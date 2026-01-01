HOYSuscripcion LR Focus

¿Hay atención hoy, 1 de enero, en supermercados?
LO ÚLTIMO | Temblor de 4,5 se sintió en Nazca, Ica
Hinchas de Peñarol ilusionados por la llegada de Sebastián Britos tras su paso por Universitario: "El mejor arco del país"

Luego de ser oficializado en Peñarol tras su salida de Universitario, los hinchas del 'Manya' se ilusionan con la llegada de Sebastián Britos.

Hinchas de Peñarol ilusionados por la llegada de Sebastián Britos tras su paso por Universitario. Foto: Composición LR
Tras dos temporadas en Universitario de Deportes, Sebastián Britos seguirá su carrera futbolística en Peñarol. El exarquero del club 'crema' llega al 'Manya' para reforzar al plantel de cara a la temporada 2026. El arquero vuelve a su país natal a uno de los equipos más importantes del continente, que buscará ganar el campeonato uruguayo y realizar una buena participación en la Copa Libertadores 2026. Esta noticia alegró a más de uno.

Desde Uruguay, los hinchas de Peñarol están a la expectativa con los futbolistas que pueden llegar al club. Con la oficialización de Britos a través de sus redes sociales, los seguidores se ilusionaron y dejaron en claro que tienen a los mejores arqueros en su plantel. "Peñarol tiene por primera vez en mucho tiempo el mejor arco del país", comentaron a través de la plataforma X.

Sebastián Britos se convirtió en flamante refuerzo de Peñarol para la Copa Libertadores tras su paso por Universitario

Hinchas de Peñarol celebran llegada de Sebastián Britos

Los comentarios positivos no se hicieron esperar, luego de anunciar al exportero de la 'U', como nuevo fichaje de Peñarol. Mensajes como "Tenemos dos goleros de calidad", "Es mejor que nuestro golero titular", "¿Hace cuánto no teníamos 2 goleros buenos?", son algunas de las buenas reseñas que dejaron los hinchas, luego de conocer que Britos será parte del plantel 2026 del 'Manya'.

Sebastián Britos tuvo un buen paso por Universitario, donde no pudo continuar, debido a que el club optó por repatriar a Diego Romero. El arquero de 37 años, estuvo presente en 40 partidos, sumando Liga 1 y Copa Libertadores. Además, se va del club con dos títulos (2024 y 2025).

Universitario contra Deportivo Wanka: día, hora y canal del partido por la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley

¿En qué equipos ha jugado Sebastián Britos?

El golero ha pasado por varios equipos, sobre todo de su país. Además, ha tenido experiencia jugando en el extranjero. Esta es la lista de equipos por donde pasó el arquero uruguayo:

  • Bella Vista (Uruguay)
  • Wanderes (Uruguay)
  • Oriente Petrolero (Bolivia)
  • Liverpool FC (Uruguay)
  • Inter Palmira (Colombia)
  • Club Atlético Cerro (Uruguay)
  • Tanque Sisley (Uruguay)
  • Juventud (Uruguay)
  • Atlante (México)
  • Rocha FC (Uruguay)
  • Central Español (Uruguay)
  • Universitario (Perú)

