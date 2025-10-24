Álvaro Barco responde a las declaraciones de Néstor Gorosito. Como se recuerda, el pasado jueves 23, ‘Pipo’ brindó una conferencia de prensa donde anunciaba su renovación; sin embargo, durante esta llamó la atención al referirse al torneo local, señalando que “la cancha no está igual para todos los equipos”. Esto ha desatado una serie de opiniones, sobre todo desde el conjunto crema.

El director deportivo de Universitario de Deportes, tras la victoria frente a Sporting Cristal por el Torneo Clausura de la Liga 1, fue consultado sobre estas declaraciones del DT de Alianza Lima, donde respondió con firmeza afirmando que, si estuviera en la posición en la que está el conjunto en la tabla, se mantendría callado.

Álvaro Barco le responde a Néstor Gorosito tras decir que la cancha está 'inclinada'

En ese sentido, el director deportivo del club, fue consultado tras la victoria crema frente a los celestes, donde tajantemente señalando que por la posición en la que se encuentra Alianza en la tabla de posiciones sería mejor no hablar.

"Yo, la verdad, soy sincero: si estuviera en la situación, en la tabla de posiciones como Alianza, no me quedaría callado. Por más que puedan existir situaciones en las que uno se sienta afectado por el arbitraje o por circunstancias adversas fuera o dentro de la cancha, con tantos puntos de ventaja, yo me quedaría callado", fueron las palabras de Barco.

"Esa es la verdad, soy sincero: me quedaría callado. No hay argumentos válidos para justificar cuando tienes tantos puntos por encima del primer equipo", complementó.

¿Qué había dicho Néstor Gorosito?

Como se recuerda, durante la conferencia, el argentino lanzó comentarios dando a entender que algunas canchas se inclinan a favor de ciertos equipos.

"Nosotros sabemos que la cancha no está igual para todos los equipos, pero bueno, hay que imponerse a las injusticias y no tomarlo como un impedimento para campeonar. Alianza siempre tiene que campeonar lo que juegue y nos encanta el desafío", fueron las palabras de Néstor Gorosito.

"El club se ha manifestado públicamente. Nosotros también. Lo único que le pedimos es igualdad de condiciones. Si a uno le cobran una cosa, que lo cobren para todos de la misma forma. No pedimos ventajas, sino igualdad de condiciones", agregó el DT de Alianza.

