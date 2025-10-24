HOYSuscripcion LR Focus

Fútbol Peruano

Erick Delgado sepulta a Sporting Cristal tras dolorosa caída ante Universitario: "No tienen un plantel para sostener 95 minutos"

El exguardameta de Sporting Cristal también afirmó que Universitario merece liderar la tabla, resaltando su efectividad en los encuentros decisivos, incluso si su propuesta futbolística no siempre resulta la más vistosa en la Liga 1.

Erick Delgado dio su análisis sobre la derrota de Sporting Cristal frente a Universitario. Foto: composición LR/L1 Max/ difusión
Erick Delgado dio su análisis sobre la derrota de Sporting Cristal frente a Universitario. Foto: composición LR/L1 Max/ difusión

La victoria de Universitario de Deportes frente a Sporting Cristal sigue dando qué hablar. En una reciente edición de 'L1 Max', Erick Delgado, exportero del conjunto celeste, salió a hablar y dio su análisis del enfrentamiento de estos dos equipos por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1.

En su análisis, el exportero fue muy crítico con el rendimiento del conjunto celeste, señalando que actualmente el equipo no tiene un plantel para sostener un partido de esta magnitud y que deberán mejorar las cosas dentro del grupo. Además, reconoció que la ‘U’ es un merecido puntero y que, a veces, no importa el estilo de juego, sino sacar los resultados adelante.

lr.pe

Erick Delgado habla sobre la derrota de Sporting Cristal frente a Universitario

En un primer momento, Delgado reconoció el trabajo de Universitario, sobre todo en la manera en como saca los partidos adelante para llevarse los puntos. "Mucha gente puede decir que he sido duro con el rendimiento de Universitario, pero tengo que aceptar que son efectivos. De repente a muchos no nos gustará como juega, pero saca los puntos".

"Es un merecido campeón en su momento y hoy es un merecido puntero. Si me pides analizarlo de la manera más real, y como jugador de fútbol, no importa, hay que ganar los partidos", complementó.

"Caso contrario con el otro lado, porque Sporting Cristal pudo haber tenido chances y de repente un mejor primer tiempo que la 'U' pero no tienes un plantel que te dé la posibilidad de sostener por 95 minutos un partido, porque se te empiezan a caer los jugadores, porque no tienes en la banca a quienes suplantar a alguno que otro jugador que necesita un recambio", concluyó Delgado.

lr.pe

Delgado pide a Sporting Cristal pensar en la siguiente temporada.

Para finalizar su idea, el 'Loco', resaltó que el club rimense deberá pensar en la siguiente temporada, con el objetivo de conseguir buenos resultados en la temporada 2026.

 "No resta mérito a que el partido lo gana el que fue más efectivo, pero sí me parece que Cristal debe empezar a remar las cosas", finalizó Delgado.

