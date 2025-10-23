Universitario venció a Sporting Cristal con solitario gol de Alex Valera y este domingo puede coronarse tricampeón nacional

El Estadio Nacional se pintó de celeste, pero en el campo la crema fue más y con gol de Alex Valera, Universitario de Deportes derrotó 1-0 a Sporting Cristal, por lo que este domingo en Tarma ante ADT tiene todo a su favor para volver a coronarse tricampeón nacional. El último antecedente fue entre 1998-1999-2000, cuando la “U” que era dirigido por Roberto Chale, ganó de manera contundente los Torneos Apertura y Clausura.

En el trámite del compromiso, Cristal mereció mejor suerte durante la primera mitad. Posesión del balón, manejo del juego y le cerró los espacios a la “U”. Martín Távara desde tres cuartos de cancha buscó colgar a Sebastián Britos, quien estaba adelantado. Luego Rafael Lutiger ganó con un buen cabezazo y esta vez el ‘1’ crema puso la mano para evitar ver caer su arco. La respuesta vino con un disparo tibio de Jairo Vélez.

El compromiso fue muy entretenido, pero con Cristal el que más se acercaba con peligro. A poco para concluir los 45 iniciales, un remate de larga distancia de Christofer Gonzales rebotó en un volante crema y habilitó a Irven Ávila, quien falló con un cabezazo. El esférico se fue al saque de meta.

Para el segundo tiempo Jorge Fossati movió su equipo y ordenó a Rodrigo Ureña por Jairo Concha, para que se asocie con Jorge Murrugarra y no cederle tanto el esférico a su rival.

Este cambio acomodó mejor a la “U” que no había tenido ni una clara hasta que Alex Valera (53’) luchó con dos defensores un balón dentro del área chica y sacó un zurdazo que se fue al fondo de la red. ¡Golazo!

Cristal fue en busca del empate y Yotún desde la media cancha también sacó un remate hacia al arco que casi cuelga a Britos. Luego el equipo de Paulo Autuori entró en desesperación e imprecisión y los cambios no le funcionaron.

Távara tuvo la última con un tiro libre que Britos, nuevamente enorme, volvió a sacar la mano para evitar el empate. El partido no dio para más y Universitario está a un peldaño de alcanzar su tan ansiada estrella número 29 y segundo tricampeonato nacional.