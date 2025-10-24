HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO: mira 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho
EN VIVO: mira 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     EN VIVO: mira 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     EN VIVO: mira 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     
Fútbol Peruano

Álvaro Barco y su firme mensaje a Néstor Gorosito tras decir que la cancha está 'inclinada': “Me quedaría callado”

El director deportivo de Universitario indicó que si Alianza Lima estuviera en la misma posición en la tabla, debería permanecer en silencio y no justificar su situación.

Álvaro Barco le respondió a Néstor Gorosito por sus declaraciones sobre la cancha. Foto: composición LR/Alianza Lima TV/El Diez
Álvaro Barco le respondió a Néstor Gorosito por sus declaraciones sobre la cancha. Foto: composición LR/Alianza Lima TV/El Diez

Álvaro Barco responde a las declaraciones de Néstor Gorosito. Como se recuerda, el pasado jueves 23, ‘Pipo’ brindó una conferencia de prensa donde anunciaba su renovación; sin embargo, durante esta llamó la atención al referirse al torneo local, señalando que “la cancha no está igual para todos los equipos”. Esto ha desatado una serie de opiniones, sobre todo desde el conjunto crema.

El director deportivo de Universitario de Deportes, tras la victoria frente a Sporting Cristal por el Torneo Clausura de la Liga 1, fue consultado sobre estas declaraciones del DT de Alianza Lima, donde respondió con firmeza afirmando que, si estuviera en la posición en la que está el conjunto en la tabla, se mantendría callado.

PUEDES VER: Aldo Corzo y Christofer Gonzáles protagonizaron fuerte cruce tras la victoria de Universitario ante Sporting Cristal

lr.pe

Álvaro Barco le responde a Néstor Gorosito tras decir que la cancha está 'inclinada'

En ese sentido, el director deportivo del club, fue consultado tras la victoria crema frente a los celestes, donde tajantemente señalando que por la posición en la que se encuentra Alianza en la tabla de posiciones sería mejor no hablar.

"Yo, la verdad, soy sincero: si estuviera en la situación, en la tabla de posiciones como Alianza, no me quedaría callado. Por más que puedan existir situaciones en las que uno se sienta afectado por el arbitraje o por circunstancias adversas fuera o dentro de la cancha, con tantos puntos de ventaja, yo me quedaría callado", fueron las palabras de Barco.

"Esa es la verdad, soy sincero: me quedaría callado. No hay argumentos válidos para justificar cuando tienes tantos puntos por encima del primer equipo", complementó.

¿Qué había dicho Néstor Gorosito?

Como se recuerda, durante la conferencia, el argentino lanzó comentarios dando a entender que algunas canchas se inclinan a favor de ciertos equipos.

"Nosotros sabemos que la cancha no está igual para todos los equipos, pero bueno, hay que imponerse a las injusticias y no tomarlo como un impedimento para campeonar. Alianza siempre tiene que campeonar lo que juegue y nos encanta el desafío", fueron las palabras de Néstor Gorosito.

"El club se ha manifestado públicamente. Nosotros también. Lo único que le pedimos es igualdad de condiciones. Si a uno le cobran una cosa, que lo cobren para todos de la misma forma. No pedimos ventajas, sino igualdad de condiciones", agregó el DT de Alianza.

PUEDES VER: Jesús Castillo olvida sus orígenes en Sporting Cristal y lanzó picante mensaje tras triunfo de Universitario: "Demostrando de qué estamos hechos"

lr.pe

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025

Pos.EquipoPts.PJGEPGFGCDif.
1Universitario36141130269+17
2Cusco FC26138232112+9
3Alianza Lima24147342316+7
4Sporting Cristal2212643219+12
5FBC Melgar21155642015+5
6ADT211363417170
7Deportivo Garcilaso211456317170
8Comerciantes Unidos19135441517-2
9Cienciano18135351917+2
10Los Chankas18126061524-9
11Alianza Atlético1613445119+2
12Sport Huancayo151443724240
13Atlético Grau15134361617-1
14Sport Boys15144371219-7
15Alianza Universidad13134181526-11
16Juan Pablo II College1113256916-7
17Ayacucho FC11133281121-10
18UTC9132381118-7
19Deportivo Binacional00000000
Notas relacionadas
Paulo Autuori responde fuerte sobre si la 'cancha está inclinada' en el Torneo Clausura: "No soy hombre de justificaciones"

