Jesús Castillo fue el gran ausente en el triunfo de Universitario por 1-0 a Sporting Cristal en el Estadio Nacional. El volante de la selección peruana se perdió el trascendental partido entre cremas y celestes por el Torneo Clausura 2025 por acumulación de tarjetas amarillas. Desde su llegada a Ate, se ha vuelto importante en el esquema de Jorge Fossati y muchos hinchas ya lo ponen por encima de Rodrigo Ureña. No cabe duda de que Castillo se metió en el corazón de los aficionados rápidamente.

Una vez acabado el compromiso, el futbolista de 24 años sorprendió con un picante mensaje en sus redes sociales. Jesús Castillo, quien se formó en las canteras de Sporting Cristal, elogió el rendimiento de su equipo para sacar los tres puntos.

Jesús Castillo impacta con picante mensaje tras triunfo de Universitario

Por medio de su cuenta de Instagram, Jesús Castillo escribió: "Una vez más demostrando de qué estamos hechos". Junto con esta frase, compartió una imagen de la celebración de la 'U' tras el gol de Álex Valera.

Mensaje de Jesús Castillo. Foto: captura de Instagram.

¿En qué equipos ha jugado Jesús Castillo?

Universitario es el tercer club por el que Jesús Castillo en su carrera profesional. A continuación, repasa su trayectoria, la cual cuenta con una salida al extranjero.

Sporting Cristal

Gil Vicente

Universitario

¿Cuál es el valor de Jesús Castillo?

De acuerdo a la última actualización del portal Transfermarkt, Jesús Castillo tiene un valor en el mercado de 700.000 euros.