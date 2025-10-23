HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Universitario ganó 1 a 0 a Sporting Cristal por el Clausura
Universitario ganó 1 a 0 a Sporting Cristal por el Clausura     Universitario ganó 1 a 0 a Sporting Cristal por el Clausura     Universitario ganó 1 a 0 a Sporting Cristal por el Clausura     
Caen presuntos asesinos de madre e hija en San Juan de Lurigancho
Caen presuntos asesinos de madre e hija en San Juan de Lurigancho     Caen presuntos asesinos de madre e hija en San Juan de Lurigancho     Caen presuntos asesinos de madre e hija en San Juan de Lurigancho     
Fútbol Peruano

Yoshimar Yotún y su firme análisis tras triunfo de Universitario ante Sporting Cristal: "Están con suerte del campeón"

El volante peruano aseguró que Sporting Cristal dominó el partido de principio a fin, pero Universitario tuvo la suerte de encontrarse el único gol en el segundo tiempo.

Yoshimar Yotún fue titular en el Universitario vs Sporting Cristal. Foto: captura de L1 Max
Yoshimar Yotún fue titular en el Universitario vs Sporting Cristal. Foto: captura de L1 Max

Universitario se impuso en el Estadio Nacional y derrotó 1-0 a Sporting Cristal por la fecha pendiente del Torneo Clausura 2025. El solitario tanto de Álex Valera fue suficiente para que la 'U' sume tres puntos más y pueda coronarse tricampeón en la próxima jornada ante ADT en Tarma. Al final del compromiso, uno de los que salió a hablar fue Yoshimar Yotún. El volante rimense señaló, bajo su punto de vista, que Cristal fue dominador de principio a fin, pero le faltó el gol.

Asimismo, Yotún reconoció que la institución celeste atraviesa un momento complicado tras quedar de la lucha por el título. No obstante, aseguró que el equipo está por buen camino y promete mejorar de cara a las últimas fechas de la competición.

PUEDES VER: ¿Qué resultados necesita Universitario en la próxima fecha del Torneo Clausura para ser campeón de la Liga 1 2025?

lr.pe

Yoshimar Yotún y su crudo análisis tras caída de Sporting Cristal ante Universitario

"Si, la verdad como yo sentí, dominamos todo el partido, pero bueno, nos enfrentamos a un rival que está con esa suerte del campeón. En líneas generales, buscamos por todos lados", declaró para L1 Max.

"Un momento complicado porque somos un equipo grande. Pero creo que el equipo que hizo un gran partido, nos enfrentamos a un gran rival. Queríamos ganar, pero si sacamos un resumen general, el equipo jugó bastante bien", agregó.

Finalmente, aseguró que confía en que Sporting Cristal saldrá adelante. "Sí, totalmente. Estamos en Sporting Cristal y siempre vamos a querer ganar. El equipo se está reencontrado y espero se pueda dar", concluyó.

PUEDES VER: Gustavo Zevallos dispara contra Universitario tras declaraciones de Franco Velazco: Tenemos un estadio pequeño, pero no le debemos a nadie

lr.pe

Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025 tras triunfo de Universitario

Pos.EquipoPts.PJGEPGFGCDif.
1Universitario36141130269+17
2Cusco FC26138232112+9
3Alianza Lima24147342316+7
4Sporting Cristal2212643219+12
5FBC Melgar21155642015+5
6ADT211363417170
7Deportivo Garcilaso211456317170
8Comerciantes Unidos19135441517-2
9Cienciano18135351917+2
10Los Chankas18126061524-9
11Alianza Atlético1613445119+2
12Sport Huancayo151443724240
13Atlético Grau15134361617-1
14Sport Boys15144371219-7
15Alianza Universidad13134181526-11
16Juan Pablo II College1113256916-7
17Ayacucho FC11133281121-10
18UTC9132381118-7
19Deportivo Binacional00000000
Notas relacionadas
Universitario acaricia el tricampeonato: cremas vencieron 1-0 a Sporting Cristal por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025

Universitario acaricia el tricampeonato: cremas vencieron 1-0 a Sporting Cristal por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025

LEER MÁS
Gustavo Zevallos dispara contra Universitario tras declaraciones de Franco Velazco: "Tenemos un estadio pequeño, pero no le debemos a nadie"

Gustavo Zevallos dispara contra Universitario tras declaraciones de Franco Velazco: "Tenemos un estadio pequeño, pero no le debemos a nadie"

LEER MÁS
Presuntos barristas de Universitario y Sporting Cristal se enfrentan con pirotécnicos cerca del Estadio Nacional

Presuntos barristas de Universitario y Sporting Cristal se enfrentan con pirotécnicos cerca del Estadio Nacional

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Universitario acaricia el tricampeonato: cremas vencieron 1-0 a Sporting Cristal por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025

Universitario acaricia el tricampeonato: cremas vencieron 1-0 a Sporting Cristal por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025

LEER MÁS
¿Qué resultados necesita Universitario en la próxima fecha del Torneo Clausura para ser campeón de la Liga 1 2025?

¿Qué resultados necesita Universitario en la próxima fecha del Torneo Clausura para ser campeón de la Liga 1 2025?

LEER MÁS
Paolo Guerrero reveló que planea retirarse del futbol en Alianza Lima en 2026 y no descarta ser técnico: "Uno nunca sabe"

Paolo Guerrero reveló que planea retirarse del futbol en Alianza Lima en 2026 y no descarta ser técnico: "Uno nunca sabe"

LEER MÁS
Juan Pablo Goicochea responde firme a los que critican la falta de un '9' en la selección peruana: "La gente se debe dar cuenta de lo que tenemos"

Juan Pablo Goicochea responde firme a los que critican la falta de un '9' en la selección peruana: "La gente se debe dar cuenta de lo que tenemos"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Afiliados a las AFP podrían aumentar monto límite de retiro: ¿qué se necesita para desembolsar más de S/21.400?

¿Fin de la época dorada? Precio del oro cae por segundo día consecutivo

Jefe de la ONU arremete contra Donald Trump y pide frenar la desinformación sobre el cambio climático

Fútbol Peruano

Diego Rebagliati respalda a Paolo Guerrero tras jactarse de ser campeón mundial: "Para que te la ponga en la cara"

¿Se jugará el Sporting Cristal vs Universitario tras declararse estado de emergencia en Lima y Callao? Esto dice el decreto

Paolo Guerrero responde fuerte a las críticas por seguir jugando a los 41 años: "He sido campeón del mundo, he sido todo"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

TC falla a favor del JNE y partido de Duberlí Rodríguez no podrá inscribirse para elecciones 2026

Jorge Montoya estigmatiza a sanmarquinos: “Sendero Luminoso está en las universidades, vayan a San Marcos”

San Marcos envía carta notarial a congresista Jorge Montoya y exige rectificación por terruqueo sin pruebas

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025