Paulo Autuori responde fuerte sobre si la 'cancha está inclinada' en el Torneo Clausura: "No soy hombre de justificaciones"

LEER MÁS
Jesús Castillo olvida sus orígenes en Sporting Cristal y lanzó picante mensaje tras triunfo de Universitario: "Demostrando de qué estamos hechos"

Jesús Castillo olvida sus orígenes en Sporting Cristal y lanzó picante mensaje tras triunfo de Universitario: "Demostrando de qué estamos hechos"

LEER MÁS
Álvaro Barco se rinde ante Álex Valera, pero evita hablar sobre su renovación en Universitario: "Merece ir a una liga más competitiva"

Álvaro Barco se rinde ante Álex Valera, pero evita hablar sobre su renovación en Universitario: "Merece ir a una liga más competitiva"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Aldo Corzo y Christofer Gonzáles protagonizaron fuerte cruce tras la victoria de Universitario ante Sporting Cristal

Aldo Corzo y Christofer Gonzáles protagonizaron fuerte cruce tras la victoria de Universitario ante Sporting Cristal

LEER MÁS
Julio César Uribe acepta estar en deuda con el hincha tras derrota de Sporting Cristal ante Universitario: "No quiero hablar del partido"

Julio César Uribe acepta estar en deuda con el hincha tras derrota de Sporting Cristal ante Universitario: "No quiero hablar del partido"

LEER MÁS
Jesús Castillo olvida sus orígenes en Sporting Cristal y lanzó picante mensaje tras triunfo de Universitario: "Demostrando de qué estamos hechos"

Jesús Castillo olvida sus orígenes en Sporting Cristal y lanzó picante mensaje tras triunfo de Universitario: "Demostrando de qué estamos hechos"

LEER MÁS
Álvaro Barco se rinde ante Álex Valera, pero evita hablar sobre su renovación en Universitario: "Merece ir a una liga más competitiva"

Álvaro Barco se rinde ante Álex Valera, pero evita hablar sobre su renovación en Universitario: "Merece ir a una liga más competitiva"

LEER MÁS
Universitario acaricia el tricampeonato: cremas vencieron 1-0 a Sporting Cristal por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025

Universitario acaricia el tricampeonato: cremas vencieron 1-0 a Sporting Cristal por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025

LEER MÁS
¿Qué resultados necesita Universitario en la próxima fecha del Torneo Clausura para ser campeón de la Liga 1 2025?

¿Qué resultados necesita Universitario en la próxima fecha del Torneo Clausura para ser campeón de la Liga 1 2025?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cisterna choca con camión de carga y explota en la Panamericana Sur: ambos choferes murieron en Arequipa

Curwen afirma que no quiere canjes para su boda con Carlita y provoca divertida reacción: “Está pagando bien el ‘Pelao’”

Cuarto recorrido del Señor de los Milagros: todo sobre su regreso al Callao y llegada al hospital Carrión este 26 de octubre

Fútbol Peruano

Jesús Castillo olvida sus orígenes en Sporting Cristal y lanzó picante mensaje tras triunfo de Universitario: "Demostrando de qué estamos hechos"

Álvaro Barco se rinde ante Álex Valera, pero evita hablar sobre su renovación en Universitario: "Merece ir a una liga más competitiva"

Aldo Corzo y Christofer Gonzáles protagonizaron fuerte cruce tras la victoria de Universitario ante Sporting Cristal

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Luis Magallanes podría reincorporarse a la PNP en los próximos días, anuncia Óscar Arriola

Carlincatura expone cómo la venta informal de chips beneficia a extorsionadores

Generación Z presentará proyecto de ley para derogar las leyes 'procrimen' aprobadas desde el Congreso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025