Universitario se impuso en el Estadio Nacional y derrotó 1-0 a Sporting Cristal por la fecha pendiente del Torneo Clausura 2025. El solitario tanto de Álex Valera fue suficiente para que la 'U' sume tres puntos más y pueda coronarse tricampeón en la próxima jornada ante ADT en Tarma. Al final del compromiso, uno de los que salió a hablar fue Yoshimar Yotún. El volante rimense señaló, bajo su punto de vista, que Cristal fue dominador de principio a fin, pero le faltó el gol.

Asimismo, Yotún reconoció que la institución celeste atraviesa un momento complicado tras quedar de la lucha por el título. No obstante, aseguró que el equipo está por buen camino y promete mejorar de cara a las últimas fechas de la competición.

Yoshimar Yotún y su crudo análisis tras caída de Sporting Cristal ante Universitario

"Si, la verdad como yo sentí, dominamos todo el partido, pero bueno, nos enfrentamos a un rival que está con esa suerte del campeón. En líneas generales, buscamos por todos lados", declaró para L1 Max.

"Un momento complicado porque somos un equipo grande. Pero creo que el equipo que hizo un gran partido, nos enfrentamos a un gran rival. Queríamos ganar, pero si sacamos un resumen general, el equipo jugó bastante bien", agregó.

Finalmente, aseguró que confía en que Sporting Cristal saldrá adelante. "Sí, totalmente. Estamos en Sporting Cristal y siempre vamos a querer ganar. El equipo se está reencontrado y espero se pueda dar", concluyó.

