Universitario pisó fuerte en el Estadio Nacional y derrotó 1-0 a Sporting Cristal por la fecha pendiente del Torneo Clausura 2025. Álex Valera fue el gran héroe de la noche, ya que con su gol la 'U' se distanció en la cima y puede salir tricampeón del fútbol peruano ante ADT en la siguiente jornada. El encuentro en el coloso José Díaz tuvo un poco de todo e incluso casi se arma una bronca tras el pitazo final entre Aldo Corzo y Christofer Gonzáles.

Las imágenes de la transmisión registraron el preciso momento en el que Corzo y 'Canchita' tuvieron un fuerte cruce de palabras en el campo de juego. La situación no se agravó, puesto que Álex Valera intervino rápidamente para llevarse al capitán crema a un lado.

Aldo Corzo y Christofer Gonzáles tuvieron fuerte cruce tras el Universitario vs Sporting Cristal

En las imágenes, podemos observar a Aldo Corzo ciertamente eufórico tras la victoria de la 'U'. Aunque se desconoce el motivo, el futbolista merengue va a encarar al volante rimense, con quien compartió vestuario en el 2024.

'Canchita' no bajó la cabeza y le responde ante el reclamo de Corzo. El momento no tuvo una mayor intensidad gracias a que Valera estuvo atento para separarlos. Además, un grupo de jugadores cremas, como José Rivera y Matías Di Benedetto, calmaron y conversaron con Gonzáles.

Aldo Corzo y la vez que aseguró que le dolió cómo Christofer Gonzáles se fue de Universitario

No es un secreto que el segundo capítulo de Christofer Gonzáles en Universitario no terminó de la mejor manera. El volante regresó a Ate con la ilusión de ganarse un puesto, pero su mal rendimiento terminó sacándolo del equipo y fichando por Sporting Cristal. Al irse, 'Canchita' brindó unas declaraciones que no fueron bien recibidas por Aldo Corzo.

Hace algunos meses, la 'Muela' señaló que no estuvo conforme con lo que dijo su excompañero. "Yo siempre tuve una buena relación. Es más, yo hablé con él para que venga. Es un buen jugador, salió de la 'U'. Lamentablemente, las cosas no le salieron bien en el club. A mí y a todos no nos gustó cómo declaró. Nosotros lo tratamos como un referente, como alguien que salió de la casa porque es un jugador de la 'U'. Cuando salió, dijo cosas que no nos gustó y sí nos dolió porque nos sentimos golpeados", declaró en el programa 'Y uno feliz'.