Este viernes 10 de octubre, se conoció que la sede de la final de la Copa Libertadores 2025 puede sufrir un cambio. La creciente inestabilidad política y social que atraviesa el Perú ha generado que la Conmebol se encuentre evaluando una modificación sobre el recinto que albergará el partido decisivo por el título continental. En ese sentido, el Estadio Monumental de Lima podría quedar fuera como escenario de este evento, el cual está programado para el 29 de noviembre. Tras conocerse esta noticia, desde la FPF han inicado acciones.

De acuerdo al periodista Gustavo Peralta, la Federación agotará todas las vías para que el estadio de Universitario quede como sede de la final. Asimismo, informó que Agustín Lozano, presidente de la FPF, ya se encuentra en contacto con Alejandro Domínguez, titular de la Conmebol y con quien tiene una gran relación.

Agustín Lozano se comunicó con el presidente de la Conmebol

"Desde la FPF se agotarán todos los esfuerzos para que todo siga en marcha. Ya están en contacto directo Agustin Lozano y Alejandro Domínguez", se lee en la primera parte del tuit.

Peralta señaló también que las autoridades peruanas han mostrado su voluntad y respaldo para que todo lo planeado siga su curso, por lo que todo indicaría que la sede se mantendrá.

"Hay grandes posibilidades de que la gestión sea positiva porque desde el (nuevo) gobierno señalaron que existe toda la predisposición para apoyar y no se modifique nada de lo que hasta hoy se ha organizado", finalizó.

¿Cuándo es la final de la Copa Libertadores 2025?

El partido decisivo por el título de la presente edición de la Commebol Libertadores está pactado para jugarse el sábado 29 de noviembre.