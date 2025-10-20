Gianluca Lapadula fue el reciente invitado del podcast 'Enfocados', conducido por Jefferson Farfán y Roberto Guizasola. Durante la charla, el atacante ítalo-peruano abordó distintos momentos de su carrera y fue inevitable hablar sobre la selección peruana. En principio, conversó sobre cómo se concretó su llegada a la Blanquirroja, sus primeros partidos con el país de su madre y qué pasó con el Equipo de Todos en estos últimos años. Justamente, sobre este último punto, Lapadula aseguró que la selección perdió su esencia para jugar.

El 'Bambino' aseguró que, desde la salida de Ricardo Gareca, el Perú no volvió a afrontar los partidos de la misma manera. Según su postura, la característica que impuso el técnico argentino se esfumó con el paso de los años.

Gianluca Lapadula señala qué cambio en la selección peruana

Antes de compartir su argumento, Lapadula aseguró que la culpa de que Perú haya perdido su forma de jugar no es de nadie. Sin embargo, sí se percató que algo había mutado dentro del equipo.

"Sin faltarle el respeto a nadie, no quiere atacar a nadie, pero yo creo que perdimos nuestra esencia. Es lo que yo siento, no es culpa de nadie. En el fútbol, en los partidos, yo noté algo, no que no había gana o sentimiento de jugar, pero una manera de jugar diferente", declaró.

¿Qué dijo Gianluca Lapadula sobre jugar en el fútbol peruano?

Por otro lado, sobre el tema de jugar en el fútbol peruano, Gianluca Lapadula reveló que ha recibido el llamado de Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal. No obstante, por este momento, su objetivo es quedarse unos años más en Europa.

"Me han llamado de varios clubes, como Alianza, la 'U', también Cristal. Pero, en este momento, estoy enfocado con mi equipo, con el Spezia. Vamos a ver lo que pasa. Yo tengo mucho cariño hacia el Perú, eso sin duda. Nunca se sabe", comentó.