EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
Fútbol Peruano

Jesús Castillo olvida sus orígenes en Sporting Cristal y lanzó picante mensaje tras triunfo de Universitario: "Demostrando de qué estamos hechos"

El volante peruano, quien no estuvo presente en la victoria de Universitario, sorprendió con un fuerte mensaje en redes sociales pese a su pasado en Sporting Cristal.

Jesús Castillo se formó en las canteras de Sporting Cristal. Foto: composición LR/archivo GLR
Jesús Castillo se formó en las canteras de Sporting Cristal. Foto: composición LR/archivo GLR

Jesús Castillo fue el gran ausente en el triunfo de Universitario por 1-0 a Sporting Cristal en el Estadio Nacional. El volante de la selección peruana se perdió el trascendental partido entre cremas y celestes por el Torneo Clausura 2025 por acumulación de tarjetas amarillas. Desde su llegada a Ate, se ha vuelto importante en el esquema de Jorge Fossati y muchos hinchas ya lo ponen por encima de Rodrigo Ureña. No cabe duda de que Castillo se metió en el corazón de los aficionados rápidamente.

Una vez acabado el compromiso, el futbolista de 24 años sorprendió con un picante mensaje en sus redes sociales. Jesús Castillo, quien se formó en las canteras de Sporting Cristal, elogió el rendimiento de su equipo para sacar los tres puntos.

PUEDES VER: Aldo Corzo y Christofer Gonzáles protagonizaron fuerte cruce tras la victoria de Universitario ante Sporting Cristal

lr.pe

Jesús Castillo impacta con picante mensaje tras triunfo de Universitario

Por medio de su cuenta de Instagram, Jesús Castillo escribió: "Una vez más demostrando de qué estamos hechos". Junto con esta frase, compartió una imagen de la celebración de la 'U' tras el gol de Álex Valera.

Mensaje de Jesús Castillo. Foto: captura de Instagram.

Mensaje de Jesús Castillo. Foto: captura de Instagram.

PUEDES VER: La sincera reacción de Miguel Araujo tras la caída de Sporting Cristal ante Universitario: Nos duele en el alma

lr.pe

¿En qué equipos ha jugado Jesús Castillo?

Universitario es el tercer club por el que Jesús Castillo en su carrera profesional. A continuación, repasa su trayectoria, la cual cuenta con una salida al extranjero.

  • Sporting Cristal
  • Gil Vicente
  • Universitario

¿Cuál es el valor de Jesús Castillo?

De acuerdo a la última actualización del portal Transfermarkt, Jesús Castillo tiene un valor en el mercado de 700.000 euros.

