cremas' acarician el tricampeonato e incluso podrían consagrarse la próxima fecha en Tarma ante ADT. Álex Valera fue el MVP del partido por el gol del triunfo y las buenas intervenciones que tuvo en la ofensiva 'merengue'. Asimismo, el delantero de 29 años alcanzó un sorprendente récord.

La 'U' se mantiene invicta y sigue en la cima de la tabla de posiciones. El bicampeón de la Liga 1 no muestra grietas en defensa, pero su arma principal es el ataque liderado por Valera, Edison Flores y Jairo Vélez. El '9' atraviesa el mejor momento de su carrera y brilla en el 1-3-5-2.

¿Cuál es el sorprendente récord que igualo Álex Valera tras anotarle a Sporting Cristal por el Torneo Clausura?

Valera alcanzó la impresionante cifra de 70 goles con Universitario de Deportes, igualando así a figuras legendarias como Eduardo Esidio y Andrés ‘Balán’ Gonzáles. Desde su llegada en 2021, el delantero ha dejado una huella imborrable en la historia del club crema con golazos. Ahora, su próximo desafío es superar a Roberto Martínez, ya que registra 74 goles. Asimismo, Valera puede igualar al experimentado Raúl Ruidíaz, ubicado en el Top 10, con 80 anotaciones. Sin embargo, la marca de 'Lolo' todavía se ve lejana con 161 goles.

Los goleadores históricos de Universitario: Foto: Pase Filtrado.

¿Qué dijo Álex Valera luego del importante triunfo ante Sporting Cristal por el Torneo Clausura?

El delantero de Universitario sabe que falta poco para el objetivo, pero pidió calma a los hinchas. "No nos fuimos conformes tras el primer tiempo. Sabíamos que teníamos que mejorar, y el profe ajustó algunas cosas. Mientras los números no den, no decimos que somos tricampeones, seguimos paso a paso", enfatizó Álex Valera en zona mixta para L1 MAX.

Álvaro Barco se rinde al gran momento que atraviesa Universitario



"Un orgullo espectacular. Si bien es cierto, yo he pasado estas situaciones en mi carrera, pero esto es muy especial. "Hoy el hincha está mucho más comprometido. Hoy el club está pasando por un momento sumamente importante. Hay una doble satisfacción. Veo un equipo de trabajo, un equipo de futbolistas que partido a partido demuestran una clase y jerarquía que realmente es digno de poner en alto", sentenció el directivo 'crema'.

